沪指11连阳，不论连阳的质地如何， 大A已经创出本世纪以来最长连阳纪录 。回首过去至少15年间， 大A的长连阳有且只有在大牛市周期中才会出现。 因此当前的11连阳可以说是给市场吃了一枚定心丸！



不过此前我们也已经为大家做了非常明确地说明——指数十一连阳助推中长期趋势是不假，但是同样大家需要看到市场在本周二开始，已经逐渐形成量价背离的格局。热点分化也非常严重。这种格局下，和可能预示着短线市场将形成阶段性的回调。



我们也希望大家不要理解错误！这个位置的回调，绝非传统意义上的风险，而应该视为 春季行情最重要，甚至可能是最后一次的进场机会！



我们在元旦前 12月中旬已经明确指出3250是大概率调整底部，12月下旬反复提示大家市场已经进入底部区间要补仓补仓补仓 ！当时如果大家没有跟上脚步，那么若下周真的形成调整，我们讲将是最重要的进场机会！



上周末我们在公众号重点为大家解读了煤炭股的机会 ，周一煤炭板块强势全面启动，而 我们给学员提示的山西焦化，则在周一周二周三连续走出新高，周二开始提示获利兑现，两天11%的涨幅 ，抓住了行情的机会。所以也是恭喜所有索取福利并且按照福利操作的朋友，也恭喜学员拿到了最强势品种。



本周我们既然和大家说下周是进场机会，那么也不会光动嘴！周末策略马上送上！ 我们认为下周若进行布局，那么这个品种是绝佳的机会！我们也不卖关子——本周末就和大家重点讲一讲，化工主线！



化工品的主线我们在过去的文章中已经有过介绍，今天全面拿出来给大家做梳理。



应该说2017年的周期股行情中，有色是绝对意义上的主力，相比之下化工差强人意。但是我们认为化工品的劣势极有可能在2018年被一扫而空。为什么？首先我们讲， 化工在2018年迎来了非常强悍的开门红 ！



化工的开门红不是别人——恰恰是集中在三大原始材料之上——煤炭、原油、天然气。传统意义上的化工产业链可以一分为三：煤头化工、气头化工、油头化工。 而这三大原始材料在2018年年初，全部迎来了疯狂的涨价！



这里面大家生活中已经感受到的首先是天然气涨价！其次，两桶油近期的飙升，已经凸显了原油涨价的利好。而煤炭我们上周已经做了分析，不再赘述。



涨价究竟如何影响市场，又会在哪个品种最强爆发，化工既然是风口将如何轮动，我们在本周末永源财经给大家带来全面解析！有兴趣的朋友，关注永源财经（HLC5678YC），回复关键词“策略”，或点击右下角一周策略自动索取



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