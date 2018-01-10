还是坚定一点，市场这个位置是有调整需求的。早盘大家看到的上涨，也仅仅是两桶油带动的一种表象。大家可以拉开A股涨幅榜看看，两市3500多家上市公司，真正涨幅超过2%的，在早盘不过172家，上涨的也仅有673家，涨跌比可见一斑。





说实话，两桶油的拉升不算太意外，因为之前和大家说过，石油的事儿肯定没完，国际油价创三年来新高，因为 背景是全球最大的产油国沙特的最大石油企业沙特阿美的上市，本身相当于沙特中石油，自己就能决定油价，而油价高低又决定了它IPO的融资能力，所以从公司利益的角度出发一定是要涨价的。 当然这背后还有伊朗的游行以及沙特自身的内部动荡，中东政局向来是油价涨跌的重要导火索。更不用说，这背后还有另一位主句——特朗普上任最大的借力就是军火和石油商人。前两天发文要扩大海洋石油开采。政策导向可见一斑。奥巴马政府推广清洁能源让传统石化大亨吃的瘪，看来要在这位地产总统身上找补回来。





所以从这个角度来说，石油的炒作不算是毫无根据的启动。但是两桶油这种超级权重的上涨是需要极大成交量配合的。我们昨天提供了一种畅想——如果市场在这个位置强行拉起来行不行，行！但是必须要放量，3500亿咱们都不提了，至少得有3000亿的诚意吧。今天看看， 早盘比周二确实放量，但是全天量能肯定低于周一。这种水平的量能来拉升两桶油和银行这种超级权重，意味着什么？一定是存量资金被分流。





所以大家看早盘一开盘就出现了明显的权重和小市值品种的走势分化，创业板指数掉头下行甚至出现了放量信号。这种就属于是典型的大力出杯具了。





消费里面家电白酒还在继续拉升，不过我们认为目前的行情，进行追高的风险已经开始有一点大了。没进场的朋友不要急着这一两个小时操作。 如果下午两桶油回落，一定会带动指数下行，如果下午两桶油坚挺，唯一能够受益的也只有油气板块，其他品种都会被分流反而受到牵连。





而且以目前2700上下的成交，两桶油很难持续上攻，所以真正的赚钱效应很难从这个品种中体现。临近午盘已经有区块链的新晨科技炸板，而基建领域中底部启动的天山股份都没有成功封板。市场目前就已经有点绣花枕头的样子了。



