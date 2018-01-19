【政策】





1、七部委联合发文 中央单位要大力推动军民融合创新





从国家发改委获悉，为进一步发挥中央部门所属高等学校和科研院所、中央企业所属单位在全面创新改革试验中的骨干引领和示范作用，坚决破除制约创新的体制机制弊端，纵深推进区域全面创新改革试验，加快创新型国家建设，国家发展改革委、教育部、科技部等七部门发布通知，中央企业要在承担军民深度融合改革试点任务的改革试验区域选取试点单位，积极推进军工企业股份制改造和混合所有制改革。





上市公司中，金奥博(002917)主营民爆装备，北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)位列公司前十大股东。北方国际(000065)中国兵装集团和中国兵工集团各持有公司控股股东中国北方工业公司50%的股权。北方股份(600262)实际控制人为中国兵器工业集团。









2、交通部力推北斗系统 将在交运全领域实现应用





交通部网站18日发布关于印发北斗卫星导航系统交通运输行业应用专项规划(公开版)的通知，提出到2020年，建成保障能力明显增强、应用环境趋于完善、应用领域更加广泛、创新能力显著提升的北斗系统交通运输行业服务体系，在铁路、公路、水路、民航、邮政等交通运输全领域实现北斗系统应用，其中重点和关键领域率先实现卫星导航系统自主可控。





相关公司包括华测导航(300627)、海格通信(002465)、合众思壮(002383)等。









3、第三代社保卡迎首批试点 增加多项金融功能





四川省第三代社会保障卡发行启用仪式18日在成都举行，这是全国第三代社保卡技术验证工作首批试点。与第二代社保卡相比，新卡增加了非接触读卡用卡和小额快速支付功能，采用了国产密码算法，并引入了线上用卡身份认证等新技术。





第三代社保卡的发放将有利于相关制卡企业如德生科技(002908)，以及民生信息服务系统开发企业如易联众(300096)等。









【产业】





1、希玛眼科股价飙升逾5倍眼科医疗行业受关注





据媒体报道，1月18日，希玛眼科(03309.HK)连续第四个交易日大涨，盘中高见19.9港元，涨幅104.5%，上市4日累计涨586.2%。据招股书披露的资料显示，腾讯创始人马化腾全资拥有的投资控股公司Advance Data作为三位基石投资者之一，投资金额为6240万港元。





A股公司中，欧普康视(300595)是硬性角膜接触镜的龙头企业；江河集团(601886)控股公司南京泽明旗下有三家眼科专科医院









2、混凝土机械全面提价 行业将持续复苏





据第一工程机械网报道，继装载机、挖掘机等机械设备提价之后，混凝土机械也将全面上调价格。近日，有三一混凝土机械经销商接到调价通知，混凝土机械也将全面提价。通知称，由于国家重大技术装备免关税政策调整、国内原材料价格持续上涨等因素，全系列搅拌站产品、全系列搅拌运输车、进口底盘全型号泵车产品均会上调价格，具体以发布的详细调价通知为准。





可关注中联重科(000157)、柳工(000528)等混凝土机械相关公司。









3、我国研制成功“发电玻璃” 核心技术全球领先





在成都中建材光电材料有限公司的展示厅内，一块电视机屏幕大小的黑玻璃盖着幕布，随着幕布徐徐揭开，玻璃上的灯泡一盏接一盏地亮起来。这就是世界最大单体面积的碲化镉发电玻璃。此项技术的突破，标志着中国建材掌握了全球领先的大面积碲化镉发电玻璃自主核心技术，同时也打破了国外巨头的垄断。





相关概念股主要凯盛科技(600552)、深赛格(000058)等









4、“直播答题”席卷互联网 已迅速实现商业化





2018年伊始，互联网便迎来首个风口，直播答题迅速风靡网络。王思聪力推《冲顶大会》、周鸿祎的花椒直播上线《百万作战》、今日头条-西瓜视频推出《百万英雄》、映客在线答题《芝士超人》、一直播上线《黄金十秒》，众多互联网大佬争相布局“直播+知识经济”。





上市公司中，昆仑万维(300418)直接持有映客15%股份，映客旗下芝士超人是近期最火热的直播答题APP之一。高升控股(000971)云管端全面布局。





【提醒】

1、第十三届中国证券市场年会

2、中签缴款：成都银行(601838)

