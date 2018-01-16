沪指再一次强势上涨，形成对周一走势阳包阴的走势。而与之对应，上证50走出惊人的13连涨，2018年年后的行情确实是非常强势。





对于年后行情的强劲走势， 其实我们早在去年12月下旬就开始给大家预告，反复提示但是点位是底部一定要做好建仓操作 ，同时也反复提示大家市场有几个重要的利好在逐步发酵。





其中最重要的，是高层对于杠杆率的表达从过去的降杠杆，变成了控杠杆，这意味着压制市场最大的政策利空开始降温，也成为年后资金加速进场的一个契机。





而年后随着——监管缓解、资金面缓解、延期降准和春节期间定向降准利好释放、以及人民币升值对应的外资进场加速和人民币资产升值，大A迎来了疯狂的2018开门躁动行情。





首先说指数层面，这种强行上攻的格局对于长期市场的节奏来说并不是纯粹的好事。 多少有一点涸泽而渔的感觉。但是我们昨天也和大家说，市场未必会形成趋势回调，如果大A真的以强势姿态来做调整，那么极有可能在3400附近横盘。然而即便如此，周二的走势也与横盘大相径庭，更要命的是沪指并没有放量，年后市场的量能跟进和目前的牛市姿态是不相符的。所以这一点是要警惕以下。





午后市场的集中拉升首先是在地产和金融板块爆发。这里面重点是房地产近期很多新政的组合拳开始产生质变——一个是此前不少地方开始以留住人才为初衷，开放地产限购。另一个是今天出来的新政：农村宅基地三权分置的确立。





宅基地这事儿肯定是重要改革，相当于把农村宅基地盘活，增加了交易的可能性。虽然现阶段限制城市人口的迁入，但是可以租售，也就等于给了地产企业一个额外的蛋糕。再加上原本房地产这块的炒作逻辑是年报业绩靓丽，所以等于是顺着基本面的逻辑平添一把火。





而除了新政之外，另一个重要的利好是 人民币汇率的继续强势 ，今日(1月15日)在岸人民币继续上涨，盘中突破6.42关口，创逾两年来新高。2017年初至今，人民币对美元已升值高达7.38%。人民币升值，对应两件事儿，首先是人民币计价资产一定是升值的，其次是对于人民币计价资产的追捧会升温。这里面显然金融和地产是最直观的两个方向。所以这个利好也是不容忽视的。





很多朋友眼下会关心说地产股还有没有机会，我们认为中期看应该还是有机会。毕竟去年蓝筹涨了一波，截止到今年年初，唯二没动的，也就是地产和石油。而近期的上涨，初衷如果仅仅是新政，那么我们认为可能还会有震荡甚至回落。但是这一轮炒作，恰恰是基于最重要的基本面数据——年报业绩。因此反而成为最重要的持续性利好因素。而大家要看到，去年香港内房股几乎是翻一倍，大A地产涨幅相对还是较少。 所以如果市场继续沿着蓝筹轮动的路数来，我们说当下未必就是2018年的高点。 但是也不宜追高是真的。还是等回调。





总的来说，市场指数上涨，没法掩盖个股层面的调整需求，地产这种连续双向异动的品类本身说明资金大幅分化，所以今天看到没追高未必是坏事。 市场短线资金还是在分化中。所以大家对于目前的位置尤其要多一点耐心。 失误往往来源于焦躁，而当下的环境，恰恰是最容易让投资者焦躁的。我们之所以让大家一定要平常心，因为我们每一分的资金，都不是天上掉下来的，我们所有的资本都是血汗钱，所以更 要珍惜子弹，好钢用在刀刃上。



