【政策】





1、南沙着手申报自由贸易港





据报道，广州市人大代表、南沙区区长曾进泽接受专访表示，“新时代，南沙自贸区最主要的工作，是落实党的十九大提出的赋予自由贸易试验区更大改革自主权，探索建设自由贸易港的战略部署。接下来我们将会积极申报自由贸易港。最新情况是，已经形成方案，正准备按程序上报。”





上市公司中，广州港计划完成港航相关项目投资1000亿元，目标是要在自由贸易港建设上取得突破，并要在粤港澳大湾区世界级航运 枢纽建设中发挥突出作用。珠江啤酒(002461) 在南沙设有全资子公司南沙珠江啤酒(002461)有限公司，公示总部部分设备也将搬迁至南沙珠啤。









2、5G研发第三阶段规范发布 年内具备预商用条件





5G技术研发试验第三阶段规范发布会16日召开。第三阶段规范紧跟3G PP标准，立足中国5G需求，兼顾全球发展，率先制定完整的规范体系，明确了主要测试目标、内容和指标要求。参与5G研发试验的企业介绍了5G研发试验的计划安排、产品规划及建议，预计在2018年底，5G产业链主要环节基本达到预商用水平。出席会议的工信部领导表示，这是5G实现商用之前的关键一步。





主设备商龙头中兴通讯(000063)、光模块龙头中际旭创(300308)、介入高频覆铜板的生益科技(600183)等公司受青睐。武汉凡谷(002194)已跻身国际一流移动通信天馈系统射频器件独立供应商；三元达(002417)是国内领先的无线网络优化覆盖设备供应商。









3、2018年国防科技工业工作会议召开 全力推动军民融合深度发展





1月16日，2018年国防科技工业工作会议在京召开。会议提出，加快构建军民深度融合、具备一体化 战略能力、有效支撑世界一流军队建设的国防科技工业体系，全力推动军民融合深度发展率先突破。





上市公司中，金奥博(002917)主营民爆装备，北京航天 科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)位列公司前十大股东。旋极信息(300324)在互动平台上表示，军民融合和军工 的混改，一直是公司的目标，公司将积极参和布局。









【涨价】





1、供给短缺加剧锗价大涨近40% 行业迎来业绩爆发拐点





据上海有色网数据，1月15日锗锭均价再上涨100元至9550元/千克，近一个月来涨幅超过13%。2017年锗价触底反弹，到目前为止国内锗锭价格最大涨幅近40%。现货市场一涨再涨，市场上多家厂家报价10000元/千克，锗价格开始进入“万元时代”。





云南锗业(002428)是国内锗资源保有储量最大的企业；驰宏锌锗(600497)目前已探明会泽、彝良铅锌伴生锗金属达600吨，年产锗精矿30余吨。









2、钢铁公司盈利大幅增长 行业供需将维持紧平衡





近期钢铁公司年报预告集中披露，在34家钢铁上市公司中，已有14家发布全年业绩预告，多数公司大幅上修业绩。韶钢松山(000717)1月15日晚公告称，预计2017年净利润约25亿元，同比增长2364.82%，此前安阳钢铁(600569)预计2017年净利润同比增加1158%到1320%。其他已披露业绩的钢铁公司也均有大幅增长，整体盈利水平超出市场预期。业内表示，钢铁公司业绩大幅增长主要归功于钢铁行业供给侧改革推动价格的大幅增长。





韶钢松山(000717)是粤港澳大湾区城市经济圈的区域建材龙头；宝钢股份(600019)是具备内生盈利成长性的全球钢铁龙头。









【产业】





1、北汽新能源上市实质启动 上市后估值定位过千亿

据最新报道，北汽新能源A股上市进程已经进入实质性启动阶段。公司相关人士称，今年上半年有望公布结果。如果借壳 成功，北汽新能源将成为中国新能源(600617)汽车 第一股。此前S*ST前锋公告称，北京市国资委同意将首创资管直接持有的四川新泰克100%股权无偿划转至北汽集团。北汽集团拟继续推进公司的股权分置改革工作，并筹划由公司收购北汽集团下属的北京新能源汽车 股份有限公司等相关资产。

上市公司中，国轩高科(002074)三元电池 批量供货北汽新能源；东方精工(002611)全资子公司普莱德近日与北汽集团、宁德时代等签订《战略合作框架协议》，同等条件下北汽集团将优先选择普莱德作为电池供应商。









2、菜鸟拟新建物流枢纽中心 引入AGV等智能设施





阿里巴巴集团丝路总部16日在西安揭牌，菜鸟网络也与西安方面签署了战略合作协议。菜鸟方面计划在西安泾河新城投资10亿元，建设一个高科技 驱动的物流枢纽中心，包括全自动化流水线、AGV机器人(300024)、机械臂等在内的人工智能设施都会被引入。该项目预计2018年内动工，2019年天猫双11之前投入使用。这是继菜鸟在西安沣东新城投资建设物流中心之后，西北物流基础设施的进一步完善。2016年9月，菜鸟位于沣东新城的仓储基地开工，计划于今年3月投入运营。





