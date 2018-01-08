【政策】





1、十二部委共推煤企兼并重组、2018望成重组大年





由发改委牵头，12个部委联合制定的《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》5日公布，明确提出支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组，支持发展煤电联营，支持煤炭与煤化工企业兼并重组和支持煤炭与钢铁等其他关联产业企业兼并重组，使煤炭企业平均规模扩大、产业格局优化。到2020年底，争取在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团。





煤炭个股：潞安环能(601699)、西山煤电(000983)、山煤国际(600546)









2、发改委划定时间表、2025年新车基本实现智能化





发改委组织研究起草的《智能汽车创新发展战略》自1月5日至1月20日公开征求意见。征求意见稿提出，到2020年，智能汽车新车占比达到50%，中高级别智能汽车实现市场化应用，重点区域示范运行取得成效。到2025年，新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。到2035年，中国标准智能汽车享誉全球，率先建成智能汽车强国。





路畅科技(002813)、中科创达(300496)加入了百度的阿波罗计划；四维图新(002405)作为导航电子地图龙头，获得腾讯战略入股。









3、机票价格市场化改革力度大热门航线涨价带来业绩高弹性





日前，国家发改委、民航局发布《关于进一步推进民航国内航空旅客运输价格改革有关问题的通知》。5家以上(含5家)航空运输企业参与运营的国内航线，国内旅客运价实行市场调节价；每家航空运输企业每航季上调实行市场调节价的航线条数，原则上不得超过上航季运营实行市场调节价航线总数的15%；每条航线每航季无折扣公布运价上调幅度累计不得超过10%。





航空个股：中国国航(601111)、南方航空(600029)及东方航空(600115)









工信部将推进动力电池回收利用、今年将迎爆发元年





从工信部获悉，中国汽车动力电池产业联盟回收利用分会近日在京成立。工信部节能与综合利用司司长高云虎在成立大会上指出，工信部将加快实施新能源汽车动力电池回收利用管理暂行办法，推进标准体系建设，建设新能源汽车国家监测与动力电池回收利用溯源综合管理平台，开展试点示范，积极探索技术经济性强、资源环境友好的多元化回收利用市场模式。





格林美(002340)：拥有我国最大规模的废旧电池材料分解产线，打通了废旧电池、报废电池材料到新能源电池材料制造的循环产业链；东方精工(002611)：全资子公司普莱德近日与北汽集团、宁德时代及北大先行科开展动力电池研发、制造、回收、梯级利用等各项业务的战略合作。









【涨价】





1、功率半导体MOSFET引领新一轮涨价行业盈利进一步提升





据媒体报道，国内半导体功率器件MOSFET厂商涨价声此起彼伏，如今国际大厂也宣告涨价。国际分立器件与被动元器件厂商Vishay表示，因分立器件市场产品成本上涨，对新订单涨价，未发货订单价格也将于3月1日起调整。此前，国内厂商富满电子(300671)、华冠半导体、芯电元等对电源IC、LED驱动IC、MOSFET等产品进行了调价，有的涨幅达到了15%-20%。据称MOSFET涨幅当属最大。





华微电子(600360)是国内功率半导体龙头企业，MOSFET市场份额处国内前列。扬杰科技(300373)在6寸晶圆板块实现Trench工艺芯片，中高端MOSFET芯片大规模量产。









2、覆铜板开启新年涨价第一炮企业盈利能力将持续提升





据媒体消息，全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司1月5日发布新年首次涨价通知称，由于铜、化工产品原料价格上涨 ，天然气供应紧张，迫于成本压力，即日起将旗下板料和PP(即半固化片)分别涨价10元/张和120元/卷。该公司去年已连续提价8次。





华正新材(603186)去年四季度年产450万平方米覆铜板项目产能陆续释放。金安国纪(002636)为中厚型覆铜板细分领域绝对龙头。









3、恶劣天气推升猪价





中东部大范围的降雪天气给猪市带来了利好刺激，尤其是受此次降雪影响较大的安徽、河南、湖南等地猪价出现明显的上涨态势，单日涨幅达0.2-0.3元/公斤，降雪影响生猪的调运，加之养殖户出现惜售情绪，市场猪源供应量偏紧，收猪难度增加，屠宰企业被迫上调价格，全国绝大部分省份猪价出现上涨。目前猪价已突破15元/公斤，预计将持续上行至春节前，猪价有望突破16元/公斤。





猪肉个股：温氏股份(300498)、正邦科技(002157)、天邦股份(002124)









