【政策】





1、珠海海岛地区建设提速、两股获益





从近期珠海两会上获悉，珠海今年将促进海岛地区开发建设，不仅加快东澳岛客运码头、大万山岛万山湾客运码头、桂山岛十三湾防波堤建设，同时将启动外伶仃石涌湾码头、唐家港陆岛交通补给码头项目建设。另外，还将推动粤港澳游艇“自由行”政策落地，推进三角岛运动休闲与科教示范项目建设等。





格力地产(600185)有望受益海岛地区建设提速。珠海港(000507)：港口码头项目建设有利于提高珠海港(000507)综合服务能力。





【涨价】





1、原材料价格一路猛涨、电梯行业迎来涨价潮





据媒体报道，迫于成本压力，近日已有多家主流电梯商相继发布涨价函。去年下半年来，随着钢价创6年新高，环保严查后，原材料一路飞涨，已有多家电梯厂家上调产品价格。电梯行业经历了多年的平稳期后，2018年电梯将迎来涨价潮。





快意电梯(002774)是国内优秀的民族电梯供应商和服务商；上海机电(600835)是国内电梯行业龙头。





2、液态奶行业局部提价、开启行业盈利能力将提升





据机构调研显示，自2017年底至今，光明、蒙牛、伊利等液态奶龙头公司部分产品已经开始提价，光明提价品类主要是华东地区巴氏奶产品，伊利和蒙牛以低温酸奶产品为主，同时部分常温乳饮料亦有提价，平均幅度5%以内，提价形式包括出厂价格的直接提升、经销商货抵减少、终端价格提升等。





除乳业龙头企业外，还可关注三元股份(600429)、科迪乳业(002770)等中小型乳制品公司。





3、国内锗价持续上涨、下游光纤需求高增长





近期国内锗价持续上涨。据中国锗网数据，本周国内锗主流价格9700-10000元/公斤，现货市场多家报价超10000元/公斤，锗价进入“万元时代”，相较去年十月均价8000元/公斤上涨25%。





建议关注上市公司如云南锗业(002428)、驰宏锌锗(600497)。





【产业】





1、航企相继支持机上用手机 催生空中Wi-Fi需求





东方航空(600115)17日宣布，根据民航 总局近日发布的《机上便携电子设备(PED)使用评估指南》，公司已经制定完成落地细则。搭乘东航实际承运航班的旅客，近日将能够在机上使用手机等电子设备。公司旗下能提供空中Wi-Fi服务的空中互联机队规模达到74架，具备开放机上手机使用的坚实基础。同日，春秋航空(601021)也宣布，将根据《指南》尽快完成评估，预计今年上半年，旅客可在飞机上有条件地使用手机。





A股公司中，辉煌科技(002296)积极布局航空等“大交通”Wi-Fi市场；星网锐捷(002396)针对移动上网需求推出了Wi-Fi解决方案。





2、公共交通小额高频支付、成阿里腾讯都关注的新风口





全球运营里程最长的城市轨道交通网上海地铁1月20日起，将全线试行扫码乘车，彻底帮乘客免除排队购票、忘带零钱、忘带卡的尴尬。这也是申通地铁(600834)与阿里巴巴、蚂蚁金服战略合作一个月来的实质性进展。另据上海申通地铁(600834)集团信息中心主任金涛透露，微信支付的接入也已在测试计划中。





华铭智能(300462)与腾讯、财付通、万泰和兴签订《“交通乘车码”战略合作框架协议》，共同推动“交通乘车码”创新应用行业解决方案；鼎汉技术(300011)全资子公司奇辉电子与广铁集团、铁科院共同研发推出智慧车站项目，涉及刷脸进站、扫码检票等。





3、苹果进军3D打印取得新进展、市场规模攀上百亿美元





据外媒报道，苹果进军3D打印取得新进展。一项专利内容显示，苹果设计了一套彩色3D打印原型机，瞄准不同产业领域和家庭应用，通过提升3D打印技术让功能更多样化。报道称，其中一位设计师是苹果软件和科技发展部门的总监，意味着3D打印技术为苹果自主研发。





