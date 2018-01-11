【政策】





1、交通部推进区域港口资源整合 港口盈利有望提升





交通部10日召开2018年第1次部务会议。会议强调，要以加快重点港口工程建设为抓手，推进区域港口资源整合，推动航运中心、自由贸易港建设，全力推进港口建设发展。长期以来，我国港口行业存在盲目建设、产能过剩、港口间功能定位重合的问题。通过整合港口资源，有利于提升港口竞争力，更好服务于产业的发展和转型升级。





由于消除了恶性价格竞争，多数都出现了港口单位收费稳步上升的态势。去年辽宁省国资委设立了“港航发展”，通过控股大连港(601880)、营口港(600317)、锦州港(600190)实现资源整合。江苏也设立了省级港口集团，整合南京、连云港(601008)等八市的国有港口企业。









【涨价】





1、电阻巨头国巨上调价格 行业进入量价齐升阶段





全球电阻第一大厂国巨于10日对客户及经销商发出通知，因汇率持续升值、原物料及人工成本持续上涨等因素，公司决定于即日开始，对一般厚膜电阻产品、大尺寸厚膜电阻产品的新订单执行单价调整，价格上调15%至20%，并开始接受新的订单。据悉，上述两项产品占其整体电阻份额约45%。





上市公司中，顺络电子(002138)从事片式电感和片式压敏电阻制造，是少数在国际高端片式电子元器件市场中具有竞争力的中国企业。洁美科技主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件。









2、钼系列产品价格加速上涨钼精矿一体化公司弹性最大





据百川资讯数据，1月10日，钼系列产品价格全线加速上涨。其中钼制品涨幅最大，废钼丝价格上涨15元/公斤至142-147元/公斤，废纯钼价格上涨17元/公斤至149-154元/公斤，涨幅均逾11%。钼原料钼精矿(45%)价格上涨50元/吨至1545元/吨，涨幅约3.3%，较去年6月低点涨幅达53.7%。钼铁价格上调1500元/吨涨至107500元/吨，较去年6月低点涨幅达49%。





金钼股份(601958)是我国钼行业全产业链绝对龙头，；洛阳钼业(603993)是国内最大的钼精矿生产商之一。









【科技】





1、我国中子源实验装置研发取得突破 性能世界第一

从中科院合肥物质科学研究院获悉，该院核能安全技术研究所的科研人员在中子输运物理与技术方面取得突破性成果。他们设计研发了强流氘氚中子源实验装置HINEG，该装置中子源强达到了6.4×1012n/s，为在运行的同类装置世界第一。中子被称为核能系统的 “灵魂”，中子源实验装置是先进核能与核技术交叉应用研究的重要平台。





上市公司中，万讯自控(300112)为中国散裂中子源项目提供信号调理器产品。珈伟股份(300317)此前与中科院高能物理所等签署基于散裂中子源的平台预研项目合作协议。









【产业】





1、“挖矿”叠加“吃鸡”游戏火爆 高端显卡大面积脱销





据媒体报道，受GPU芯片、显存颗粒供应紧张影响，近日AMD和NVIDIA多款高端显卡的价格不断上涨。华硕已确定从2018年1月开始，对旗下显卡、主板售价进行调涨，其中显卡涨价最多500元。在京东商城搜索RX580、Vega系列显卡均显示全部无货，且售价相比去年双十一前后出现了超过500元的涨幅。目前很多“矿工”仍在抢卡。同时，“吃鸡”等游戏火爆，玩家对显卡的需求迅速提高。





A股公司中，通富微电(002156)通过收购AMD苏州及槟城股权成为其主要的封测供应商，主要用于比特币“矿机”的AMDR500显卡的GPU在公司的苏州工厂和槟城工厂进行封测。景嘉微(300474)自主研发的JM5400图形芯片打破国外垄断，下一代图形处理芯片已处于预研阶段。









2、北斗卫星即将迎来今年“首发”军民应用“全面开花”





据国内航天爱好者网预计，2018年首次北斗三号卫星发射预计最快在本周进行。北斗卫星导航系统发言人冉承其此前表示，去年11月成功发射的北斗三号首批组网双星目前状况良好，信号播发正常，满足指标要求。2018年底前，将建成18颗卫星的基本系统，覆盖“一带一路”建设参与国。





A股中，海格通信(002465)上周公告获得4.4亿元北斗军品订单；北斗星通(002151)获得集成电路基金入股，是北斗芯片领域“国家队”。









3、中国将启动特色小镇新培育计划 概念股受益





2018中国特色小镇博览会将于1月13日至15日在湖南长沙举行，会上将启动六大特色小镇系列培育计划。此前，发改委等部门发布《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》。明确各地区可结合产业空间布局优化和产城融合，循序渐进发展“市郊镇”“市中镇”等不同类型特色小镇；依托大城市周边的重点镇培育发展卫星城，依托有特色资源的重点镇培育发展专业特色小城镇。





