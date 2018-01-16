周二市场强势反弹，昨天晚间简单讲了一下，我们判断市场的调整可能有两种情况（在没有大利空打破目前的市场平衡的前提下）， 强势调整很可能不会跌穿3400，而如果跌穿，在没有新的利空背景下，大概率在3350也能够企稳。





早盘显然目前看，市场选择的是第一条调整模式，而后市若市场想要稳定在3400以上，则大概率会以交替调整交替上涨的模式进行。所以这个位置对于投资者而言，大家不要过多的关注指数了，指数和题材的背离会非常严重，主导指数的板块也会经常轮动——比如说昨天领跑的是石油，今天石油股领跌。 如果光看指数来判断市场状态，会对操作造成负面的影响。





当然对于行情来说，我们还是继续看多，非常重要的是人民币汇率还在继续走强。





央行在近期暂停人民币中间价形成机制中的逆周期因子的调节。我们认为这个信号表示央行基本认可人民币单边贬值的预期被打破，央行认为当前外汇市场不存在严重的非理性行为，以及市场预期较为健康，一篮子汇率回到不中国经济基本面相符的合理水平。当然目前也只是暂时削弱逆周期因子的影响，而不会彻底取消，更不代表央行有意引导人民币贬值。预计 2018 年在中国经济稳健运行，货币政策中性偏紧下， 基本面因素有可能进一步支持人民币汇率维持强势 。





我们昨天给大家解读了外围因素。那走强对于国内来说，最直观的影响就是“人民币计价资产升值”。而股市是一个非常典型的人民币计价资产。因此外资的持续流入仍然会是今年的一个主要方向。





而短期来看，人民币升值对外债高的行业充分利好，如航空、石化、房产开发；外币成本高的行业也能受益，如造纸、能源。这些大家可以继续关注。





早盘板块方面，在贵州燃气强大的赚钱效应之下，超跌次新开始出现疯狂的上攻走势，但是指数昨日的长阴不是这样就能修复的，后面应该还会有一次回踩，所以昨天没有买次新的朋友，今天不宜再盲目追涨，很可能只是纸上富贵而已。





我们认为市场这个位置人气的复苏是一定的。所以大家要特别注意，目前市场判断回调不能够再以纯粹的指数作为依据。而应该重点关注板块走势。我们认为大的方向上，周期和消费仍然是两个重要的进场途径。春季躁动仍然在如火如荼的展开。大家不要犹豫。





春季行情迎来牛回头，对于没有赶上第一轮上攻的朋友，本次调整应该说是最好的进场机会。消费、周期两条大主线仍然非常值得期待。学员紧跟内参策略操作，热线：010-57594189