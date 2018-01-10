大A硬生生顶了一个九阳神功出来，确实是厉害。但是目前来看，我们还是维持之前的判断——大盘目前仍然有调整的需求。因为几个问题是今天的上涨没有解决的。





第一，首先是九阳背后的涨跌比的大幅减弱 ，两市3500家上市公司，真正实现上涨的仅有765家，个股的调整已经先于市场展开。尤其创业板。我们一直说创业板是跟随性上涨。而本轮反弹创业板也是再度触及1806的平台上沿展开回调。当天直接回踩前期密集成交和10、20日线的粘合支撑位1780出现反弹。不过即便如此，大家能够看到底部市场放量非常微弱，所以对于创业板个股，短期还是要尽量规避一下。





第二，沪指成交量虽然呈现放大，但是没有摆脱近期的整体成交水平 ，比周一相差不少，更谈不上持续放量。我们之前说目前点位是前期筹码套牢区间，所以要么展开回调整固，要么最好是放大量才能吃掉。量能不足的半吊子上涨，这个形态想要继续强势，我们认为还是有点底气不足。





第三，市场分化目前有点加速了，整 个周三看下来，大跌股数量较多，涨停股却也高达47只，说明结构性机会尚存，但个股分化加剧，这不是大行情的模式，对于投资者来说，这种分化形态也不算友好，所以还是提示大家注意风险。





短线市场九连阳，并且资金抱团明显。这种行情下， 我们建议大家还是遵循强势资金的逻辑，之前和大家说消费和周期两条主线。目前看市场基本上也是围绕这两点展开。 茅台格力这些消费大白马都纷纷形成新高，而周期部分个股近期回调后我们认为逻辑也没有讲完，后面可以继续逢低介入。 我们在电话会议为学员提示的品种：茅台、伊利、双汇也都是新高，其中双汇暴涨5%，茅台伊利则是历史新高。 但是大分化行情下，一些明显不受资金关注的边缘品种，建议大家不要盲目的进行建仓了。





热点方面，燃气石油成为今天的热点。这两个品种看故事都属于没讲完的，中午在博文里面给大家讲过石油的问题，不再赘述。燃气股方面，





根据2016年底颁布的《能源发展“十三五”规划》，到2020年，天然气消费占比的预期性目标为10%，2015年，这一比例为5.9%。根据该规划，到2020年，能源消费总量控制在50亿吨标煤以内，若以50亿吨上限测算，届时天然气消费将超过3700亿立方米（一吨标煤折合约750立方米天然气）





天然气的供应主要包括国内自采气源、进口管道气以及进口LNG。为应对紧张的供需形势，基本垄断了上游资源的“三桶油”气公司2017年已经提速增产，1月－11月，国内生产天然气1338亿立方米，同比增长10.5%，而2016年这一增速仅为1.5%。2016年底公布的《天然气“十三五”规划》提出的目标是，到2020年，国内天然气综合保供能力达到3600亿立方米以上，其中国内天然气产量达到2070亿立方米。业内人士预计，国内自采天然气产量如果能够维持每年10%左右的增长就已经比较乐观





自采基本上大幅上涨很难，输气管道方面中缅和中亚管道也基本上满编，中俄管道要2020年才能开通，而且初期恐怕也提供不了多少实质性支持。海运LNG又收到很多地缘政治的影响。 如果按照这个逻辑看，气荒虽然在现阶段已经得到一定缓解，但是不排除会在未来几年内每年的供暖季交替上演。这也是今天燃气股再度逆袭的原因之一。





不过总的来说，石油天然气上涨前者超级权重的可操作性较差，后者已经有过度炒作的嫌疑，我们认为还是透过现象看本质—— 今年的化工品涨价，会成为一个大趋势。 可以重点关注。





总的来说，市场筹码加速分化，指数虽然形成九连阳，但是却开始暴露出一些问题。短线还是存在调整需求，如果资金想要强行拉升，就必须放足够的量，否则后面会有反扑。不建议大家追高，还是逢回调布局两条线索。中期随时盯住化工的动向。



