先和大家说，市场的慢牛基调没改，我们仍然判断回调有机会。短线的放量剧震新高，并非是行情终结，仅仅是主力大幅调仓。但是大幅调仓意味着有的品种将被关注，有的品种将被抛弃！这一点是大家现阶段要特别分清楚的！





周三的市场走势颇有魔幻色彩，不仅仅是权重题材都形成了剧震，而双方的走势还几乎互为镜像。早盘权重领跑，题材猛跌，临近午盘权重跳水，题材翻红，而午后形成震荡。首先我们说今天这种市场其实是近期市场情绪的一个放大版——看上去很好看，上涨家数也大于下跌家数，但是很多朋友都反映说不好操作，很难做。难做的根源在于短线没有一个持续性的主线能够站得住。没有主线，意味着追高基本上都要被套。而逢低布局又未必能起来。而如果逢低布局，缺少点耐心，看着指数飞舞，又不甘心，但是最终，今天的炸板率高企，也证明了这一点——盲目的冲动，往往在这种时刻是最容易陷入被动的。







所以非要给大家定性的话，我们认为行情没有走完，这不是传统意义上高位资金跑路的剧震。而应该理解为牛市的高位巨量换手。后面市场一定有机会。但是同时，我们这么说并不意味着市场没有风险。





下午市场瞬间降温，群龙无首，资金只敢拉低位股，就连芯片，也是次新+低位芯片为主，风险偏好瞬间变小。近期风风火火的区块链，因为比特币价格的暴跌，迎来集中跌停，而我们看不少个股一字板无量，跌停短线不会结束。





比特币的问题之前说过很多次，虚拟货币这种东西现在就是空壳，而且类别太多，既然品类之间不存在绝对意义上的不可替换和超出寻常的独立性，那么简而言之——都是垃圾。区块链是好东西，未来有望能够渗透到各个金融行业。但是就现阶段而言，如果渗透并不清晰，同时上市公司极少极少有涉及到核心技术的品种。所以说到底，都是贴合比特币的价格进行讲故事。故事讲得过了火，一地鸡毛是正常的。





同时大家在看昨天疯狂上涨的房地产品种。今天走出领跌，这不是近期市场风格快速转换的第一次。也不会是最后一次。所以我们说近期对于散户投资者来说，应该是最煎熬的时间点。因为——追高很可能面临变脸然后套牢，但是逢低布局未必就能够启动。所以目前的行情确实是磨炼心性的时候。





短线大家注意一下高位股风险释放。其实大家近期能够感受到，被资金拉起来的其实都是底部品种，地产石油是去年蓝筹行情转一圈唯二没有被惠及的板块。





而今天领跑的券商，则是目前为止金融三剑客里面最弱的。还不仅如此，券商指数还少有的连大市都跑不过。而历史总是相似。地产是弱了一年，年初看到了业绩增速，石油是熊了一年年初看到了油价上涨。而券商则是在经历了2017年佣金低增长后，2018年佣金率有望逐步企稳；新股发行已常态化，投行业务有望稳定增长。同时，券商在机构业务、财富管理业务、主动管理业务等方面也在积极转型，新业务开展也在推进，衍生产品需求或超预期，这些都将为券商带来新的利润来源，券商业绩月度环比改善明显。





所以其实大家看到，目前市场看似没有主线，其实还是深挖一个“基本面补涨”的原理。这个逻辑下，短线最稳妥的思路，仍然是逢低布局优质个股。切忌追高。





再说一次，市场目前是慢牛的高位筹码换手，一定带来个股的强分化。我们仍然认为回调又布局机会，但是一定要切忌追高。不要把春季行情的珍贵子弹，浪费在冲动中。





春季行情迎来资金高位调仓，调仓意味着资金开始布局第二波拉升的重点板块，近期我们也关注并在跟踪个别资金流入异动明显的品种，学员紧跟内参策略操作，热线：010-57594189