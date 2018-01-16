【政策】

1、12部门发文保障化肥生产 龙头企业产销或提升

发改委网站15日显示，发改委等12部门联合下发《关于做好2018年春耕化肥生产供应和价格稳定工作的通知》，提出要全力保障化肥生产、加强运输 和信贷支持、做好淡季储备调控等。通知还提出，允许污染物达标排放的化肥、煤炭生产企业正常开工生产，切实提高化肥生产供应量。为进一步发挥化肥淡季商业储备的调节作用，国家将追加安排550万吨化肥淡储任务(2年有效)。

上市公司中，阳煤化工(600691) 2016年年报 显示，公司具备年产526万吨的尿素 产能；华鲁恒升(600426)是我国煤头尿素 龙头企业之一。

【涨价】

1、汽油添加剂MTBE价格跳涨10%行业景气度走高

据百川资讯数据，1月15日，西北地区MTBE价格上调650元至6600元/吨，涨幅约10.9%；华南地区广州成恒化工将MTBE价格上调700元至6900元/吨，涨幅约11.3%；华东地区MTBE价格上调500元至6700元/吨，涨幅约8%。目前市场主流成交价在6600-6900元/吨，较1月初价格已经上涨约15-20%。

MTBE价格大涨，相关公司有望受益。齐翔腾达(002408)拥有各类石化产品产能100万吨以上，包括35万吨MTBE、20万吨异辛烷。茂化实华(000637)拥有8万吨/年MTBE产能。

2、金价连续五周上涨 多重利好助推后市

2018年，国际金价迎来“开门红”。伦敦现货金过去一周累计上涨1.36%，周线收出“五连阳”，创出去年4月以来持续时间最长的连续上涨。距去年最高点1357.5美元/盎司不到1.5%的涨幅。纽约COMEX期金主力合约周线同样收出“五连阳”，累计涨幅超过7%。美元持续疲软被认为是短期内金价上涨的最大驱动因素，美元指数已连续四周下滑，并创出三年来新低。

金价持续走强，山东黄金(600547)、中金黄金(600489)等黄金生产商有望受益。

3、玻纤供应持续紧缺 行业有望量价齐升

据卓创资讯监测，近期玻纤系列产品供应持续紧缺。无碱玻纤方面，无碱2400tex缠绕纱货源紧缺，其他型号库存均处低位。价格继开年首周上调后，部分企业上周继续调高200-300元/吨，无碱2400tex缠绕纱最新5200-5400元/吨。中碱玻纤方面，山东玻纤目前仅有格赛博一条在产，货源供应持续紧缺，中碱300tex以上直接纱主流报价6300元/吨左右。电子纱方面，G75下游需求旺季，库存低位，货源维持紧张格局，主流成交14000-14500元/吨。

可关注，长海股份(300196)、中材科技(002080)等主营玻纤相关公司。



【产业】

1、“跳一跳”或成历史用户量最多游戏 育碧与微信就小游戏战略合作

腾讯高级副总裁、“微信之父”张小龙今日(1月15日)透露，微信小游戏“跳一跳”DAU(日活跃用户数 )到了1.7亿。业界人士表示，“跳一跳”或已成人类历史用户量最多的游戏。同日，育碧娱乐软件公司(UBISOFT)与微信共同宣布，双方将就小游戏领域展开全面战略合作。育碧旗下Ketchapp将在微信平台上线数款小游戏。双方将发挥各自优势，为用户提供玩法有趣、内容丰富、体验优质的小游戏产品。

上市公司中，丝路视觉(300556)与法国育碧公司建立了良好的合作，为其出品的在全球发行游戏《全境封锁》进行美术制作。掌趣科技(300315)旗下游戏《英雄无敌》由育碧官方授权、腾讯发行。另外公司已经获得育碧《刺客信条》IP授权。



2、在岸人民币涨势凶猛创逾两年新高 手握美元贷款受益

今日(1月15日)在岸人民币继续上涨，盘中突破6.42关口，创逾两年来新高。2017年初至今，人民币对美元已升值高达7.38%。

A股上市公司中，有美元贷款，但极少美元业务的公司将直接受益，如五洲交通(600368)、渤海轮渡(603167)等。



3、泰国四大橡胶协会明确减产目标 胶价再获强心剂

据泰国当地媒体消息，泰国四大橡胶协会承诺响应当局提高国内橡胶价格的政策安排，同时敦促当局尽快落实减少供给量的一系列计划。据悉，近期四大协会商议明确，将实施区域停割计划，目标是10万莱橡胶林，希望能够在3个月的停割期实现6700吨的减产目标。天然橡胶价格受到提振，今日上涨234元/吨，涨幅1.92%。

相关概念主要有海南橡胶(601118)、中化国际(600500)等。



4、工程机械景气再获验证 企业盈利能力有望修复

艾迪精密(603638)最新公告，去年全年业绩预增 76%，工程机械用属具和液压件两大类主营业务均实现了大幅度增长。这意味着工程机械行业的高景气度在零部件企业的业绩上得到了验证。海通证券(600837)认为，2018年工程机械板块的驱动因素将由需求拉动切换到盈利能力的修复，上半年新机需求还将保持旺盛。天风证券则预测，挖掘机销量一季度增速有望达到30%，后续将逐步传导到起重机、混凝土机械、高空作业平台等。

上市公司中，恒立液压(601100)为工程机械零部件龙头，去年前三季度净利增长5.7倍；三一重工(600031)为主机厂商龙头；浙江鼎力(603338)是国内高空作业机械领军企业。



