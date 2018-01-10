【政策】





1、卫计委要求 充分发挥中医药特色优势做好流感预防救治





2017年入冬以来，我国流感活动水平上升较快，且仍处于上升态势。就此，卫计委今日(1月9日)印发《关于做好2018年流感防治工作的通知》，要求切实做好流感医疗救治工作，保证人民群众的健康和生命安全。强调医疗机构采购足够的抗病毒药物，保证抗病毒药物及时足量供应。充分发挥中医药特色优势，联合应用中医药技术，努力提高临床疗效。





上市公司中，以岭药业(002603)主打产品连花清瘟胶囊被列入卫计委《流行性感冒诊断与治疗指南》推荐用药；长生生物(002680)旗下有流感疫苗产品。





【涨价】





1、轻稀土价格跳涨最高近15% 多重利好开启新一轮涨价





据百川资讯数据，1月9日稀土价格大幅跳涨，轻稀土中主流品种镨钕系氧化物相关产品领涨。其中，氧化钕市场均价上涨5万元至38.5万元/吨，涨幅近15%；氧化镨钕市场均价上涨3万元至35.5万元/吨，涨幅9.2%；氧化镨市场均价上涨2万元至44.5万元/吨，涨幅近4.7%。业内表示，本轮轻稀土产品价格大幅上涨是多重因素叠加的结果，价格上行空间仍然很大。





北方稀土(600111)是轻稀土行业龙头公司；盛和资源(600392)布局轻稀土全产业链。





2、乙二醇价格突破前高 行业景气度明显回升





据慧聪化工网讯，今年以来乙二醇市场爆发新的活力。目前电子盘价格已经突破2017年9月份以来的高点。而现货市场亦受提振，最高成交8000元/吨，较月初涨幅达4.2%，且仍 有进一步攀高的趋势。自2017年12月下旬以来，乙二醇整体行情逐渐向上，节后归来，乙二醇突破性走高 ，实现了2018年开门红。





上市公司中，东华科技(002140)承担了国内在建乙二醇装置80%以上的产能。华鲁恒升(600426)已建成年产5万吨乙二醇项目，二期50万吨项目预计今年一季度投产。





【产业】





1、盐湖提锂技术趋成熟 产品已供货国内电池龙头





对青海盐湖和锂电上下游进行深度调研后获悉，青海盐湖提锂产品已逐步进入国内动力锂电产业链中。青海锂业年产近万吨电池级碳酸锂，大部分经青海泰丰简单提纯后用于磷酸铁锂、三元正极材料生产，并供货动力电池龙头宁德时代、比亚迪(002594)等。





目前，青海盐湖提锂在技术、工艺、应用上皆基本不存在问题。青海经信委数据显示，总计13万吨青海盐湖提锂产能在建，比亚迪(002594)、盐湖股份(000792)、科达洁能(600499)通过旗下公司大手笔投资。





2、中移动光缆集采结果公布 龙头企业获更大蛋糕





9日，中国移动公布2018年普通光缆产品集中采购项目(第一批次)中标候选人。与此前两次集采结果相比，亨通光电(600487)的中标份额由当时的5.05%、12.43%增长到12.57%，中天科技(600522)也由当时的12.56%、6.51%恢复到11.17%。





光纤光缆的需求周期与电信运营商的资本开支周期基本吻合，随着5G技术升级即将到来，光纤光缆行业有望成为5G投资高潮的第一受益者。亨通光电(600487)、中天科技(600522)作为具备光棒——光纤——光缆一体化生产能力的行业龙头，将在这一过程中受益。





3、分布式发电市场化交易启动 区块链技术应用前景广阔





国家发改委、能源局近期发布《关于开展分布式发电市场化交易试点的补充通知》，明确了参与地区最迟于今年7月前启动试点。这意味着，分布式光伏等项目运营主体(企业或个人)可实现“隔墙售电”。由于区块链技术拥有的分布式网状结构与分布式能源市场化结构吻合，欧美、日本等已相继将区块链技术用于分布式能源领域。





