大A真是收出十连阳，而且个个都是真阳线！！！这应该至少是过去十五年来绝无仅有的了。上一次十连阳还是2006年6月中旬。而当时的十连阳中还有假阳线，想想前两轮大牛市和目前这个点位的十连阳，有点恍若隔世的感觉。 也不枉我们在元旦节前市场人气最低迷最看空的时刻，不断和大家说—— 已经是底部区间，不要怕，做好补仓操作。





所以行情最美妙的果实，就是给最坚定的战士，最好的礼物。





有的朋友说十连阳了是不是到头了，我们和大家讲， 短线还是那个观点，市场有调整需求。 这个短期观点到目前都没有改变，尤其大家从板块上面来看，实际上周期股作为本轮连阳行情的第一轮拉升主力，已经切实的形成回调，并且在水泥和焦煤下调价格之后，对整个周期也存在比较强的压制。所以我们说这些板块的回调，也不太可能一天就结束。这个位置不建议一股脑去做抄底。





但是周期股呢，走势肯定是没有完，借着焦煤多说一句，我们之前给大家讲得很清楚，短期动力煤、中期焦煤焦炭、长期看无烟煤的煤化工。焦煤本身是淡季，所以煤炭的重点应该是在供暖季结束钢铁复工周期的用量。短期回调还是要继续关注。





而市场虽然短期承压，走出分化，但是 中长期我们认为十连阳很可能仅仅是一个开始 。我们从统计上面看，因为十连阳几乎是绝无仅有的，所以只有拿九连阳取样。





从最近15年以来上证的涨跌幅来看，发生九连阳行情分别在2006与2007年各出现过一次，十连阳仅仅在06年6月中旬一次，还是假的。在两次真的九连阳中，上证九连阳后一交易日上证都是下跌，下跌概率达100%；后三个交易日上证涨跌各一次，上涨概率达50%；后5个交易日以及后20个交易日上证都是上涨，上涨概率达100%。而06年那次不太纯粹的10连阳发生时间点，大家都明白——大牛市的底部。

通过这些数据对比大家就明白了， 真正的长连阳走势，几乎都仅仅会出现在大牛市的启动中 ——有的朋友说你怎么不看90年代的A股，我们讲，那个时候的市场不管是参与者，还是游戏规则，还是市场主体，都不一样，几乎没有参考价值。其实打击即便不分析数据，从情绪上面也能明白， 连涨和看多情绪本应该是互相递进的 。所以，虽然十连阳在量能上已经有点耗尽短线做多力量的意思。但是从中长期来说，十连阳的出现，很可能预示着一轮新的牛市的开启。不知道大家记不记得我在年初文章里说的，2018年的行情，我们认为是——倒春寒之后的初夏味道。





不过还是给大家例行的泼冷水。大家要记得我们最初的分析，虽然中长期市场一定是继续上行，但是 短线因为放量不足，所以强吃这个高位套牢盘是要受伤的——如果短线形成回调，那么极限是3350，如果继续强攻，那么后面回调的幅度和力度可能会比较猛 。这一点是要大家注意的。





总的俩说，十连阳，十全十美，大A真的是在2018年开门让大家感受到——新时代的来临，还在犹豫的朋友，要做好回调进场的操作了！



