上周开始提示调整风险，周末也花了大篇幅告诉大家，市场调整一触即发，今天市场终于形成回调。算是对策略的一个认可 。可能有朋友会说，指数下跌幅度并不大。那我觉得您要么是不会看盘，要么是装傻。





其实参与市场操作的投资者会明显的体会，上周的11连阳走势中，个股或者说市场整体的涨跌比远不如市场表现的强势。已经开始出现分化和强弩之末的走势，与之对应，虽然沪指今天迎来的是十一连阳之后的第一天回调，但是其实个股的跌幅却远超沪指所展现出的力度。





这一点从创业板的跌幅能够明显的体会。所幸的是，我们始终给大家以及学员都提示的非常明确——创业板始终是跟随性的指数，换句话说就是行情里面最弱的。所以跟着我们策略走的朋友，应该是能够规避创业板的这一枚大阴线的。





对于回调，我们的观点是：正常。 上周开始出现明显的板块分化，我们和大家说过，这种分化不符合单边牛市的风格，既然我们判断短线市场一定无法形成大规模的增量进场，那么调整几乎是必然的。对于大家最关心的调整周期和幅度。我们之前有过一个判断——若上周二之前形成回调，市场第一没有触发3418以上最沉重的套牢筹码区而（而套牢盘不松动获利盘的松动就会比较犹豫），第二指数当时还维持了比较典型的强势状态（当时未见分化），因此我们判断如果上周二之前形成回调，那么调整很可能会在三天内结束。





不过市场没有选择这种最不伤元气的方法，强行上攻一周之后调整， 指数我们现阶段判断调整大概率还是会在3350以上止跌。但是个股方面的调整力度可能会比较大。 所以大家这个位置要多一点耐心。





但是对于整体市场而言，判断不变—— 市场目前仍然是在一个春季躁动的行情中。短线的市场回撤其实更有利于行情发酵。这个回撤将是短线最重要的进场时机。 所以大家这个位置应该做的是拿好钱，随时准备进场！





之所以仍然看好，我们多了不讲，什么春季的政策面、资金面、春季补库行情都不提，我们说两点。





第一，监管有放松迹象 ，之前监管最严的时候大家知道，恨不得二连板就关小黑屋了。而春季以来，贵州燃气6连板后才特停，这个对于市场是一个标杆，直接带动了游资的超活跃，虽然说游资本身的可跟随操作参考有限，但是这直接拓展了个股炒作的空间，也带来了增量资金的关注度，提高了整体的市场风险偏好。





第二，就是人民币的大幅走强。 人民币走强换言之可以理解为外资流入加速。这背后的原因则是美国减税新政的不给力。我们去年讲了很多次特朗普税改，很多朋友认为税改会加速外资流出，但是我们给了非常明确地否定，事实上现在来看恰恰是如此。原因很简单——自2000年以来，美国企业本土投资的热情下降，直接原因不是税费和盈利能力，而是劳动生产率低下以及基础设施陈旧落后，而此次税改并未对症下药。说白了是贴膏药打补丁，同时，税改造成的长期债务负担可能挤占教育培训、基建等亟需的支出。所以尽管特朗普政府的税改方案获得通过，但这能否对投资与经济起到拉动作用尚存变数。虽然从数据上看，税改后美国贸易赤字有所降低，但也要注意到，这一数据的变化主要得益于能源贸易逆差的大幅减少，非能源贸易逆差却远高于危机前。





而且市场也还在关注今年美国议会中期选举，一旦共和党丧失两院中一院的主导权，特朗普政策将面临更大的变数，从而打压美元。





所以大家能够注意到，这还仅仅是两个带动市场上行的利好因素，说实话， 我们跟踪的年初到现在很多市场利好都是没有变化的，到目前还仍然在发酵中， 因此我们认为回调是进场机会，如果真的下来了，可以大胆进场，迎接春季行情的第二阶段！





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