周一市场延续上攻的态势，沪指走出7连阳。成交量继续放大，但是以早盘量能萎缩的态势来看，今天成交回归3000亿应该还是比较困难。成交量萎缩，意味着市场还是存在高位的压力。所以我们必须要在大家太热情的时候淋点冷水—— 市场进入前期高位套牢区间，短线已经有调整压力和需求了。大家要注意一下。而且从技术上面看，如果指数本轮反弹想要走的更加稳健和持久，当下最后的走势，也是回调震荡整固 ——地基打好才能盖高楼。





不过另一方面，市场确实开始强复苏。这个最典型的信号就是早盘券商板块的启动。券商走强从行业本身分析——去年一季度的低基数是一个非常重要的前提。除此之外更重要的是目前的位置够低，在银行保险高位整体疲软的背景下，大资金需要另一个拉升指数的板块品种。这也能够解释地产板块近期的启动。不过更重要的，我们之前说过，市场的活跃度和券商的涨跌有正相关——券商每一次独立行情必须要叠加市场牛市的配合。换句话说，因为自营和经济两大块业务和行情直接相关。因此没大行情市场对于券商的基本面是很难有那么大认可的。所以 券商今天的启动，我们认为也是市场人气回升的一个直接体现。





除了券商之外，另一个权重板块地产之前做过分析。不过短期来看，还是和泰禾集团的老总讲话有关。地产盘子太大，所以目前这个位置是不建议追高的。这些超级权重可能会开始形成分化，大家也要注意一下——尤其是 对于地产来说，缺少周期、消费这样的业绩支持，所以一旦回调，幅度恐怕会很可观。





最后，早盘的大明星毫无疑问是煤炭。我们周末在永源财经公众号（HLC5678YC）已经做了细致分析，没看过的朋友，关注永源财经，回复关键词“策略”。





煤炭可以说是周末摸到了“王炸” ，周五收盘后煤炭板块再出重磅消息：12部委联发进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级。再次提到到2020年争取在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团。主要兼并重组途径提了10几条。兼并重组是一个过程，2020年要完成的话，肯定不能到了2020年才开始行动，既然要提前行动，2018年已经不能算早了。这么牛的业绩再加上这么猛的题材。这个题材一点不虚，而且近在眼前，势在必行。





同时消息面方面，山西吕梁地区受重污染天气影响，封路10天，加上全球最大的动力煤矿区印尼加里曼丹岛装运港口拥堵情况近期越来越糟糕，亚洲动力煤基准价因此攀升至2016年以来的新高。周五夜盘动力煤期货继续上涨。





两个消息可以说点燃了煤炭股热情。 我们周末重点分析了整个煤炭板块的机会，早盘市场直接爆发，应该说思路还是得到了市场的认可！





我们看早盘最大的感想是行情真的开始回暖了，行情只要回暖，后面不管是否有震荡，都有助于一些基本面优质品种的中期趋势走出来。向煤炭这种，短期动力煤涨价，中期焦煤焦炭受益钢铁复工，长期化工涨价带动无烟煤需求的周期细分，应该是值得关注的。还是说，我们周末在永源财经公众号（HLC5678YC）已经做了细致分析，没看过的朋友，关注永源财经，回复关键词“策略”。自动获取。





总的来说，市场在加速复苏，这里面尤其需要欣喜的是人气的复苏。但是人气复苏的同时也还是和大家提个醒，短线技术上面的调整需求，要随时留意， 如果市场真的如期回调，可以大胆补仓。千金难买牛回头 ，就是如此！