【提醒】

1、新股申购——科顺股份(300737)：申购代码科顺股份(300737)，申购上限4.55万股，申购价格9.95元。



【要闻】

1、央行：深度贫困地区符合条件企业IPO即报即审、审过即发。

2、国资委：今年将选择具备条件的央企推进集团层面股权多元化。

3、2017年12月末央行口径外汇占款余额为21.48万亿元，环比减少363.19亿元。

4、两部委就国家智能制造标准体系建设指南征求意见。

5、国土部：住房供地政府将不再垄断，我国宅基地也将“三权分置”。

6、国务院同意撤销深圳经济特区管理线。

7、国开行：通过PPP等模式吸引社会资本加入“一带一路”。

8、德国联邦银行官员：德央行已决定将人民币纳入外汇储备。

9、15日人民币对美元汇率涨逾300基点达到两年来新高，市场对人民币信心持续增强。

10、国家电网计划到2020年建设电动汽车 公共充电桩12万个。

11、我国将逐步改变政府作为居住用地唯一供应者的情况.

12、美股休市，COMEX 2月黄金期货价格收涨0.42%；WTI 2月原油期货价格收涨0.79%。



【公告：复牌】

成都路桥(002628)：控制权拟发生变更 宏义嘉华将成新控股股东

易见股份(600093)：区块链技术的运用对公司业绩影响不显著

汉商集团(600774)：共2565万股股份接受要约收购

银河生物(000806)：继续推进远程心界股权收购事宜

华录百纳(300291)：控股股东拟协议转让公司17.55%股权

中南建设(000961)：区块链项目投资处于研究探索阶段

商赢环球(600146)：区块链业务早已进行了调研和探讨，并已有了初步的商业计划

南通锻压(300280)：重组过会

东北电气(000585)：拟1.35亿出售新锦容 100%股权

顺威股份(002676)大股东被刑事拘留

【公告：中标类】

康泰生物(300601)：全资子公司签署许可协议

东华科技(002140)：签订1.37亿元工程EPC总承包合同

拓邦股份(002139)：中标2.1亿元中国移动项目

高能环境(603588)：中标逾6000万元工程项目



【其他公告】

汉威科技(300007):股票交易异常波动公告

京威股份(002662)：拟公开发行不超20亿元公司债 用于新能源汽车产业投资等

搜于特(002503)：拟25亿投建时尚产业供应链管理中心项目

华谊兄弟(300027)：目前公司来源于《前任3》的营收区间为4.5亿至5.5亿

太极股份(002368)：控股股东将变更为中电太极



【公告：分红】

杰恩设计(300668)披露高送转预案 拟10转15派15

江铃汽车(000550)2017年度中期特别派息预案：10派23.17元



【公告：业绩增长】

华微电子(600360)：2017年净利预增122%-134%

韶钢松山(000717)：2017年净利预增逾23倍，因钢材销售均价大幅上涨

欣龙控股(000955)：2017年净利预增103%至118%

招商蛇口(001979)：2017年实现净利122亿 同比增长27%

中远海特(600428)：2017年净利2.41亿元 同比增379%

新泉股份(603179)：2017年净利2.52亿元 同比增长122%

湖南海利(600731)：2017年净利预增175%-218%

深天地A：2017年净利润预增181%至232

朗迪集团(603726)：2017年净利预增62%-80%

渤海金控(000415)：2017年净利预增12%至22.98%

新天科技(300259)：2017年净利预增40%－60%

透景生命(300642)：2017年净利预增25%至35%

艾迪精密(603638)：2017年净利预增约76%[2018-01-15

川环科技(300547)：2017年净利润预增18.58%至36.37%

明泰铝业(601677)：2017年净利预增30%左右

中科曙光(603019)：2017年净利超3亿元 同比增36%

兰州黄河(000929)：2017年预计扭亏 盈利逾1400万

驰宏锌锗(600497)：预计2017年净利11.53亿元 同比扭亏

浩云科技(300448)：2017年净利润预增10.14%至37.68%

凯众股份(603037)：2017年净利预增逾3成



【公告：业绩下滑】

兴业银行(601166)：2017年净利574亿元 营收同比降10.81%

华西股份(000936)：2017年净利预降61%-71% 投资收益减少

华意压缩(000404)：2017年净利预计同比降56%-64%

智慧农业(000816)：下修业绩预告 预计2017年亏损2.1亿元-2.7亿元

阳普医疗(300030)：2017年净利预降40%至70%



【公告：增减持】

再升科技(603601)：部分董事高管拟增持50万股-200万股

燕京啤酒(000729)：获重阳集团及其一致行动人举牌 不排除继续增持

药石科技(300725)：获赵建光及其一致行动人举牌

顺络电子(002138)：董事长及高管拟斥资不超1亿元增持

上海钢联(300226)：获控股股东累计增持1%股权

高澜股份(300499)：股东海汇成长减持2.19%公司股份

万顺股份(300057)：股东李伟明减持公司0.68%股权

亚玛顿(002623) ：股东拟减持公司不超1%股权

吉比特(603444)：股东拟清仓减持8.08%公司股份

京东方A：股东合肥建翔完成减持计划 总计减持1%



【解禁股】

数源科技(000909)、广田集团(002482)、中威电子(300270)、江苏吴中(600200)、紫江企业(600210)、万华化学600309)、贵阳银行(601997)、华立股份(603038)