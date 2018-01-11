周四市场展开调整，虽然目前看市场还是继续收阳，但是已经是假阳线。从目前盘面上看，称得上是势均力敌，但是板块上面要分着来看。市场这个位置说实话，调整比盲目的进攻要更符合资金的利益，元旦后市场成交量只能叫温和放大，没有快速放量，证明存量博弈仍然为主，缺少增量资金吞噬筹码，就意味着一旦进入高位，市场分化将非常剧烈。而在九连阳反弹后，市场已经触及最上方套牢盘。





昨天在盘后已经和大家支出，周三沪指虽然收获9连阳，但市场四分之三个股下跌，这说明指数的强势并不能掩饰个股的低迷，更加剧了调整的预期。这也是周四市场快速分化调整的原因。





从板块上面看，目前已经进入调整走势的品种还没有走完，水泥的降价导致水泥带动建材，建材带动整个周期股在走弱。周期中调整的品种，尤其是二线的品种，近期的急速拉升基本上已经到位，之 前两天在提示学员兑现山西焦化，本周两天11%的涨幅已经算完成任务 。煤炭钢铁的故事没有讲完，但是要等待回调到位再进场。





寒锐钴业也是本期电话会议的学员提示品种，累计涨幅已经接近30%。 大家注意一下这类单边拉升的品种，因为目前的市场量能萎缩，筹码开始分化，所以高位的周期股要做好分批利润的兑现，没有进场的也不建议再进行追高了。可以耐心等待回调的机会。





但同时，又有新的热点涨起来。有心的朋友记得，我们在元旦的时候在永源财经（HLC5678YC）发布了一条新年的三大布局主线。我们说两条是进攻型主线——消费和周期。近期周期股连续暴涨，消费白马茅台、五粮液、伊利、美的连创新高已经验证了我们的判断。而除了两条主线外，另外一条是科技白马，我们说科技白马一定是“在周期消费上涨高位之后的补涨品种”。





今天在整个市场回调的背景下，人工智能、5G等品种启动强势反弹，科技股我们认为目前追涨的意义不大。毕竟整个创业板短线仍然有非常强的技术性压力。 但是科技白马的上涨，仍然是一个非常有力的信号，即——虽然市场已经处于调整周期中。但是人气方面，大A人气仍然处于非常活跃的状态中。





总的来说，市场调整仍然有延续的需求， 短线不要盲目的进行重仓进场，补仓需要遵循分批的策略，随跌随买，小跌小买大跌大买，不要指望一口吃个胖子。 我们认为市场目前资金仍然很活跃，所以下跌深度要继续观察，目前看极限位置在3350，如果一步到位可以快速放大仓位。





补仓个股方面，还是遵循周期+消费的大策略。但是周期方面要规避商品期货出现价格回落的品种。同时要特别规避解禁品种的影响。



