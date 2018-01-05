新年四连阳，加上年前的两天，六连阳的走势，也是没谁了。大A用实力告诉你，什么叫吃着火锅唱着歌，行情就来了。想想也就是一周前， 我们反复喊市场就在底部区间，反弹一触即发 的时候，有多少人认为是死多头瞎扯淡。希望这些朋友现在安好。





不过对于上了车以及没上车的朋友，我们和大家讲，大A之所以让人迷恋，在于它会反复给你修正错误的机会。沪指今天一度重回3400点上方，但是我们也和大家说，目前已经进入前期密集成交区间， 不排除短线将形成比较明显的回调震荡 。我们昨天在节目中说了一下，目前市场有两条路径，如果强势爆发持续上攻，那么后面一旦调整幅度会很大，不排除会直接再次回踩3300.但是如果短线马上形成回踩整固，那么打好基础，未来真正的拉升，则将会更加稳健和长久。





但是无论如何，我们和大家说，这个位置回调一定是要进行补仓的。把仓位加大。不要错过春季行情的下一波。





板块方面，昨天市场的主角之一，中国石化又起来了，昨天在博客里简单写了一下。石油目前看，应该没有结束，因为背后有全球有史以来最大的IPO即将上马——沙特阿美。听名字也知道，全球最大的石油公司，本身就能控制油价，有关系到沙特的命脉，油价不给力，阿美的IPO不会太好看，所以从企业自身出发，维持高油价也是需求。





同时，特朗普本身代表的就是石油军工集团的利益，他能当选美国总统，就是靠他们的支持。最近油价突破60美元，最直接的原因是伊朗问题，预计特朗普要在伊朗搞事儿，油价自然刷刷往上涨。包括俄罗斯为什么支持特朗普，所谓的通俄门，说白了就是利益一致！奥巴马时间，民主党支持搞电动车，油价一直低迷，美国的石油利益集团受损，靠卖油气的俄罗斯也是难过的很，要是特朗普上台，把油价搞起来，俄罗斯会跟着过上好日子。





所以大家看到的所有事情，其实背后都是生意二字， 石油股能不能继续发力，要不要追高，不好说，但是昨天和大家说了，化工应该是轮动的机会，可以关注一下。





除此之外，今天啤酒股惊艳了一把—— 我们12月18日内参提示学员的青岛啤酒，到今天累计涨幅达23%，本周三的电话会议，也为学员点明——啤酒行业已经处于底部，而唯一提示的啤酒股也是青啤。按照策略操作的学员，这一锅肉应该吃到了~





啤酒暴涨的背后，确实是行业拐点出现的信号，因为啤酒企业集体提价了。这是过去多少年不曾有过的。之前大家都是用调整产品结构来试图度过寒冬——行业的顶部拐点在2013年，达到高点后下滑，很多企业没有反应过来，以为还会持续的高增长，现在行业很多人彻底打消了这个念头。到了今年我们才可能看到行业一致的决心，以前调整产品结构等都不能达到目标，18年开始齐刷刷的涨价——为什么，因为不涨价确实抗不下去了，另外，也因为经历了寒冬之后，啤酒产业集中度大幅提高，龙头企业话语权也决定了提价势在必行。





啤酒不是个例，我们今年一直还在继续讲消费的机会，其实市场中也不仅仅是啤酒处于周期拐点，电话会议上给学员讲了很多，后期内参也会给大家做跟踪。一定要注意跟进。





总的来说，行情继续强势演化，短线有调整需求，但是回调可以拼命进场，2018年的春季躁动，会燥得很！！