【要闻】

1、中国2017年GDP总量为82.7122万亿元，前值为74.3585万亿元。

2、中国12月规模以上工业增加值同比 6.2%。

3、新华时评：亮丽年报增强推动高质量发展信心。

4、工信部：新能源汽车企业及产品准入标准将有调整。

5、新华社：私募基金规模突破11万亿元，行业管理逐步规范。

6、保监会：“保险金额”“签单数量”等指标需按月度报送。

7、两部门印发北斗卫星导航系统交通运输行业应用专项规划。

8、2017年全国公共类充电桩增长率为51%。

9、18日经沪港通和深港通净买入港股的资金达到61亿港元，创出自深港通开通以来的次新高。

10、美股小幅收跌，纳指跌0.03%；COMEX 2月黄金期货跌0.9%，创一个月最大单日跌幅；WTI 2月原油期货跌0.03%。

【公告：复牌】

易见股份(600093)：并未从事市场所认为的区块链业务

柯利达(603828)：拟定增募资不超3.69亿元

宁波韵升(600366)：高比例转增股本合理且必要

尤夫股份(002427)：公司及实控人涉嫌违反证券法律法规被立案调查

中源协和(600645)：收购标的上海傲源估值合理

湘潭电化(002125)：定增募资不超5.28亿元投4项目

步森股份(002569)：前期股价闪崩与部分股东杠杆比例较高而出现平仓有关

柯利达(603828)拟定增募资不超3.69亿元

康欣新材(600076)：子公司签订4.1亿元供货协议

【公告：中标类】

围海股份(002586)：预中标12.7亿元小城市培育建设PPP项目

启迪桑德(000826)：联合预中标10.6亿元PPP项目

蒙草生态(300355)：签署近5亿元PPP项目合同

金诚信(603979)：中标约5500万美元巴鲁巴矿复产采矿工程

金盾股份(300411)：预中标9227万元杭州地铁5号线一期工程

【公告：投资并购类】

冀凯股份(002691)：子公司拟1亿元设山西子公司扩产能

中路股份(600818)：拟56亿元收购上海悦目，切入护肤品领域

集友股份(603429)：拟1.3亿元收购大风科技进入烟标市场

深赛格(000058)：投建碲化镉薄膜光伏项目第一条生产线

东南网架(002135)：1亿元设立子公司 加快装配式建筑产业发展

中洲控股(000042)：合作设立城市更新投资基金

【其他公告】

卫士通(002268)：公司区块链业务没有开展资金筹集等工作

新晨科技(300542)：区块链业务及技术尚处于探索阶段

安妮股份(002235)：区块链在版权保护中的应用对业绩影响尚未显现

新宏泰(603016)：终止重大资产重组

海普瑞(002399)：子公司获得在澳大利亚开展临床试验许可

沃尔核材(002130)：完成华龙一号1E级K1类和K3类电缆热收缩式终端鉴定检测

博腾股份(300363)：相关原料药及长寿工厂通过日本PMDA认证

神雾环保(300156)：武康投资增持不存在资金的结构化安排

柳钢股份(601003)：作为收购对价 控股股东转让7.94%公司股份给王文辉

【公告：高送转】

科恒股份(300340)：拟10转8派2

步长制药(603858)：年报拟10转3派16.14元

东睦股份(600114)：年报拟10转4.8派3元

【公告：业绩】

首份年报出炉！农尚环境(300536)2017年净利微增1.9%

龙元建设(600491)：2017年净利预增70%-80%

韵达股份(002120)：12月快递服务业务收入逾10亿元 同比增三成

申通快递(002468)：2017年12月份快递服务业务收入同比增长四成

博晖创新(300318)：2017年净利预增60%-80%

粤高速A：2017年净利预增43%-58%

涪陵电力(600452)：2017年净利2.27亿元 同比增35%

光大嘉宝(600622)：2017年净利预增近八成

晨鸣纸业(000488)：2017年净利预增74%-89%

银亿股份(000981)年报预盈15-17亿元

龙大肉食(002726)：2017年12月份商品猪销售均价环比上涨22.14%

圣邦股份(300661)：2017年净利预增10%至18%

银亿股份(000981)：2017年预盈15亿至17亿元

长方集团(300301)：2017年扭亏 预盈逾3000万元

万东医疗(600055)：2017年净利预增50%-55%

聚灿光电(300708)：2017年净利预增65%-95%

景旺电子(603228)：2017年净利6.7亿元 同比增25%

华凯创意(300592)：2017年净利预增12.42%至24.91%

创源文化(300703)：2017年净利预降12%至25%

顺威股份(002676)：公司2017年经营业绩将出现亏损

英飞特(300582)：2017年净利预降40%至70%

【公告：增减持】

隆基股份(601012)：陕西煤业(601225)拟继续增持1%-4.99%公司股份

双林股份(300100)：控股股东拟斥资3000万至8000万元增持

龙大肉食(002726)：伊藤忠中国拟减持公司不超2.9%股权

南兴装备(002757)：通盈创投拟6个月内减持不超2.07%公司股份

摩登大道(002656)：控股股东及实控人拟合计减持不超4.96%股份

世龙实业(002748)：新疆致远拟6个月内减持不超1%公司股份

【解禁股】

神州信息(000555)、 天首发展(000611)、华邦健康(002004)、南京港(002040)、云南旅游(002059)、英威腾(002334)、翔鹭钨业(002842)、精准信息(300099)、富春股份(300299)、上汽集团(600104)、中油工程(600339)、杰克股份(603337)