A股中，远光软件(002063)与清华启迪控股共同设立的1.6亿元启迪远光区块链产业基金已经启动，公司正开发用于微电网管理的区块链技术；积成电子(002339)加速拓展微能源网运营、服务业务，并加入能源区块链合作社。





4、360推出共享云计划 区块链技术应用日渐广泛





据新浪科技报道，360宣布推出共享云计划，其内容包括：通过360共享云产品分享闲置的带宽资源、计算资源、存储空间；建立360云钻激励体系，根据用户贡献的带宽流量和存储大小进行相应奖励，鼓励用户积极参与共享计划，分享闲置资源；基于区块链技术的去中心化计算底层系统，具备安全、稳定、信息不可篡改性，保证数据真实可靠。360方面称，这是全球首家基于区块链的安全共享云平台。





A股公司中，飞天诚信(300386)、四方精创(300468)、赢时胜(300377)、广电运通(002152)等在区块链已有布局。





5、多家环保细分领域公司有望业绩大增





据不完全统计，目前被机构出具2017年业绩预测的40多家环保领域相关公司，大部分呈现正向增长，而有望翻倍的约为10家。其中，由工业废水处理企业向综合治理方向转型的博世科(300422)，2017年新增订单规模增长明显。此外，富春环保(002479)、津膜科技(300334)、高能环境(603588)、巴安水务(300262)等多家公司在其各自细分领域受到政策面因素推动，均有望实现业绩大增。





相关股：博世科(300422)、富春环保(002479)、津膜科技(300334)、高能环境(603588)、巴安水务(300262)





【事件】





1、香港特首欢迎阿里回港股上市 马云称会认真考虑





继去年11月的一次对谈后，8日，香港特区行政长官林郑月娥与阿里巴巴创办人马云再次“对谈”。席间林郑月娥提出，香港在金融制度上有所创新，欢迎阿里巴巴再来港上市。马云表示，对香港非常有信心，希望可以进一步投资香港。特首提出上市的邀请，是强大的承诺，阿里巴巴会考虑这个信息，希望可以参与打造香港的金融市场。





A股市场蚂蚁金服概念股有健康元(600380)、张江高科(600895)等。

【提醒】

1、新股申购——奥飞数据(300738)：申购代码奥飞数据(300738)，申购上限1.60万股，申购价格18.15元。

2、新股申购——天永智能(603895)：申购代码732895，申购上限1.90万股，申购价格18.33元。

3、统计局公布12月CPI、PPI数据

【要闻】

1、国务院调整自贸区有关行政法规：允许设立外商独资经营的娱乐场所。

2、上交所：交易所审核ABS政策没有变化。此前媒体报道中国叫停以无特定消费场景的资产支持证券(ABS)发行。

3、央行：人民币中间价报价行根据多因素决定是否调整逆周期系数。

4、深交所与中国铁路战略合作，重点推动铁路建设债券上市交易。

5、上周新增投资者数17.84万，环比减少20.43%。

6、新华社：资本市场“稳改革、严监管、控风险”的关键词在2018年仍将延续。

7、中国银监会、国家林业局、国土资源部：积极推进林权抵押贷款工作。

8、中法深化核研发技术领域合作，在核电上下游产业链等领域开展更深层次的交流和合作。

9、乘联会：12月新能源车销量突破十万辆；2017年广义乘用车销量2420万辆，同比增长1.5%。

10、英特尔宣布交付首个49量子位量子计算测试芯片。

11、美股三大股指齐创新高，纳指收涨0.09%；COMEX 2月黄金期货价格收跌0.5%；WTI 2月原油期货收涨1.99%，创2014年12月9日以来收盘新高。