南风股份(300004)正布局3打印大产业，构造工业级3打印生态圈；光韵达(300227)是国内领先的激光智能制造解决方案提供商，布局3D打印业务多年。





4、核电建设新动向频频出现 未来装机量有望提升





新年以来，国内核电领域出现了许多新的动向：1月17日，“华龙一号 ”示范工程福清核电5号机组反应堆压力容器从大连港(601880)口运至福清核电大件码头开始吊装作业，预计本月底前安装就位；三门核电1号机组和海阳核电站1号机组于1月4日召开首次装料工作专家会，大概率将在2018年投产；中核集团和中国核建(601611)集团1月12日宣布共同成立中核华创，携手进军共伴生放射性矿产资源产业。





分析人士认为，核电审批重启值得期待，而海外市场、海上核电放量将促进核电装机量提升，看好核电运营、设备、核级材料供应企业，如中国核电(601985)、久立特材(002318)等。





5、电子竞技获得全面推广、或被纳入第十四届全运会项目





一份由第十四届全运会陕西省筹备委员会发出的文件显示，将在天津全运会设立的19个群众项目的基础上，增设9个新的群众项目，其中包括近年来受到热捧的电子竞技。





盛天网络(300494)推出“易乐游网娱平台”；掌趣科技(300315)入股体育之窗，又与联众一起投资网鱼网咖等，广泛布局电竞领域。





6、互联网巨头加码海底光缆、行业景气周期有望提升





近日谷歌对外宣布，2019年将新铺三条海底光缆，以加快其云计算业务发展。此前谷歌与Facebook曾连锁打造跨太平洋(601099)海底光缆，预计在2018年年底投入运营，本次加码将是谷歌的第七笔光缆投资。近年来光缆需求稳定增长，产业链一体化保障盈利能力。伴随5G热潮的持续升温，大规模的基站和配套传输网络的建设将催生大量光纤光缆需求，为相关公司光纤光缆业务提供持续增长的市场空间。





