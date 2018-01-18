市场早盘再度走出盘中新高，金融+蓝筹一路高歌猛进。但是最终成交量仍然迟迟无法放大，沪指回落，整个盘面仅有银行基建这类低谷的优质蓝筹保持了较好的升势。





应该说2018年的春季行情确实是非常强势，而 目前A股也确实是处在一个相对温和，甚至可以说是近一年以来最好的政策、经济窗口中。





大家往外看可以清楚地感受到， 全球牛市忽然降临 ！美股新高、英股新高、印度股市新高、巴西股市新高，一水之隔的港股市场，也在17日突破10年历史大顶，恒生指数创下31983.41点的历史新高，全球牛市似乎只差A股了。全球股市的复苏和全球经济复苏是直接相关的。而中国又是世界工厂，这种传导最终必然带动A股的基本面出现拐点





而政策方面，IPO明显降速仍然是趋势 ，本周发审委共审核了12家公司的首发申请，其中，5家获得通过，5家被否，2家暂缓表决。如果把时间再拉长，看今年以来的审核情况，共计有24家公司上会，其中，12家获得通过，10家被否，2家暂缓表决，通过率(不包括取消审核的公司)仅为50%。IPO两周未提速说明监管对于目前的市场上涨仍然比较认可。





而近期显然又没有太过强硬的对游资进行控制，恐怕也是意在恢复市场赚钱效应，避免因为赚钱效应不足和指数高位形成共振。





市场看上去一片大好，但是唯一的问题还是我们说的成交量的制约。既然指数迟迟无法放量，我们认为还是要坚定维持此前的观点，目前的市场并不适合追高进场—— 虽然指数层面很可能因为板块轮动而比较抗跌，但是我们认为个股和板块一定会行程比较明显的交替 ，因此大家还是要耐住性子。回调布局。





不过成交量方面还是有值得期待的 ——毕竟大家能看到，近很多场外监管再去眼，包括银监会此前一系列监管之后，不少资金改道蓝筹基金进入股市。也包括近期对于虚拟货币监管趋严之后，随着比特币等币市的暴跌，一大批投机资金也在被释放，这其中又有相当部分会流入股市。同时外资汹涌而来，并且很可能这个趋势会一直持续至MSCI正式开通。





我们认为春季行情一定是会向着更加灿烂的方向演化，这一点大家大可以有点信心，但是当前位置还是要提醒大家，切忌追高，高位风险释放是近期市场的主基调，区块链的一地鸡毛是最好的阐述。 继续回调看好消费周期两大逻辑主线！