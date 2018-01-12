



11连阳，又是保险为首的蓝筹集体强拉上证50的结果！上证50实体阳线已经新高了。但是很多朋友却一副很迷茫的样子—— 赚钱效应很差 。说实话，今天涨跌比也非常难看，大概两市2100家公司下跌，十一连阳背后是这种涨跌比数据，可见这个连阳还是有水分。





我们的观点，在中午的时候给大家讲了一下。我们认为这个长连阳的走势，中长期一定是市场情绪回暖的信号。但是短期而言，同样有历年春季行情这个特殊时间点的特殊性存在。尤其是 本周后四天，市场已经出现明显的量价背离信号 。周线级别的放量也仅仅是因为“上周只有四天”这个问题。所以 短线市场仍然有很强的调整意愿 ，这个大家一定是要注意的。





尤其是和那些12月份没有听我们底部的判断，依照策略进行进场的朋友讲，能追的时间窗口很多，但是现在并不是最好的时间窗口，多一点耐心。





其实这种市场的犹豫大家可以再板块上面有非常明显的感官。





区块链，昨天最强的品种，其实区块链今天的分化几乎是一定的，但是没想到分化这么极端。要么一字，要么被炸翻，爱康科技、卓翼科技都被砸，壹桥股份甚至从涨停到绿盘，而安妮股份、新晨科技、神州泰岳竟然还是一字缩量，也不开板稍微换手。壹桥股份看好资金确实也多，一早就承接20亿，市场合力强大，奈何架不住老庄无穷无尽的抛盘，下午趋势已坏，无奈多杀多。其实大家看看区块链的品种能有感觉，尤其是今天炸板或者翻绿的，基本上周四就没有可参与的机会， 资金直接打板，今天直接炸板。配合着后面讲故事，是不是很有游资兴风作浪的味道？





地产股同样出现筹码松动，特别是龙头荣安地产，天量剧震，已经是见顶迹象；成交量最大的绿地控股，则连续两日调整；地产这种走势非常容易理解，毕竟下周一被关小黑屋的泰禾集团要放出来，资金炒一波找到机会肯定是先溜。





再看次新，华森制药尾盘直线拉升16个点、摸板，再杀绿，敢追的资金都已经被收割了。大家再感受感受这几天的节奏，周期、消费、地产、区块链、次新、几乎每一天都红红火火，几乎每一天前一天红红火火的品种都鸡毛了。所以这个市场如果控制不好节奏，盲目的一位追高，真的会出现“熊市赚的钱牛市亏没了”的尴尬。





所以我们也和大家说，节后市场理性上涨，到本周一已经结束，后面四天是借着市场的余热，游资在疯狂舞动，11连阳背后是主力开始举起屠刀了。 我们仍然认为中期趋势无恙，但是短线一定是要调整了。如果市场向下，大概率调整会有一周左右的时间。





但是 如果真的走出调整，大家要特别的开心，因为届时是最好的上车机会 。所以再一次提醒所有投资者，当前位置不要追高了，但是如果回调一定要大胆进场。春季行情的第一波不要被吓住，市场的故事，还没讲完呢。



