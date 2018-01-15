早盘市场的分化实在是过分严重了，盘面上看资金抱团取暖味道非常浓烈。两类品种能够赚钱，一类是收到资金集中抱团取暖的一线蓝筹——银行、家电、保险。另一类则是近期成妖的小票。





这种情绪传导至盘面上就是板块间剧烈的分化走势。很多朋友会关心11连阳之后市场怎么走，我们说，高位十字星伴随巨大放量，而这个高位是前高，放量阶段不是上涨而是板块剧烈分化。这个信号在技术上面本就不是什么强势信号。我们还是坚持此前的判断。如果以看到的信号来做判断的话 ，我们认为市场还是要调整，而且调整随时可能展开，周期上面很可能会持续一周 。





如果当下展开，那么回调极限应该在3350以前能够企稳。而从趋势上面来说，这一次如果真的形成回调，那么将是春季躁动最后的上车机会。





很多朋友看到，说市场走得比预期的强势，为什么迟迟不调整呢？ 大家应该看到这样一个数据——人民币中间价连续第三天上调，今日升幅高达358点，报6.4574，创2016年5月3日以来新高。 在岸人民币兑美元快速上涨突破6.43关口，日内涨400点。离岸人民币兑美元突破6.44关口，创两年高位。





而人民币能够走强绝不是一个偶然的事件，首先是美国方面的货币政策确实是低于预期。





就加息而言，一方面各界认为美联储收紧的节奏较为缓慢，另外过去走势也显示，历史性加息后，美元大概率走弱而非走强。市场此前认为美联储今年会加息2次，低于3次的预期，预计今年年末通胀为1.8%，仍低于美联储的目标。这算是一个盖棺定论。





此外，我们去年讲了很多次特朗普税改，很多朋友认为税改会加速外资流出，但是我们给了非常明确地否定，事实上现在来看，也是如此。原因很简单——毕竟自2000年以来，美国企业盈利能力便得到了长足的进展，但受制于劳动生产率低下以及基础设施陈旧落后，美国企业投资热情不高，而此次税改并未对症下药。同时，税改造成的长期债务负担可能挤占教育培训、基建等亟需的支出。所以尽管特朗普政府的税改方案获得通过，但这能否对投资与经济起到拉动作用尚存变数。虽然从数据上看，税改后美国贸易赤字有所降低，但也要注意到，这一数据的变化主要得益于能源贸易逆差的大幅减少，非能源贸易逆差却远高于危机前。





而且 市场也还在关注今年美国议会中期选举，一旦共和党丧失两院中一院的主导权，特朗普政策将面临更大的变数，从而打压美元。





美国不给力，中国的复苏又非常强势，加上MSCI的预期以及蓝筹相对于全球市场的低估，事实上 年初至今市场的超预期强势连阳，很大程度上是拜外资所赐。而人民币近期的连续走高，确实是印证了这一观点。





所以其实今天我们讲市场有调整预期，但是我们也要和大家说，大A正在迎来一次非常强的强势周期。外资进场的力度之大，意味着春季行情的演化后期不可想象。尤其是对于A股传统意义上的垃圾时间——春节行情来说，因为不放假的外资的介入，则可能演变出更多的可能性！！





所以我们还是那句话，短线回调坚决进场！春季躁动仍然在强势延续。



