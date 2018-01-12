【涨价】





1、铝电解电容龙头打响2018涨价第一枪 国内产业链公司有望受益





据媒体报道，全球铝电解电容龙头尼吉康1月10日发布通知称，因包括铝材在内的原材料供应商已经宣布涨价，公司决定对插脚式和螺杆式铝电解电容所有型号提价5%，调整公告自2018年2月1日起生效。近一年来铝电解电容产业链涨价不断，缺货趋势持续至今。受行业高景气度提振，11月以来，台湾铝电解电容公司股价均大幅上涨，其中龙头立隆电子涨幅26%，其它厂商钰邦、智宝、金山电、凯美涨幅分别为34%、85%、26%、127%





江海股份(002484)是国内铝电容龙头公司之一。新宙邦(300037)电容器化学品业务持续受益于铝电解电容的高景气。相关个股还包括艾华集团(603989)









2、铟价接近两年新高 下游电子产业需求持续提升





上海有色网数据显示，11日精铟价格涨3%，报每千克1630至1680元，近一个月累计上涨约10%，已接近两年以来新高。目前环保政策维持严厉，粗铟原料来源紧张的气氛近阶段不会松驰，精铟冶炼厂在原料偏紧状态下产量有限。





公司方面，株冶集团(600961)是国内主要的铟生产企业之一；锡业股份(000960)子公司华联锌铟正在建设年产60吨铟冶炼项目。









【产业】





1、苹果再次布局3D传感器领域 产业链爆发在即





据国外媒体报道，为确保新一代iPhone和iPad 3D传感器模组的供应，苹果将投资LG旗下公司LG Innotek。LG Innotek，是LG旗下的电子产品零部件制造商，其所生产的3D传感器模组，能使移动设备具备捕获3D数据的能力，即使是在黑暗的环境下也能识别用户，是iPhone X实现面部识别功能的关键零部件。外媒推测苹果或参与LG Innotek约8.209亿美元用于扩建移动相机模组和下一代模组业务相关设施的投资。受相关消息刺激，今日港股3D传感器龙头公司顺宇光学大涨9%。





联创电子(002036)是国内DOE、衍射屏及3D传感器镜头龙头公司。光迅科技(002281)垂直腔面发射激光器(VCSEL)可广泛应用于3D传感器领域。





2、新一代石墨烯加热膜研制成功 实质推动我国大健康产业发展





近日，最新一代石墨烯加热软膜由我国黑金杰尼联合团队在杭州研发成功，并在石墨烯智能穿戴产业化方面取得了突破性进展。这项技术与上一代石墨烯加热膜相比，具有良好的柔性及防水性，更适合穿戴产品的应用。新研发的石墨烯加热软膜具有耐高温、可弯曲、散热均匀、稳定的良好特性。





上市公司中，德尔未来(002631)全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司与厦门大学签署技术开发合同，共同研发石墨烯透明加热膜等应用技术。宝泰隆(601011)董事长焦云称，将继续推动石墨烯电加热膜、石墨烯导电纤维等石墨烯下游应用发明专利技术转化。





3、腾讯叮当首度公布生态伙伴计划 将为各产业互联网发展赋能





腾讯叮当在CES2018上首度公布“腾讯叮当生态伙伴计划”，作为一款腾讯AI助手，腾讯叮当将为各产业互联网发展赋能。腾讯智能平台负责人宣布，愿以共建共享的姿态开放腾讯AI能力，为硬件的智能化提供解决方案构建合作伙伴生态圈。今后腾讯会持续为越来越多的厂商提供AI语音技术和平台，从而通过硬件与AI的结合实现各种场景化智能产品的落地。经过2017年的发展，腾讯叮当积累的整体AI技术包揽从唤醒、识别、理解到合成的全过程。相关人士称，2018年将会是腾讯叮当迅猛增长的一年，腾讯将为更多的合作伙伴提供AI赋能。





上市公司中，国光电器(002045)当日与腾讯叮当签署战略合作协议。公司是国际电声行业知名厂商。英唐智控(300131)控股子公司丰唐物联与腾讯就物联网产品与服务签订战略合作协议。丰唐物联主营物联网及电子产品。





4、低门槛碎片化优势尽显 移动电竞成行业爆发点





中国数字娱乐产业年度高峰会日前在福建厦门召开，期间发布《2017全球移动游戏产业白皮书》。根据数据，中国2017年成为全球最大的移动游戏市场，收入达146.36亿美元，移动电竞成为行业新爆发点。《白皮书》认为，这是中国移动电竞市 场规模第一次超越传统的端游电竞市场规模，标志着移动电竞将成为电竞行业未来发展的新趋势。





移动电竞自带社交属性，导入用户留存率较高，在政府支持、资本布局、赛事升级的背景下，产业有望维持高速增长。券商研报看好迅游科技(300467)的加速器业务受益于移动电竞成长；电魂网络(603258)立足电子竞技市场，去年下半年研发方向偏向移动端竞技产品。





【提醒】

1、中签缴款：奥飞数据(300738)、天永智能(603895)

2、成品油调价窗口

3、全国体育产业发展大会

【要闻】

1、飞天诚信(300386)、科蓝软件(300663)、恒银金融(603106)、金证股份(600446)、信雅达(600571)等多支区块链个股发澄清公告，龙头易见股份(600093)被停牌核查，上交所就区块链事项问询游久游戏(600652)。

