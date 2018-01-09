【政策】





1、钢铁产能置换加严比例要求 利于进一步去产能





工信部网站8日下午公布修订后的《钢铁行业产能置换实施办法》，对置换产能范围细化明确，加严置换比例要求，加大监督力度，严禁新增产能。无论建设项目属于何种性质，只要“建设炉子、就须置换”。京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域的置换比例继续不低于1.25：1，其他地区由等量置换调整为减量置换，并鼓励各地结合实际执行更严格的置换比例要求。当天下午临近收盘时，钢铁产业链各期货品种纷纷快速拉升。





韶钢松山(000717)、*ST华菱、新钢股份(600782)等三季报业绩大增的南方钢企受到多家机构关注。





2、六部委推进浅层地热能开发 设备环节有望受益





发改委等六部委日前联合发布《关于加快浅层地热能开发利用促进北方采暖地区燃煤减量替代的通知》，提出以京津冀及周边地区等北方采暖地区为重点，到2020年，浅层地热能在供热(冷)领域得到有效应用，应用水平得到较大提升，在替代民用散煤供热(冷)方面发挥积极作用，区域供热(冷)用能结构得到优化，相关政策机制和保障制度进一步完善，浅层地热能利用技术开发、咨询评价、关键设备制造、工程建设、运营服务等产业体系进一步健全。





恒泰艾普(300157)是国内地热钻完井业务的领军企业；冰轮环境(000811)旗下的顿汉布什是国内领先的高温热泵制造商；汉钟精机(002158)的螺杆压缩机供应国内主流地源热泵企业；石化机械(000852)是中石化系统唯一的相关设备供应商。





3、国家科学技术奖励大会召开 特高压等领域获特等奖





2017年度国家科学技术奖励大会今日(1月8日)在人民大会堂召开，党和国家领导人出席大会并为获奖人员颁奖。“特高压±800kV直流输电工程”、“以H7N9禽流感为代表的新发传染病防治体系重大创新和技术突破”获得国家科学技术进步奖特等奖。前者主要完成人包括中国西电(601179)、保变电气(600550)等。以岭药业(002603)多次入选国家卫计委人禽流感诊疗方案推荐用药，达安基因(002030)在上市公司中唯一获得人感染 H7N9 禽流感病毒RNA 检测试剂盒(荧光 PCR 法)批文。





【涨价】





1、己二酸价格创近6年新高 后市仍存上涨空间





据百川资讯监测，近期己二酸产品市场价格持续走高。继上周大涨12.9%后，周一己二酸主产区市场价格再次大幅上调。华东、华北己二酸最新报价区间在13000-13500元/吨，单日上调幅度高达8%。华南地区己二酸最新报价区间在12500-13000元/吨，单日上涨幅度4%。各产区最新市价均已逼近2012年初价格，创下近6年以来的新高。目前市场报盘持续坚挺，持货商多观望看涨。





神马股份(600810)有25万吨己二酸产能。阳煤化工(600691)旗下阳煤太化有14万吨己二酸产能。





2、环保督察叠加原料成本上升 新能源车电机迎涨价潮





据媒体报道，最近一段时间，电动车四大件之一的电机厂开始涨价，尤顿、力超、方力、东深、巨龙五大电机品牌集体调价，涨幅5%-8%。不少企业向已接到了上游供应商的调价通知。从去年7月中旬开始，电机产品价格迎来了全面上调，上涨幅度 大概在10%-30%不等，涨价潮已基本覆盖全行业。





A股公司中，方正电机(002196)为国内一线新能源汽车驱动零部件供应商；江特电机(002176)是我国电机行业产品品种规格比较齐全的少数几个厂家之一。长鹰信质(002664)主营各类电机及其核心零部件





3、PVC期现价格齐涨 行业供需持续改善





据百川资讯监测，1月8日，国内PVC生产企业继续上调出厂价，山东东岳、山东鲁泰化工等电石法产品涨幅在50-150元/吨，报价6600-6650元/吨，近一个月涨幅近4%，较去年同期涨幅近10%。PVC市场价格近期也出现小幅攀升，期货价格元旦后涨幅也超过3%。目前，随着低价货源逐渐消化，厂家和贸易商心态趋稳，市场成交氛围有所好转。





鸿达兴业(002002)、中泰化学(002092)等行业龙头有望受益。





【产业】





1、小米或年底香港上市 估值2000亿美元超百度京东





据报道，从接近小米高层的人士处获悉，小米公司IPO时间已经确定，将于今年年底选择在香港上市。消息人士透露，雷军确实在去年11月份与投行进行了接触，2000亿美元的估值目标也获得了投行认可。





A股上市公司中，开润股份(300577)与小米深度合作，打造智能出行极致品牌“90分”，并合资设立上海润米与上海硕米，通过小米商城等电商渠道进行自有品牌“90分”产品的销售。长盈精密(300115)系小米系列手机外观件供应商。





2、吨纸盈利保持相对稳定 纸企业绩有望延续向好





据纸引未来网报道，纸板厂福建群兴集团有限公司宣布自1月8日起上调产品价格。此外，原纸厂东莞市金田纸业发出通知，将从2月7日至3月8日停机改造。从产品价格来看，去年四季度除箱板瓦楞纸外，其他细分纸种的价格都保持高位相对稳定。





