



早盘这行情太刺激，我们把观点写在前面—— 我们认为市场仍然在牛市之中，春季躁动也没有结束，但是高位的剧震外加明显放量，意味着筹码分歧非常严重 。这种行情最需要的是大家保持冷静，一定要切忌拍脑门做决策。尤其是在这样的高位急拉的过程中，觉得来不及了来不及了。我们接触的绝大多数高位套牢的朋友，故事的开端，都来源于一句“来不及了”。





所以我们的观点还是很明确——指数可能不会给太多向下的机会，但是板块分化一定会导致优质品种有上车的点位。所以一定要冷静。





早盘市场非常有戏剧性，说实话走势很有趣，但是可操作性价值比较低。散户朋友看着心痒难耐，老手都知道这种行情是套人的。冲高回落，量能也创出新高， 如果按照熊市思维，那就顶部；如果是牛市思维，那就是高位换手洗盘 ……考虑到目前市场对于牛熊的分歧还是挺大的，市场走势出现巨大分歧也是正常的！





当然我们开头也说了，自己是偏牛的判断，所以这个时候大家要多冷静一点。





眼下大家看到的轮动都仅仅是轮动，谈不上切换。 蓝筹行情没结束，原因在于市场的新主角外资还没有到MSCI亮相的故事高潮。所以市场的主线还是在蓝筹这边， 至于创业板反弹也好反抽也罢，我们讲优质个股有机会，但是和指数无关，流动性差或者没业绩没故事的三无小票下跌还没完。而对于缺少判断能力的投资者来说，最好的方法，就是多看主板蓝筹权重。少玩刺激心跳。





这里面典型就是区块链、雄安这种纯故事。基本上前两天火山爆发，这两天一地鸡毛。





比特币和所有的虚拟货币是什么货色我们之前说过。币市昨晚大暴跌，大量的币一天暴跌百分之三四十。虚拟货币这种东西现在就是空壳，而且类别太多，既然品类之间不存在绝对意义上的不可替换和超出寻常的独立性，那么恕我妄言——都是垃圾。





包括比特币在内的所有虚拟货币，现阶段的意义就是脱离监管的范围内无限制无节制的控盘割韭菜，财富转移，洗钱和灰色交易。什么时候阳光照进去，什么时候散户炒家能看清楚市场状态，什么时候反而就该散摊子了。所以虚拟货币的监管与健康和市场的火爆本身就是一个悖论。





当然区块链这个技术是好东西，只不过，我们也说过，没有几个公司真正触及核心。区块链早盘领跌，很多都是一字板跌停，这个洗盘还没结束。





其他品种，昨天暴热的地产今天也是下跌，今天领跑的券商前段时间是最弱的品类。所以我们和大家说，不要看着指数疯狂，实际上板块和个股远不如指数的表现。这种行情下， 真正要做的是发现和布局中期能够有机会的稳健品种。意味着追着热点走，肯定是得不偿失 。





最好再提示一句—— 短线是高位换手洗盘。市场行情没有走完，布局稳健的中期蓝筹白马仍然是主线！