2、证监会：重点引进具有境内外市场工作经验和国际视野的高端专业人才。

3、监管封堵资管计划投向委托贷款，集合类和基金一对多投信托贷款停止备案。

4、国资委：部分中央企业所属子企业内部整合不到位，境外项目存在违规决策。

5、国家能源局：确保去产能煤矿真关真退，防止死灰复燃。

6、中国成为全球最大移动游戏市场，收入达146.36亿美元，几乎是第二名美国市场77亿美元的两倍。

7、1月11日石墨电极加权均价再涨4.28%至12.6万元/吨，再创历史新高。

8、中汽协预计2018年新能源汽车销量增长约40%，市场占比有望进一步提升。

9、截至10日的两市融资余额达到10424亿元的近两年新高。

10、美股再创收盘纪录新高，区块链概念股集体狂欢，纳指涨0.81%；COMEX 2月黄金期货收涨0.17%；WTI 2月原油期货涨0.36%。

【公告：区块链相关】

中南建设(000961)：参与研发的区块链认证大米产品已推向市场

金证股份(600446)：在区块链领域尚未形成相关产品

信雅达(600571)澄清：公司未参与底层区块链技术平台的开发

飞天诚信(300386)：公司推出的产品仅是区块链虚拟货币的安全存储设备

科蓝软件(300663)：公司在区块链技术方面仍处于研发阶段 尚未产生收入

恒银金融(603106)澄清：区块链相关技术目前没有实质的研发活动开展

爱康科技(002610)：新疆慧诚曾管理1万多台比特币挖矿机

上交所向游久游戏(600652)发问询函：发布区块链相关内容是否为炒作股价

【公告：复牌】

凯恩股份(002012)：控股股东已消除质押补仓风险

新开源(300109)：17亿元间接收购生命科学研究公司BioVision股权

香江控股(600162)拟25亿元收购控股股东资产

【公告：中标类】

中国武夷(000797)：中标5.02亿元埃塞俄比亚建筑项目

晶盛机电(300316)：中标逾8亿元光伏材料产业化项目 占2016年营收近八成

【其他公告】

彩虹股份(600707)：拟合资建8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线

葛洲坝(600068)：与平安集团战略合作

和而泰(002402)：与深圳电信战略合作 布局物联网智能家居

宁波华翔(002048)：参与三环集团(300408)混改落选 武汉光交所未回复落选原因

海特高新(002023)：斥资逾2亿元参设四川旅投航空旅游公司 涉足航空旅游等领域

哈药股份(600664)：哈药集团增资获哈尔滨市政府批复 实控人将变更为中信资本

凯撒文化(002425)：与腾讯动漫合资制作动画《化龙记》

深圳能源(000027)：竞得多个能源项目

*ST紫学：挂牌出售厦门旭飞99%股权 剥离物业租赁资产

【公告：业绩】

武汉中商(000785)预计全年净利润同比增长175%至180%

安阳钢铁(600569)：2017年净利预增1158%到1320%

柳钢股份(601003)：年报净利预增1148%到1311%

华新水泥(600801)：2017年净利预增300%到350%

东方电热(300217)：预计2017年净利润同比增长75%到105%

节能风电(601016)：2017年净利预增112%左右

汉鼎宇佑(300300)：2017年净利预增140%-170%

苏垦农发：2017年净利5.59亿 同比增10.65%

万年青(000789)：预计2017年净利润同比增长80%到120%

腾达建设(600512)：2017年中标合同额超75亿 同比增长74%

绿地控股(600606)：2017年营收超2900亿 净利同比增24%

博雅生物(300294)：2017年净利预增15%-45%

普利制药(300630)2017年度业绩预增37%-41%

汉鼎宇佑(300300)2017年度业绩预增140%-170%

美锦能源(000723)：预计2017年净利润同比增长47%到91%

龙马环卫(603686)：2017年净利预增20%到30%

宋都股份(600077)：预计2017年净利扭亏为盈

威帝股份(603023)：2017年净利同比下降22.71%

【公告：增持】

长园集团(600525)：山东科兴药业拟继续增持1%-3%股份

万丰奥威(002085)：控股股东增持逾5700万元 拟继续增持

赛轮金宇(601058)：新华联(000620)控股累计增持3.79%股份 完成增持计划

【公告：减持】

鼎捷软件(300378)：多名股东拟合共减持不超过4%股份

远方信息(300306)：副董事长邹建军及其一致行动人拟减持1.66%股份

楚江新材(002171)：控股股东提前终止减持计划 期间并未减持

三一重工(600031)：三一集团及其一致行动人持股减少5.24%

乾照光电(300102)：股东王维勇拟减持不超700万股

【公告：解禁股】

西安旅游(000610)、高鸿股份(000851)、方正电机(002196)、卫士通(002268)、海南瑞泽(002596)、和胜股份(002824)、世纪鼎利(300050)、华策影视(300133)、东方通(300379)、贝斯特(300580)、海辰药业(300584)、美联新材(300586)、 荣泰健康(603579)、 清源股份(603628)、海利尔(603639)



