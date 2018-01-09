八连阳了，现在再回看我们12月中旬开始反复和大家提及的3250底部区间，越跌越买的策略。真心希望所有的朋友都已经上车。我们说A股又善良的一面，你错过了一次它还会提供你下一次机会。但是A股的善良不是无偿的，第二次机会、第三次机会永远不会让你拿到第一次那么开心的位置。





所以我们经常和大家说，投资永远要在最恰当的时机做最恰当的决策和操作。每一次犹豫和每一次妄图退而求其次本身就是损失。希望所有没有听话上车，没有来得及进场的朋友看到8连阳也反思一下，每一年的行情，有多少是在您的犹豫中错过的。





市场近期来的表现与我们的预期相符。随着时间进入2018年，并且市场迎来开门红，资金对于春季躁动的预期或有所强化，市场情绪有望较12月进一步回暖。流动性层面也迎来利好，央行宣布建立“临时准备金动用安排”，这将有助于提前建立市场流动性预期、熨平市场利率波动。当然在市场出现八连阳走势后，技术性调整的需求在越来越强的增大。我们在中午文章和大家说过，最恰当的调整时间其实是周二周三两天， 这个位置如果展开调整，市场大概率会在3350附近企稳，而且仍然是越跌越买的思路。这可能会是大A春季行情最难得的一次牛回头。





虽然说有调整需求，但我们认为短期整体偏多的走势将会延续，相较12月可以更加积极。而且我们认为现阶段行情的演化还仅仅是来自情绪面回暖的推动，基本面的经济平稳、企业盈利回暖仍然没有被市场发现，换句话说，如果后续宏观数据的支撑力度进一步强化，那么大A就有可能从春季躁动变成春季行情，甚至延续为夏季行情。不过就当前而言，当下的行情也将符合“躁动”特征，或表现为行业轮动快、事件驱动多。





事件驱动多里面，煤炭是其中的翘楚，周末我们在永源财经（HLC5678YC）重点为大家提示煤炭概念，所有索取福利的读者应该都赚到周一的煤炭领涨行情。而本周我们在内参，为学员重点提示的品种则是焦煤领域的“山西焦化”，昨天上涨5.22%，今天在煤炭板块整体回调的背景下，再度逆势拉升5.6%， 山西焦化两天涨幅接近11%。恭喜所有跟上策略的学员。





对于煤炭而言，短线大家做好获利减仓，但是中期继续看好煤炭股一季度行情，主要有以下三大逻辑：一是一季度煤焦钢补库存叠加限产解除预期对双焦价格产生刺激，动力煤有望淡季不淡；二是一季度面临开工旺季，信贷和流动性环境较为友善；三是一季度有望展开年报预期行情。目前龙头的动力煤股(平均9倍)和炼焦煤(平均14倍)股的市盈率估值仍旧偏低，仍存在估值修复的行情。





周二在山西焦化以外，其实整个周期是呈现了小幅回调的。但是消费直接顶了起来，茅台、美的、伊利这些超级一线龙头都是历史新高。市场也还是按照消费、周期的两条腿在前进。





总的来说，市场节奏不错，跷跷板还是存在，所以大家第一要做好逢低布局，第二一定要切记追高进场。继续维持越跌越买的操作不变。