上市公司中，南国置业(002305)与电建地产一道参与到雄安新区特色小镇建设；华斯股份(002494)建设的华斯裘皮小镇为河北第一批创建类特色小镇。





【提醒】

1、新股申购——华菱精工(603356)：申购代码732356，申购上限1.30万股，申购价格10.21元。





【要闻】

1、证监会昨日发审会：1公司首发过会 2公司被否。

2、国务院批复山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案。

3、2017年CPI同比涨1.6%，PPI结束连续5年下降态势。

4、新华社：2018年物价涨幅预计扩大 但不会出现明显的通胀压力。

5、央行昨日开展1200亿元逆回购操作平稳市场流动性，结束了此前连续12个交易日的“停摆”。

6、交通部：推进区域港口资源整合，推动自由贸易港建设

7、截至2017年11月末，保险资金投资股票和证券基金1.88万亿元，占比12.8%，相较10月末降低了0.66个百分点。

8、近日，雄安新区注册成立了第一家旅游类公司——河北雄安新域旅游发展有限公司。

9、目前中国银行(601988)间市场交易商协会、沪深交易所对于消费贷和现金贷类ABS的审核均已暂缓。

10、暴风集团(300431)、高伟达(300465)、四方精创(300468)等多家公司澄清区块链概念。

11、美股终止连续创新高走势，纳指跌0.14%；COMEX 2月黄金期货收涨0.43%；WTI 2月原油期货涨0.97%。





【公告：复牌】

中荣科科技(300290)、北特科技(603009)重组获无条件通过

国旅联合(600358)重组未获通过

恒大高新(002591)：拟不超2.52亿收购数字阅读平台奇热信息

欧浦智网(002711)：股东吕小奇拟要约收购5%公司股份

ST仰帆：被实施“其他风险警示”

宇顺电子(002289):继续推进重大资产重组事项





【中国：中标类】

恒锋信息(300605)：中标逾4800万元项目

金刚玻璃(300093)：子公司签订1.35亿元合同

金卡智能(300349)：签订近5000万元燃气表海外供货合同

中金环境(300145)：中标逾5000万元PPP项目

镇海股份(603637)：签订6.33亿元重大合同

东湖高新(600133)：子公司联合体中标63亿元高速公路项目





【公告：投资并购类】

围海股份(002586)：收购雄县安杰建筑70%股权，布局雄安新区

陆家嘴(600663)：子公司拟13.49亿元挂牌转让前绣实业50%股权

北方股份(600262)：第二大股东转让公司25.16%股份给特沃上海





【其他公告】

暴风集团(300431)：公司与推出BCN区块链平台的暴风新影之间无控制关系

高伟达(300465)：无来自区块链技术研发成果而直接产生的业务收入

四方精创(300468)：合作的区块链项目对公司业绩的贡献非常小

葵花药业(002737)：产品被列为国家卫计委2018年流感防治推荐用药

永兴特钢(002756)：成功研制并批量销售超大直径锻制不锈钢无缝管坯

歌力思(603808)：将获IRO品牌中国大陆地区独家代理权

双鹭药业(002038)：与卡文迪许就来那度胺胶囊项目经销权产生分歧





【公告：业绩】

欧比特(300053)：2017年净利预增50%-80%

百川能源(600681)：2017年净利预增50%到60%

红相电力(300427)：2017年净利预增46%-76%

硅宝科技(300019)：原材料价格大幅上涨 2017年净利预降30%到50%

我武生物(300357)：2017年净利预增40%-50%

甘肃电投(000791)：2017年业绩扭亏为盈 净利预增2.35亿到2.65亿元

分众传媒(002027)：业绩预告向上修正 2017净利预增33%到36%

力星股份(300421)：2017年净利预增24%-31%

艾华集团(603989)业绩快报：净利同比增长10.48%

深圳燃气(601139)：2017年净利8.82亿元 同比增14%

海螺型材(000619)：2017年净利预降80%-100%





【公告：增持】

京投发展(600683)：控股股东拟增持1%-2%股份

京山轻机(000821)：控股股东拟继续增持不超过3%股份

神宇股份(300563)：员工持股计划完成股票购买 累计买入逾4700万元

维维股份(600300)：控股股东已累计增持1%股份





【公告：减持】

*ST华菱：第二大股东拟减持不超2%股份

光线传媒(300251)：董事拟减持不超700万股

冀东装备(000856)：股东唐山国资公司拟减持不超1%股份





【解禁股】

合力泰(002217)、长盈精密(300115)、佳士科技(300193)、飞利信(300287)、 暴风集团(300431)、移为通信(300590)、浙江富润(600070)