宝胜股份(600973)主营电力电缆、裸导体及其制品；永鼎股份(600105)为我国光缆行业中首家民营上市企业。









【提醒】

1、国民经济运行情况新闻发布会召开





【要闻】

1、证监会修订《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》，防止脱实向虚成重要要求。

2、国务院常务会议确定返乡下乡创业措施。

3、证监会：3家通过3家被否 1家暂缓表决。

4、央行：预计普惠金融定向降准可于2018年1月25日全面实施。

5、保监会：3年内打赢防范化解重大风险攻坚战。

6、工信部表示今年将从多方面推动稀土行业秩序整顿工作。

7、央行发文鼓励银行将人脸识别、二维码嵌入开户流程。

8、中国联通(600050)计划在“北上深”等7座城市进行5G试验。

9、工信部通知称，列入淘汰公告的电解铝产能指标须在2018年12月31日前完成产能置换。

10、媒体：三大国有航空公司的国资持股占比将允许降至50%以下。

11、美股三大股指大幅收涨，均创收盘新高，纳指涨1.03%；COMEX 2月黄金期货涨0.2%；WTI 2月原油期货涨0.4%。

【公告：复牌】

华森制药(002907)：股票完成自查

柳钢股份(601003)：终止重大资产重组

千山药机(300216)：因公司遭证监会立案调查，实控人终止股权转让

悦心健康(002162)：并购重组事宜有条件通过

游久游戏(600652)、恒银金融(603106)明日复牌：目前业务与区块链无任何关联

新劲刚(300629)：终止重大资产重组

南华生物(000504)：控股股东有关事项未取得进展

银河生物(000806)拟现金收购远程心界66.776%股权

华鼎股份(601113)、悦心健康(002162)发行股份购买资产获有条件通过

【公告：中标类】

腾达建设(600512)：中标5.61亿元工程项目

今天国际(300532)：中标5698万元项目

延华智能(002178)：中标逾1亿元PPP项目 占2016年营收10%

数字政通(300075)：中标8116万元项目

中南建设(000961)：联合中标10亿元PPP项目

启迪桑德(000826)：中标7亿元PPP项目

移为通信(300590)：与澳大利亚利德公司签订合作协议

万里马(300591)：重大合同履行完毕 对业绩影响积极

【公告：增资类】

中泰化学(002092)向全资子公司上海多经增资9亿元

中泰化学(002092)：向子公司上海多经增资9亿元

【公告：合作类】

香雪制药(300147)：与通用电气在细胞治疗产业化项目战略合作

开山股份(300257)：与中国出口信用保险公司浙江分公司战略合作

【其他公告】

凯美特气(002549)：子公司惠州凯美特例行停车检修

东华软件(002065)：继续做好区块链底层技术研发 但后续发展仍存不确定性

卓翼科技(002369)：区块链业务实现的销售占比很小

中青宝(300052)：公司业务在区块链领域尚未形成相关产品

空港股份(600463)：公司授权开发的土地并不涉及土地流转

信维通信(300136)：5G相关工作正在加快推进中

金奥博(002917)：履带式装卸机器人(300024)系统通过政府科技成果鉴定

盈趣科技(002925)：经营业绩存在未能持续增长风险

【公告：分红及业绩】

宁波韵升(600366)：年报拟10转8派3元

维宏股份(300508)：拟10转6派2.4

开元股份(300338)：合并报表 2017年净利预增逾27倍

泰豪科技(600590)：2017年净利预增89%-105%

三超新材(300554)：2017年净利预增105%至135%

永利股份(300230)：2017年净利预增70%至100%

鞍钢股份(000898)：2017年净利预增2.5倍

力源信息(300184)：2017年净利预增近6倍

方大化工(000818)：2017年净利预增105%至123%

龙宇燃油(603003)：2017年净利预增110%-146%

利尔化学(002258)：2017年实现净利4.02亿 同比增长93%

威唐工业(300707)：2017年净利预增46.96%至61.65%

嘉化能源(600273)：2017年净利预增30%-36%

杭州园林(300649)：2017年净利预增30%至50%

西藏珠峰(600338)：2017年净利预增69%-92%

元成股份(603388)：2017年净利预增60%-80%

浙江鼎力(603338)：2017年净利预增60%左右

世纪鼎利(300050)：2017年净利预增35%至60%

金路集团(000510)：2017年净利预增8.48%至29.14%

海航投资(000616)：2017年实现扭亏，预盈1000万至2500万元

全志科技(300458)：2017年净利预降77.81%至91.93%

达实智能(002421)：签署7亿元合同 金额占2016年营收29%

网宿科技(300017)：2017年净利预降32.02%至40.02%

穗恒运A：煤价大幅上涨影响公司火电业务 去年净利预降65%

【公告：增持】

陕西煤业(601225)：举牌隆基股份(601012) 持股比例达5%

康得新(002450)：控股股东拟斥资逾10亿元增持

大禹节水(300021)：控股股东拟斥资不超5000万元增持

华西股份(000936)：获董事长、高管合计增持63万股

金鹰股份(600232)：控股股东拟增持100万股-720万股

盛路通信(002446)：公司股东及部分董事拟合计增持逾20万股

爱司凯(300521)：容仕凯提前终止减持计划

伟明环保(603568)：员工持股计划完成股票购买 累计买入1.69亿元

海南橡胶(601118)：控股股东拟增持0.1%-1%公司股份

银河生物(000806)：控股股东承诺未来一年不减持

【解禁股】

高鸿股份(000851)、银星能源(000862)、联化科技(002250)、北京科锐(002350)、永安药业(002365)、众业达(002441)、华力创通(300045)、美亚柏科(300188)、飞利信(300287)、润和软件(300339)