4、稀土持续反弹 供需格局改善





近两周稀土价格持续反弹，申万稀土行业指数自去年12月20日探明低点以来已反弹逾16%报6396.92点，逐渐摆脱去年下半年以来的下降趋势。短期来看，行业秩序整顿可能成为稀土价格上行的重要催化剂，去年12月工信部曾在公开会议上表示，推动《稀有金属管理条例》尽快出台，保持对稀土违法违规行为的高压态势，确保整顿取得实效。机构预期，2018年初相关条例将会落地，这将极大地规范稀土的供给。





北方稀土(600111)控股股东手握国内最大轻稀土资源、基本完成产业整合、开始大力推动产业升级；盛和资源(600392)作为全产业链稀土龙头，将持续受益稀土价格上涨。









5、钒价逼近前高 “开门红”已成定局





据了解，自从国内钒市场在12月中旬进入新一轮的上行通道后，钒价便如同脱缰之马展开了迅速的强势反弹，再度重现七八月份的直线拉涨现象，而且截至目前仍丝毫未见任何止步迹象。近期原料片钒供应异常紧张，下游买方拿货难度十分困难，1月4日现货实际价格已突破18万/吨。而各地钒合金供货商库存资源持续减少，提价力度更是不断加大，其中钒铁价格已突破19万/吨，有望重回20万/吨的水平，钒氮合金价格则更是突破29万/吨，并向30万/吨的水平递进靠拢。





西宁特钢(600117)子公司有国内首条环保型石煤提钒冶炼生产线；明星电力(600101)的杨洼钒矿矿石资源量为973.8万吨。









【产业】





1、微信上线新版电子社保卡、查询缴费一键搞定





近日，微信与人社部门联合推出了新版电子社保卡。微信电子社保卡可以进行医保费用结算，还可以为用户提供线上社保查询服务。目前，微信医保支付已经与全国27个省、市人社部门完成对接。





易联众(300096)与腾讯签订战略合作协议，在全国范围内推广微信医保移动在线支付业务；九安医疗(002432)公告，与腾讯公司在微信平台开展合作。









【事件】





1、法国总统将访华、将签订养老产业大单





法国总统马克龙将于8日至10日对中国进行国事访问。法国方面表示，欧洲最大的养老康复集团欧葆庭集团(ORPEA)在中国建造养老院以及农业方面的合作等消息都将在此次访问期间宣布，并将签订多个经济文化大单。





上市公司中，扬子新材(002652)变更为南宁颐然，后者为中民投间接控制公司，后市或转型养老产业。康美药业(600518)在贵州实施大健康和养老产业项目。









2、冬季流感多发 福建确诊首例H5N6病例





据媒体从福建省疾控中心获悉，该中心在近日常规流感监测中，从1例流感样病例中检测出H5N6流感病毒核酸阳性，经中国疾控中心复核检测确诊为福建省首例人感染H5N6流感病例。此外据媒体报道，福建省急救中心急诊人数达历史最高峰，日均达1000人次，比以往高出30%-50%，流感高发导致部分医院退烧药出现断货现象。除福建外，湖南省疾控中心数据显示流感样病例数量明显增加，发病高于前两年同期水平。





