昨天市场尾盘热炒的上海本地股，今天早盘一地鸡毛。和大家说了，近期市场一定要特别留意纯粹靠消息吹风但是却能大比例引爆的板块品种。从雄安、到上海，今天炒作延续到重庆。市场开始有炒地图的感觉。





游资爆发不是完全的坏事，因为这标志着市场活跃度的大幅度提高。但是大家也要警惕不要做了人家几乎传话的最后一个接手。 近期游资可以说火爆，泰禾集团成为继贵州燃气之后有一枚妖股。在公司董事长放出豪言称2018年将实现销售目标翻番至2000亿元的目标后，秦禾集团的股价就开始“坐着火箭冲云霄”，尽管公司之后发出澄清公告称，公司董事长愿景不代表业绩承诺并揭示风险，深交所也在去年12月25日发出关注函后，又在12月29日发出了警示函，但这些都没能让泰禾集团股价上涨刹车。





游资的暴热成为2018年大A的第一印象。大家在对行情有信心的同时一定要警惕。但是说市场完全没有可操作性我们是不认可的。





12月18日我们在内参稳健池给学员提示建仓青岛啤酒，22日走出连续两天的暴力拉升，之后休整一周，今天再度涨停。累计涨幅已经达到23%。 而本周二刚刚结束的 电话会议，我也为学员解读了三个产业刚刚见底的行业，啤酒是其中之一 ，而且啤酒板块唯一点名的就是青啤！按照内参策略操作的、以及有好好听电话会议的学员朋友，就问大家一句！这块肉吃得香不香~





给学员重点讲青啤不是偶然，啤酒行业自2014年增速出现负值以来,行业状况持续低迷,到2016年三季度行业基本面见底，去年一年是底部养伤的阶段， 我们判断2018年整个国内啤酒产业将迎来底部走稳并且缓慢抬升的态势。所以预先内参埋伏并且电话会议做出明确的提示。





周五啤酒板块的全面爆发，证明了两件事儿，第一我们的判断是正确的，资金非常认可。第二市场整体的炒作逻辑，并没有完全拐向所谓的炒消息讲故事之中。啤酒股的集体拉升以及青啤的涨停，恰恰说明了，行业拐点和业绩增幅仍然是2018年市场炒作的最中坚力量。





因此再次提示学员朋友们！ 电话会议讲得不仅仅是啤酒，我们所提示的品种和类别基本上都是沿用基本面深挖这条主线。所以大家一定要积极做好布局， 整个春季行情的躁动才仅仅是刚开始。





最后说说行情。周五市场开始进一步感受到高位压力。这是指数急速拉升之后，主力筹码价格回归密集成交区之后必然出现的情况。目前来说，很可能出现短暂的震荡反复。而如果真的如此，我们认为不是坏事，如果指数真的在当前点位释放调整需求选择横盘，那么意味着整个上涨趋势和周期将更久，反而非常值得期待。





我们给大家的建议就是—— 回调分批继续补仓，不用害怕，市场底部非常明确 。年前我们说3250是底部的时候，没有相信我们的投资者，这次再给你们一次上车的机会。要好好把握



