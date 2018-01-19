不管是普惠金融定向降准的释放，还是GDP超预期增速，对于A股来说，2018的开年友好的超出了很多人的预期。我们和大家讲过春季躁动极有可能超想像。而现在看，在整体经济韧劲的支撑下，加之外围主要股票市场持续向好的提振，后期 A 股市场仍将处于强势格局中。但是中期的强势格局与短线的市场隐忧并不冲突。我们认为本轮大盘冲出新高背后依然存有隐忧：





第一，是结构分化严重。 市场看上去红红火火，但是实际上上周开始已经进入明显的二八甚至是一九分化格局，每天带动指数暴涨的皆为不同的权重品种，而个股的赚钱效应其实很一般。以上证 50，沪深 300为代表的蓝筹板块表现明显强于中小创板块，这种无法同步拉升的状态，其实显示出市场整体性的上攻动能依然缺乏。加上3000亿非常罕见，我们对于这种信号不可掉以轻心。





第二，是尽管大盘创下新高，但周三开始市场连续收出长上影线小实体形态显示大盘上方压力较大。 反复冲高受阻，说明市场开始面临抛压，这部分抛压首先是来自于近期权重异动之后的获利了结，通常市场解决这一情况的手法是通过增量资金吸筹来平抑掉抛压的冲动。但是还是上面说的，量能整体不足，因此不能指望增量快速进场。所以这种高位展现的分化情绪是值得去注意的。





第三，是近期大盘上攻主力银行，券商板块放出阶段性大量，后续成交量能否持续跟进仍需验证。 我们对于超级权重的拉升抱有一定的警惕，不是说板块不好，而是说市场现阶段成交水平难以持续支撑大权重行情。很多朋友会记得2014年的金融狂舞，我们需要给大家指出，当时的金融板块行情，是在行情启动的第二阶段，而第一阶段恰恰是以国企改革为主的蓝筹行情释放了相当的量能，给权重暖场，目前从成交上面看，市场缺乏类似的前提条件。所以持续性上面要谨慎对待。





不过不论如何，大A近期不断在通过实际行动告诉大家市场确实进入了一个牛市味道渐浓的状态。比较典型的，早盘高送转有短炒的迹象了，这个板块去年被监管压制的很惨，今年能起来说明游资的活跃度确实很高。但是考虑到监管政策还是觉得谨慎一点为好。今天主要看上证50的内部能否形成良性轮动。





我们认为目前的行情下追高诚然不智，但是仍然有两条主线可以逢低进行布局。 一条是低估值低位置有业绩增量的品种，另外一条比较直观，就是深挖MSCI成分个股中业绩增量明显的品种。





这两条主线第一符合目前监管环境下，以及场外资金加速进场配置过程中对于安全边际的考量。其次也符合今年外资继续唱主角，msci大背景下增量外资配置的主线。因此当前的强分化走势中，我们认为这两条主线大家是可以相对大胆的进行操作的。而至于究竟如何选股， 究竟有哪些品种，我们将在周末的永源财经（HLC5678YC）中给大家带来解读。有兴趣的朋友可以关注一下。





总的来说，放量、上涨、分化，这是近期市场的主要台词，后两个做的不错，现在就看放量能不能有效的跟进，如果量能上真的能有惊喜，那么大A的走势确实是值得更多的期待。



