全球股市沉浸在一片牛市氛围中，美国英国印度巴西加上咱们香港恒生指数，都已经创了历史新高，港股昨天直接收复了07年失地，而A股也在诸多大权重的轮番起舞之下，走出熔断以来新高。





我们近期给大家讲过， 很多数据其实都在助推大A走牛，包括历年新年后的的监管宽松，以及流动性宽松。而今年因为延期降准和定向降准的利好释放， 再加上外资排队进场大A在流动性方面，可以说迎来了一个罕见的充裕环境。





而新年以来人民币汇率的连续走强，更是直接带动人民币资产的升值预期，对股市又是一个掉下来的馅饼。我们之前和大家说过，市场有两种可能，其一如果量能不济，那么大概率会形成回调，强势3400，极限3350能够企稳。而如果市场走出最强形态，则可能会在3000亿成交的助推下完成突破。





现在看指数毫无疑问选择的是后者。 量能3000亿达到之后，我们认为沪指层面的风险不大，但是个股上面大家要特别注意。





近期场外增量资金显然又加速进场的迹象，而所选标的毫无例外都是围绕蓝筹进行，而蓝筹股也基本形成了赚钱效应和增量资金的正循环反馈，再加之A股这轮上涨行情明显与外围股市存在较强联动效应，所以港股银行、保险股的暴动同时也刺激了A股金融板块的走强。并且纵观全球资本市场金融板块估值，A股银行股明显仍处于低洼地带，所以这一轮价值重估行情也就来得顺理成章。





而除了明显的蓝筹权重的主线之外，另一个显著特征就是市场寻找双低品类。昨天是国信证券，今天上午是中国建筑、下午是本钢板材和鞍钢股份，新增资金的进攻方向，已经非常明显，低市盈率+低位。另外，大金融也开始走加速，工商银行今天大涨了5%……蓝筹牛市有愈演愈烈的倾向。





但是两条主线背后，我觉得大家也要注意到两点：





第一，短期不论是上证50、还是沪深300连续上涨后技术上都出现超买信号 ，所以短线高位震荡甚至回调不可避免，这一点往往在市场震荡中会被大家所忽略，或者往往是今天还能记住，明天又涨一点就犹豫了，后天再涨一点大家就坐不住了，然后进场，就被套牢了。





第二是从整体上面出发，尽管大盘继续创新高，但市场整体赚钱效应却不尽人意，尤其是很多创业板品种，几乎是连续创新低比如 ，看看千山药机、神雾环保。这背后还在于监管持续加码打压题材概念炒作。而这其中又以区块链为首，其实说实话，区块链被砸了倒是不意外，比特币的问题我们说过很多次，不再赘述了，这里面还是凸显了一个问题——就是市场也好，资金也好，监管也好，所放的绿灯并不是毫无限制的。 业绩、低估这两条应该是必选的条件。





而目前比较值得开心的是，纯炒作的板块降温，事实上也不会对盘面构成太大的打压，说明人气确实是复苏了，大家不再是惊弓之鸟。





而返回头来， 我们认为大家尤其应该注意低估的品种，因为这里面的大逻辑，就是今年仍然在上演远未到高潮的外资进场。 在MSCI的大背景下，低估是一个非常显而易见的金坑。而监管也必然为低估炒作放行，因为毫无道理给外资留着捡便宜的机会。因此我们认为春季行情和2018年行情很可能会在上半年加速演化，尤其是在低估板块中。这一点我们会在周末永源财经（HLC5678YC）中好好解读，大家可以关注。