【公告：复牌】

长园集团(600525)：与沃尔核材(002130)就公司控制权纠纷达成和解协议

沃尔核材(002130)：纠纷达成和解

*ST紫学：终止筹划重大资产重组

福星股份(000926)：投资50亿建设装配式建筑生产线项目

京汉股份(000615) ：拟非公开发行股份

【公告：中标类】

海南瑞泽(002596)：联合中标8.47亿元PPP项目

金龙羽(002882)：中标深圳供电电缆项目，金额1.82亿元

坚瑞沃能(300116)：沃特玛获10.98亿元动力电池采购订单

易华录(300212)：联合中标淮海数据湖PPP项目 总投资逾39亿元

棕榈股份(002431)：联合中标1.2亿元绿道总承包项目

腾达建设(600512)：中标5.68亿元工程项目

中国铁建(601186)：下属公司中标42.3亿元项目

中化岩土(002542)：联合预中标逾86亿元PPP项目

中持股份(603903)：联合中标9.06亿元PPP项目

信雅达(600571)：中标南洋商行呼叫中心系统项目

【公告：并购投资类】

安井食品(603345)：拟7980万收购新宏业食品19%股权 进入小龙虾市场

金一文化(002721)：斥资逾10亿收购江苏珠宝和张万福珠宝股权

康美药业(600518)：拟斥资10.8亿成立合资公司 投资康美通城人民医院

【公告：合作类】

常山北明(000158)：子公司与腾讯云签订框架合作协议

东方材料(603110)：合作开发基于石墨烯应用的电子油墨产品

【其他公告】

*ST上普涉嫌信披违规，上海证监局责令其改正并罚款40万元

天顺股份(002800) ：员工资金有限筹资能力有差异 终止股权激励计划

复星医药(600196)：万邦医药拟独家销售代理BIAL帕金森病治疗药物

【公告：分红及业绩】

蓝思科技(300433)：年报拟10转5派2.3元

恒华科技(300365)：2017年净利预增50%-75% 拟10转10派2元

深纺织A：2017年净利润增长159%

片仔癀(600436)：2017年净利预增40%至60%

名家汇(300506)：2017年净利预增70%-100%

福田汽车(600166)：2017年新能源汽车销量同比增75.54%

数据前瞻：2017年全年CPI同比涨幅预计在1.5%左右

首开股份(600376)：2017年签约金额691.9亿 同比增9.65%

经纬纺机(000666)：2017年净利预增111%-122%

万达电影(002739)：2017年票房87.8亿元 同比增15.7%

康恩贝(600572)：2017年净利预增60%到80%

无锡银行(600908)：2017年净利10亿元 同比增长12%

国瓷材料(300285)：2017年净利预增86%-102%

新奥股份(600803)：年报预增16%-30%

易见股份(600093)连续两日涨停 2017年净利预增35%

金牌厨柜(603180)：2017年净利预增60%-80%

鸿特精密(300176)：预计2017年净利增长逾8倍

无锡银行(600908)：2017年净利10亿元，同比增长12%

国元证券(000728)：预计2017年净利12.24亿元 同比降13%

【公告：增减持】

华胜天成(600410)：第一大股东累计耗资近4亿元增持 完成增持计划

莎普爱思(603168)：实控人累计增持33.84万股 耗资505万元

狮头股份(600539)：股东拟减持不超3.24%股份

新宏泰(603016)：两高管拟合计减持不超1.85%股份

安琪酵母(600298)：股东日升科技减持493万股

盛天网络(300494)：董事拟减持不超1.71%股份

正业科技(300410)：股东拟减持不超1%股份

浙江仙通(603239)：两股东拟合计减持不超3%股份

凯龙股份(002783)：股东拟清仓减持7.87%股份

【解禁股】

金洲慈航(000587)、风华高科(000636)、酒鬼酒(000799)、国轩高科(002074)、正邦科技(002157)、宇顺电子(002289)、华统股份(002840)、海默科技(300084)、飞利信(300287)、朗玛信息(300288)、熙菱信息(300588) 、万里马(300591)、*ST新赛、 皖天然气(603689)