康缘药业(600557)主导产品热毒宁注射液入选H7N9禽流感治疗方案；葵花药业(002737)是国内儿童药龙头。





【提醒】

1、本周限售股上市数量环比降近六成

2、央行本周4100亿逆回购到期

3、2017年度国家科学技术奖励大会今日开幕





【要闻】

1、证监会核发3家企业IPO批文，筹资总金额不超过22亿元。

2、刘士余：要精准打击肆意妄为、逃避监管、影响恶劣的个人和机构。

3、证监会副主席姜洋：建设现代化的、既富有全球竞争力、又具有中国特色的多层次资本市场。

4、银监会正式发布商业银行股权管理暂行办法：限制主要股东入股商业银行数量。

5、保监会5日发文明令禁止以“名股实债”等方式开展股权投资计划，防范地方隐性债务增量。

6、外管局：主要非美元货币汇率上涨和资产价格上升推动外汇储备规模出现上升。

7、中国去年12月外汇储备3.14万亿美元，连升11个月。

8、石墨电极货源依旧十分紧张，多数钢厂库存仍处于较低水平。

9、上周五，美股三大指数连创新高，纳指数收涨0.83%；COMEX 2月黄金期货收涨不到0.1%。WTI 2月原油期货收跌0.92%。





【公告：复牌】

风神股份(600469)控股股东发布增持计划

文投控股(600715)拟收购悦凯影视与宏宇天润100%股权 股东拟增持

沃施股份(300483)拟逾20亿元收购天然气开发资产

白云山(600332)拟控股广州医药，营收大增

蓝帆医疗(002382)：拟近60亿元并购心脏支架制造商柏盛国际

金通灵(300091)拟7.85亿元收购上海运能100%股权

开能环保(300272)控股权变更 钧天投资入





【公告：中标类】

飞乐音响(600651)：联合中标11.86亿元PPP项目

奥拓电子(002587)：子公司中标1.1亿元照明工程项目

科陆电子(002121)：签署1.7亿元储能项目合同





【公告：并购类】

美克家居(600337)：拟1.95亿元收购两家公司股权

益丰药房(603939)逾1.68亿元收购九州医药51%股权





【公告：投资类】

一汽轿车(000800)：拟增资入股摩拜出行，将持有摩拜出行10%股权

乐普医疗(300003)拟2亿元参与设立乐普生物

中粮地产(000031)17.6亿竞得杭州土地使用权

广东骏亚(603386)拟19亿元投建珠海印刷电路板项目

科大讯飞(002230)拟参投阿尔法基金

银亿股份(000981)逾4亿元转让沈阳银亿房产50%股权





【公告：合作类】

东方精工(002611)与北汽集团、宁德时代等战略合作

艾德生物(300685)：拟与华厦眼科、继景生物在眼科基因检测等方面展开合作

易尚展示(002751)：拟与清远市在“3D+创客教育”等领域展开合作





【其他公告】

华夏幸福(600340)取得香河县国有土地使用权

广誉远(600771)控股子公司获得白酒生产许可

斯太尔(000760)25%股份被溢价转让予众诚泰业 控制权或变更

福斯特(603806)获4.15亿元房屋征收补偿协议

三垒股份(002621)股东俞建模拟转让剩余股份给珠海融诚

贝因美(002570)：22套房产尚未出售 不会对2017年度经营业绩产生影响

宜华生活(600978)调整2017年度配股方案

国电南自(600268)控股股东完成改制及更名

现代制药(600420)：辅助生殖类用药产品通过GMP认证

保利地产(600048)：实控人完成改制及更名

一汽轿车(000800)：拟增资入股摩拜出行 将持有摩拜出行10%股权





【公告：分红及业绩】

杭州高新(300478)：2017年拟推10转9派1.5元

东尼电子(603595)年报预增158%至189%

先河环保(300137)2017年度业绩预增75%-90%

利亚德(300296)2017年度业绩预增65%-85%

正邦科技(002157)2017年生猪累计销售收入55.13亿元 同比增65.63%

东睦股份(600114)年报预增60%-80%

海螺水泥(600585)年报业绩预增70%-90%

海达股份(300320)：2017年净利预增65%-85%

新华联(000620)：2017年净利预增53%-72%

氯碱化工(600618)年报预盈9.5亿元-10亿元 大幅扭亏为盈 浦发银行年报净利增长2.15%

康隆达(603665)年报业绩预减6%-16%

同达创业(600647)年报预减87% 投资收益大减





【公告：增减持】

同德化工(002360)：董监高拟增持1500万元左右

鹿港文化(601599)获自然人股东举牌

云内动力(000903)股东贾跃峰及其一致行动人拟继续增持

九芝堂(000989)股东绵阳基金拟减持不超2.7%股份





【公告：减持】

沙河股份(000014)股东中科汇通减持5% 将继续减持

爱司凯(300521)股东盈联控股拟减持不超6%股份

蓝海华腾(300484)股东南桥投资拟减持不超2%股份

昆仑万维(300418)股东李琼拟减持不超2%股份

金明精机(300281)股东王在成拟减持不超1.998%股份

中新科技(603996)股东联创永溢拟减持不超430万股

朗科智能(300543)：股东拟减持不超1.51%股份

首旅酒店(600258)：财通基金拟减持不超过6%股份





【公告：解禁股】

吉电股份(000875)、 国脉科技(002093)、方正电机(002196)、英威腾(002334)、 精华制药(002349)、海康威视(002415)、太安堂(002433) 、中顺洁柔(002511)、江苏国信(002608)、道恩股份(002838) 、锦富技术(300128)、力源信息(300184) 、 永清环保(300187)、依米康(300249)、朗玛信息(300288)、 赛托生物(300583)、首旅酒店(600258)、长园集团(600525)、天地科技(600582)、隆基股份(601012)、 中国中冶(601618) 、联明股份(603006)、景旺电子(603228)



