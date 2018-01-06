大A首周怒张2.56%，沪指不仅迎来了开门红，更是六连阳。大A的首周爆发也不枉费我们在节前反复和大家说——市场已经处于底部区间，一定要做好补仓，千万不要这个时候再继续盲目看空。而就在大A首周暴力上涨之后，周末证监会再发新年大红包！



刚刚过去的周五，证监会核发2018年第1批IPO批文，一共只有3家企业，其中上交所主板1家（天永智能），深交所创业板2家（奥飞数据、科顺防水），3家企业筹资总额不超22亿。这个数字几乎比市场预期减少一半，并且这还是在大盘暴涨的背景下，这不由让人充满想象。尤其配合去年四季度，监管层反复表态A股堰塞湖已经基本消除——那么不排除3家IPO将成为今年的“A股新常态”。



实际上，抛开这些猜测，每年1月基本上也都是IPO空窗期，两个原因，首先年底，大部分企业都在赶年报，上会企业变少；其次挨着过年，领导自己也在忙着总结，这时候就很在乎评价了，发IPO这么吃力不讨好的事，拖延一下又何妨。



所以我们上周讲了大A在今年的春季躁动已经有三张王牌在手：



1.流动性宽松（包括去年定下的延期降准，和春节期间的央行定向降准利好）

2.监管宽松（每年年初监管环境都相比于全年会形成一个较为宽松的状态）

3.外资占比提高（往年春节前后将会因为内资放假进入大A垃圾时间，但是因为去年以来外资比例快速提高，而外资是不过春节的，因此大A可能在春节前后表现出远超往年的弹性）



而随着首周IPO的落地，我们不由得遐想，IPO新常态也很可能成为大A今年一季度春季躁动的一个新的推手！



不管你有没有做好准备！春季躁动已经来了！并且很可能比所有投资者想象的都更加猛烈。但是大家不用着急，目前随着市场进入沪指前期高位套牢区间， 下周可能会有一次难得的 “ 牛回头 ” ，这很可能会是一季度春季躁动最后的上车机会。



我们说的这么肯定， 希望，去年年初没有听我们 “ 不可能再获得 3000 点以下筹码 ” 以及去年年底没有听我们 “ 当前位置就是底部区间，敢跌敢买 ” 的朋友，抓住这次上车机会。



