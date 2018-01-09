市场有几个信号我觉得大家应该关注一下。





第一，市场再度拉升，并且两次几乎是在3415附近开始回落。而第一次触及3415点则是盘面上权重和题材走势的分野——前期权重明显强势，后期权重走势遭到题材压制。之所以3415点附近成为市场明显的分野，大家其实从图形上能够看到，指数在去年9~11月底的横盘震荡中，其实 最高位的箱体就是3415~3450附近，换句话说，一旦进入这个区间将会松动最后一批套牢筹码。 而这个松动的过程与之前的拉升不同，松动最后一批筹码的同时，意味着此前在3350~3415区间的筹码目前是盈利的。所以市场继续拉升会遭遇套牢盘和获利盘的双向围攻。





第二，市场有没有可能直接吃掉这批筹码快速拉升呢？有，但是必须有足够的量能，我们之前和大家说3500亿是最佳的，3000亿是入门成交量。但是昨天的峰值来看仍然只有2800亿， 今天早盘成交量继续萎缩。说明到了这个位置，有一批资金已经变得非常的谨慎 ，大家的心里都有点不踏实，也反映出这里休整一下更好





第三，板块方面再度走出了轮动，因为周期股近期获利确实丰厚，周末给大家讲的煤炭，昨天暴涨，今天虽然出现调整，不过 我们给学员提示的品种“山西焦化”逆势强势拉升，早盘直线拉升接近5% 。学员要注意做好获利了结的操作，千万不要让利润坐电梯。资源品休整一下，消费作为市场的另一条大腿就启动了。早盘贵州茅台再创新高。





但是大家也要注意一点，市场今天走的很多标的都是典型的小弟股，比如地产和医药板块，这种基本就是板块轮动到后面的表现，不要盲目的去追涨。等待新热点的出现，或者龙头调整完继续参与的机会。比如地产来说，绿地控股今天滞涨的就很明显，而爆发的嘉凯城等等，持续性存疑。





总的来说，市场能够确认的是目前由消费和周期引领的春季行情，这两条主线已经非常明确，也符合我们在新年第一期永源财经（HLC5678YC）策略中给大家公布的内容。





同时，市场整体调整的预期也在强烈。沪指如果周二八连阳基本上也到了极限，后面继续连涨的概率并不高， 如果真的强行上攻，以目前的成交量反不为美，可能会激发比较大的调整需求，但是如果市场周二周三开始回调，我们认为强支撑会在3350位置展现 。大家也不要慌张，老话讲：千金难买牛回头， 如果真的如愿展开，那么这很可能会是2018春季躁动最难得的一次牛回头和上车机会。





如果您没有在去年年初听我们的策略“市场再也没有机会获得3000点下方的筹码”，也没有在去年年底听我们的策略“当前就是底部区间，买买买”，那么本次牛回头请务必上车。





春季行情如期而至，周末重点给大家讲的煤炭已经先拔头筹，学员上周电话会议解析品种寒锐钴业涨幅超20%，按策略操作的学员已经收获颇丰。短期市场有调整需求，一旦回调则可能成为最难得的牛回头行情。学员按照策略操作，热线010-57594189