2018年有新增产能的太阳纸业(002078)、晨鸣纸业(000488)受到券商研报看好。

【提醒】

1、2018年国际消费电子展开幕

【要闻】

1、证监会主席助理张慎峰：把好企业留在国内、让好企业尽快上市、让融资者得到更快发展、让投资者得到更多回报。

2、深交所：依法从严治市，纪律处分手不软。

3、国家最高科学技术奖揭晓，王泽山、侯云德获奖。

4、保监会就人身险保单贴现业务试点征求意见，业内人士表示这有助于提高保单的流动性。

5、工信部印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法。

6、兰州：此次政策调整不是放松调控 而是提高调控的精准性。

7、六部委：加快浅层地热能开发利用，促进北方采暖燃煤减量替代。

8、全国旅游工作会议8日召开，要求加快推动我国旅游从高速增长阶段转向优质旅游发展阶段。

9、茅台要求各级子公司必须按照1499元/瓶的标价销售飞天53度500ml茅台酒。

10、美股涨跌不一，纳指标普连续五天同创收盘历史新高，纳指涨0.29%；COMEX 2月黄金期货收跌0.1%；WTI 2月原油期货收涨0.47%。

【公告：复牌】

通润装备(002150)：终止重大资产重组

高升控股(000971)拟收购华麒通信

新日恒力(600165)拟出售博雅干细胞 80%股权

兰太实业(600328)拟逾29亿元获注氯碱化工(600618)等资产

蓝光发展(600466)：去年净利预增40%-60%，拟推1.28亿股股权激励

【公告：中标类】

长青集团(002616)：子公司承建雄县建成区集中供暖项目

四川路桥(600039)：2017年累计中标工程施工项目474.52亿元

方大集团(000055)：去年签订多个地铁屏幕门项目 金额逾7亿元

天域生态(603717) ：联合体中标16亿元PPP 项目

中装建设(002822)：金乡县东城医院 建设PPP项目废标，公司将参与后续投标

【公告：并购投资类】

胜利股份(000407)：斥资6.64亿收购胜邦燃气 100%股权

真视通(002771)：拟6000万元参与设立军民融合 产业投资基金

天喻信息(300205)：合资设立武信天喻科技，投资智慧教育和金融支付服务等

【公告：合作类】

新洋丰(000902)：与田园生化战略合作 推进药肥产品研发生产

*ST沈机：拟与腾讯云、沈机集团共同打造工业云平台

金域医学(603882)与全球基因测序巨头Illumina合作

【其他公告】

多氟多(002407)、楚天科技(300358)、晨光生物(300138)：获2017年国家科学技术进步奖二等奖

弘信电子(300657)：实控人期权交易获利约108万元 拟将收益全额赠与公司

海王生物(000078)：“虎杖苷注射液”获准开展美国II期临床试验

宜宾纸业(600793)：国有股股份无偿划转完成过户 五粮液(000858)集团成控股股东

美锦能源(000723)：旗下东于煤业正式恢复生产

光威复材(300699)：共建“威海光威武汉理工先进复合材料研究院”

合肥城建(002208)：与建行安徽分行合作住房租赁 获不少于100亿元意向性授信

绿景控股(000502)：终止非公开发行股票事项

【公告：分红及业绩】

富邦股份(300387)预计2017年利润下降5%-25%，控股股东提议10转8派1元

厦门钨业(600549)：2017年净利预增逾3倍

五矿资本(600390)：2017年净利预增近六成

蓝光发展(600466)：去年净利预增40%-60% 拟推1.28亿股股权激励

通威股份(600438)：2017年净利预增80%-100%

中闽能源(600163)：2017年净利预增40%到60%

天马科技(603668)：2017年净利9151万元 同比增13.98%

新城控股(601155)：2017年销售额1265亿元 同比增94%

蓝思科技(300433)：预计2017年净利为20亿到23亿元 同比增70%到95%

国风塑业(000859)：预计2017年净利约5800万元 同比增长216%

博威合金(601137)：2017年净利预增60%到80%

捷成股份(300182)：预计2017年净利12.50亿到13.46亿 同比增30%到40%

川投能源(600674)：2017年净利逾32亿元 同比降7.83%

和仁科技(300550)：2017年净利预降35%-39%

【公告：增持】

红豆股份(600400)：控股股东及其一致行动人累计增持4.97%股份 拟继续增持

交大昂立(600530)：获中金集团等举牌 拟继续增持不超10%股份

创意信息(300366)：员工持股计划 完成股票购买 累计买入逾7400万元

兰石重装(603169)：控股股东累计增持2%股份

腾达建设(600512)：实控人配偶已累计增持6334万元股票

【公告：减持】

陕西煤业(601225)：三峡资本拟减持不超2.27亿股

苏试试验(300416)：股东鸿华投资拟清仓减持2.51%股份

百利科技(603959)：股东成朴基金拟减持不超3%股份

弘亚数控(002833)：部分大股东及董监高拟合计减持不超1.07%股份

鲁银投资(600784)：拟择机出售不超2000万股万润股份(002643)股票

吉比特(603444)：湖南文旅拟减持不超6.27%股份

【解禁股】

常铝股份(002160)、云投生态(002200)、坚瑞沃能(300116)、全通教育(300359)、太平鸟(603877)



