上一次沪指的11连阳，在2006年的6月，即便在当时大牛市的环境下，11连阳中间也已经穿插着假阳线。大A在2018年开局的11连涨背后，有多少是牛市的基因，这个确实是大家关注的重点。我们昨天和大家说的很明确。不管是10连涨也好还是11连涨也好，都预示着中长期市场的上攻应该说是大概率的。这个也符合每一次大连阳走势的习惯。 但是就短线而言，长连阳走势之后，不可否认的是市场动能已经出现衰竭。



周五早盘的继续上涨非常明显能够看出，市场量能仍然在继续萎缩，这不做他解，只能说是是做多动能的减弱。量价背离的信号，叠加指数高位的点位，我们觉得这些都是要特别留意的问题。而且大家也要平心而论，目前的十一连阳，是否真的是大行情周期中我们所见的普涨？尤其是最近两天可以说是把结构性走势玩到了一个极限。



特别是如果大家对比2017年年初1月17日开始的上攻，其实也能发现，虽然当时不是连阳走势，但是同样是非常典型的阳多阴少。



证明，目前的市场长连阳走势，其实还是叠加了年初特殊时间窗口的行为。并非真正指数所表现出的强势。所以我们首先要提示大家—— 10连阳也好，11连阳也好，确实证明了市场中长期的坚定。但是同时大家不要给这个长连阳神格化，看到10连阳盲目的喊多去追涨，这个我们认为仍然是不适合的。



尤其是从盘面上看，领跑的钢铁是昨天跌幅居前的几个板块之一。而昨天最暴热的区块链，除了少数几个一字板，剩下的大多回调，还有类似壹桥股份、爱康科技这种高位炸板的。尤其大家看看爱康科技的走法，昨天午后直线拉升封板，今天一字板炸板下跌。换句话说，低位没有进场机会，追高就直接套死。这种手法，几乎就是当初游资最喜欢的套路——尤其是在人气开始回暖，市场活跃度高，但是投资者非常迷茫的时候的套路。



所以看着上午指数还是红的，不过把结构性行情演绎到极致！现在的市场，要不你就追着热点跑，玩刀尖游戏，要不就卧倒等待“翻牌子”。但是追热点一旦被打入冷宫那就是漫漫解套路，而卧倒等待也确实消磨心性。而这种两难的格局，恰恰说明了，我们看到的是10连阳、11连阳，但是这个连阳所衬托的赚钱效应是成色不足的。



当然你说能不能赚钱？我们说能，但是要特别注意节奏，我们周末给学员提示山西焦化，周二拉高提示获利了结，如果不舍的走，现在10%的利润又回去了。 同样的上周提示的寒锐钴业，到现在也30%的利润。把握好节奏还是能够盈利， 但是这种节奏的把握对于现阶段还观望的朋友又太难了。



所以这个时候尤其提示大家一句。11连阳预示着今年的行情非常好，我们早在年初也说“春季躁动比大家想象的要更加精彩”。目前的位置，最好还是耐心等待回调，因为你没有在去年年底我们提示进场的时候跟上，所以被动的情况下就要以守为攻。我们认为行情还长的很，而如果短线真的回撤，那才是真正千金难买的上车机会！



春季行情的第一波攻势很耀眼，但更重要的是如何马上布局下一波机会，本周末我们将在内参做重要解析，学员注意更新，跟上我们的节奏。热线：010-57594189



分享： 喜欢 0 赠金笔

加载中，请稍候......