上市公司中，从事AGV相关业务的有诺力股份(603611)、东杰智能(300486)等。





【提醒】

1、新股申购——成都银行(601838)：申购代码780838，申购上限10.80万股，申购价格6.99元。

2、国资委介绍2017年中央企业经济运行情况。

【要闻】

1、证监会副主席阎庆民：严格融资审核，把好资本市场“入口关”，严厉打击一切胆敢触碰法律底线、损害投资利益的不法行为和各种金融乱象。

2、深交所：强化区块链概念炒作监管，对于利用区块链概念进行炒作和误导投资者的违规行为，将及时采取纪律处分措施。

3、上交所分类监管区块链概念炒作，对相关概念股采取停牌问询、停牌冷却、澄清说明等分类监管措施。

4、恒银金融(603106)、易见股份(600093)、航天信息(600271)、宣亚国际(300612)、科蓝软件(300663)、游久游戏(600652)多只区块链概念个股提示风险。

5、迅雷区块链产品链克1月31日全面停止转账服务。

6、媒体：乐视9个月超长停牌即将结束，或在两周内复牌。

7、昨日上会的6家IPO企业，2家企业首发获通过，2家被否，1家暂缓表决。

8、上周新增投资者数26.64万，环比增加49.33%。

9、国资委将实施“双百行动”推进国企综合改革。

10、住建部：对房地产调控的态度是明确的坚决的。

11、媒体：中国央行副行长建议停止虚拟货币交易。

12、广东互金协会征求网贷平台整改备案意见：近期将公布四份文件。

13、美国股市小幅下挫，纳指跌0.51%；COMEX 2月黄金期货价格收涨0.2%；WTI 2月原油期货价格收跌0.9%。

【公告：复牌】

亚星化学(600319)：公司生产厂区年内需启动搬迁

云南城投(600239)：拟240亿元收购成都会展

神雾节能(000820)：终止本次重大资产重组事项

【公告：中标类】

巴安水务(300262)：中标城市路网建设提升改造PPP项目

正泰电器(601877)：下属企业中标1.47亿美元海外光伏项目

重庆建工(600939)：联合中标8亿元工程项目

陆家嘴(600663)：与老佛爷百货签订联营合同

晶盛机电(300316)：签4300万美元单晶炉供货合同

【公告：投资类】

小商品城(600415)：拟2亿元与上海圆通等设立合资公司 拓展“一带一路”市场

合兴包装(002228)：拟3.4亿建设环保包装工业4.0智能工厂项目

路通视信(300555)：拟携手铜仁市碧江区政府斥资6400万投建项目

杉杉股份(600884)：子公司拟逾50亿元投建锂离子电池正极材料项目

【其他公告】

游久游戏(600652)再度澄清：主营业务与区块链业务无关

宣亚国际(300612)：参股公司的区块链业务处于培育期和探索期

易见股份(600093)再提醒：区块链业务对当期业绩无显著影响 股票交易风险较大

恒银金融(603106)再度澄清：区块链技术未形成任何相关产品或应用、销售

安达维尔(300719)：全资子公司获得二级军工保密资格

江铃汽车(000550)因拟高派息遭深交所发函关注

吉艾科技(300309)：公司董事姚庆受让实控人所持公司5.06%股权

沃森生物(300142)：9价HPV疫苗获得临床试验批件

莎普爱思(603168)：一次性单剂量药用低密度聚乙烯滴眼剂瓶专利权被宣告无效

恒瑞医药(600276)：INS068注射液获美国FDA药品临床试验资格

泰禾集团(000732)：预计本年度不会出现高比例现金分红、送转股的情况

中成股份(000151)：拟在巴拿马设立下属公司

广生堂(300436)：与厦门大学签订战略合作框架协议

盘龙药业(002864)：公司心可宁胶囊、安胃片抽检不合格 已召回销毁

【公告：业绩及分红】

今飞凯达(002863)：拟10转7派0.8元至1元

诚益通(300430)：2017年净利预增40%至70%

再升科技(603601)：2017年净利预增42%-61%

佳都科技(600728)：2017年净利预增80%-100%

博世科(300422)：2017年净利预增115%至144.9

大族激光(002008)：2017年净利同比增122% 产品订单大幅增长

冀东水泥(000401)：2017年净利预增100%至150%

新华制药(000756)：2017年净利预增50%至100%

冀东装备(000856)：2017年预计盈利1200万至1600万元

永安行(603776)：2017年净利预增330%-360%

金刚玻璃(300093)：2017年净利预增265%至295%

中国化学(601117)：去年新签合同950亿元 同比增长35%

鑫茂科技(000836)：2017年净利预增72.82%至85.47%

华工科技(000988)：2017年净利预增39.25%至52.3%

艾比森(300389)：2017年净利预降25%至45%

万孚生物(300482)：2017年净利预增30%-55%

火炬电子(603678)：2017年净利2.51亿元 同比增近3成

华能国际(600011)：2017年发电量同比增26%

山东路桥(000498)：2017年盈利5.69亿 同比增长32%

华电能源(600726)：2017年预亏9.5亿元-10.5亿元

智慧能源(600869)：原材料价格大涨 2017年净利预降74%-83%

雪峰科技(603227)：2017年预盈2200万元 同比扭亏

罗牛山(000735)：2017年生猪累计销售收入同比下降17.79%

【公告：增减持】

康欣新材(600076)：大股东提议每10股派现1-1.5元

瀚蓝环境(600323)：股东创冠香港拟清仓减持9.92%股份

荣泰健康(603579)：股东披露清仓减持计划后闪电撤回

新易盛(300502)：股东拟减持公司不超2.94%股权

光洋股份(002708)：实控人拟减持公司不超2.44%股权

【解禁股】

华媒控股(000607)、跨境通(002640)、 蓝黛传动(002765)、欧普康视(300595)、*ST松江、天马科技(603668)



