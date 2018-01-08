沪指7连阳重回3400点上方。2018年这个开局确实不同以往，尤其细心地朋友能够发现，上一次市场7连阳是在2016年3月22日，也就是2638点启动的位置，所以时隔两年看到七连阳重现，确实是有很多味道在里面。





指数方面，我们和大家说了， 这个位置已经进入压力区间，最强压力是在3416~3450区间 ，所以短线市场的调整需求应该说是要开始释放了。大家也能够看到，午后很多领跑品种出现了回落，我们认为这是比较正常的走势。通常来说整固行情就是如此，先往下试探洗洗浮筹，越到后面幅度会越来越大，恐慌的程度也会加大，直到把不坚定的筹码洗掉为止。





而且上周也和大家说过，这个位置调整一下不是坏事，横盘整固一下，本轮行情才能走的更远。但是整固一下绝不是看空市场，周末我们说的很清楚， 监管层这个位置仅仅IPO3家公司，本身这个行为就是认可年初的上涨 。我们之前说过大A手里有三张王牌，





1.流动性宽松（包括去年定下的延期降准，和春节期间的央行定向降准利好）

2.监管宽松（每年年初监管环境都相比于全年会形成一个较为宽松的状态）

3.外资占比提高（往年春节前后将会因为内资放假进入大A垃圾时间，但是因为去年以来外资比例快速提高，而外资是不过春节的，因此大A可能在春节前后表现出远超往年的弹性）





而随着首周IPO的落地，我们不由得遐想，IPO新常态也很可能成为大A今年一季度春季躁动的一个新的推手！





所以给大家的策略还是老样子——回调大胆买入，老话讲千金难买牛回头，现在如果牛真的回头，那么将是2018年春季躁动整个行情，最难得的一次补仓、加仓、进场机会。





板块方面， 周末我们在永源财经重点解读了煤炭板块的布局机会 ，从两个热点事件：产业重组并购升温+动力煤价格飙升。到我们分析的煤炭的三个时间窗口的机会：短期动力煤涨价、中期焦煤焦炭受益钢铁复工需求、远期无烟煤受益化工品传导机会。说实话，可以讲叫非常深入浅出了。





周一煤炭全面领跑整个市场，恭喜所有看了文章，并且拿到福利的朋友。当然如果有没看到的，可以关注永源财经（HLC5678YC）回复关键词“策略”





煤炭我们周末讲了很多，不再赘述了，我们认为煤炭仅仅是今年以来周期板块的一个细分，周期股在春耕行情中一定还有表现机会。这里面我们在 上周三电话会议给学员提示的寒锐钴业，周一再涨8%，三天20%的涨幅可以说非常可观。 电话会议提示的其他品种，以及内参提示的策略，大家要跟踪好，周期没走完，还有得做呢。





最后说一下房地产。地产板块我们在去年年底的节目中和大家说过，博文里面也在当时反复提。我们认为地产一定是有机会的。但是近期走势确实有点妖了。地产的大逻辑和我们讲的差不多——都是龙头集中度提升之后的结构性又是。但是这种优势要知道在非龙头品种上并不存在可复制性。所以近期地产全面的启动并不是必然的，尤其是泰禾集团这种靠喊口号涨起来的品种。 今天看泰禾被特停，后面地产的个股大家要注意一下分化。





总的来说，春季行情还在继续躁动中， 短线有调整需求，但是如果真的调整，一定是最重要的进场机会，千万不要错过 。选股上把握好我们和大家说的两条主线。