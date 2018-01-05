【政策】





1、耐火材料业步入规范发展时代 集中度提升可期





工信部4日发布符合耐火材料行业规范条件的第一批生产线名单，包括北京利尔(002392)、濮耐股份(002225)，以及瑞泰科技(002066)3家子公司在内的一共19家公司入选。根据工信部此前发布的行业规范条件，耐火材料项目应开展技术改造，推进节能减排，优化产业结构，提高生产集中度。





相关股：北京利尔(002392)、濮耐股份(002225)、瑞泰科技(002066)。





2、全球首个物联网架构国标通过 物联网产业将加速发展





据媒体报道，无锡物联网产业研究院牵头制定的全球物联网领域首个顶层架构国际标准(ISO/IEC30141)，日前在印度新德里召开的ISO/IECJTC1/SC41第二次全会上，正式通过了国际标准草案(DIS)投票。据介绍，物联网顶层架构标准好比物联网的“宪法”，是物联网技术和产业发展最顶层的设计和最根本的基础。





A股中，三川智慧(300066)在国内率先推出物联网水表并取得实效；宜通世纪(300310)物联网“连接+平台+应用”的一体化布局。





【涨价】





1、多家啤酒企业涨价 机构看好盈利能力改善空间





据微酒报道，包括华润雪花在内的多家啤酒企业近期上调产品价格。对于涨价原因，调价通告函中均表述：由于原材料价格上涨、人工成本增加、运输费用增加、环保税开征等原因，生产成本增加。





青岛啤酒(600600)、重庆啤酒(600132)等有望受益。





2、氯化铵价格大幅拉升 企业酝酿再度提价





据百川资讯监测，氯化铵产品价格经一个月的高位整理后大幅拉升。1月4日，氯化铵(干铵)主流厂家报价600-680元/吨，元旦以来最大涨幅达到10%；氯化铵(湿铵)主流出厂报价500-560元/吨，元旦以来最大涨幅接近8%；氯化铵加权价格指数2017年三季度至今累计涨幅已接近50%。目前，企业库存低位，开工有所下降。部分氯化铵企业停止接单，酝酿再度提价。





双环科技(000707)公司有180万吨氯化铵产能。和邦生物(603077)公司有110万氯化铵及碳酸钠产能。





【产业】





1、我国研制出铝-石墨烯超级电池 产业化应用进展加速





据媒体报道，近日，浙江大学高超团队研制出新型铝—石墨烯电池，短短几秒便可充电完成，循环充放25万次后依然电力十足，并展现出耐热、抗冻，反复弯折不影响性能等优异特性，显示出广泛的应用前景。该电池快速充电可1.1秒内充满电，仍具有111mAh/g的可逆比容量，同时可以在零下40摄氏度到120摄氏度的环境中工作。





A股中，华丽家族(600503)旗下子公司宁波墨西已形成年产100吨电子级石墨烯微片与年产400吨工业级石墨烯微片的生产能力。东旭光电(000413)陆续形成石墨烯基锂离子电池、石墨烯节能照明、石墨烯电采暖三大系列的石墨烯应用产业化成果。





2、紫光IC国际城项目启动 半导体建厂热潮带动设备需求





四川天府新区重点项目集中开工暨紫光IC国际城项目启动仪式4日举行。紫光IC国际城项目投资总额约2000亿元，是近年来成都市投资最大的先进制造业项目，包括12英寸晶圆芯片制造工厂和集成电路研发设计中心。该项目建成后将缩短中国集成电路制造水平与国际一流厂商的技术差距。





北方华创(002371)基本涵盖了除光刻机外的各类前道半导体生产设备；晶盛机电(300316)是国内稀缺的半导体硅生长设备提供商，其12寸设备已满足了工业化量产的需求。





3、阿里主导10亿美元融资投向ofo 共享单车大战硝烟再起





据报道，接近ofo人士透露，ofo已经完成阿里主导的新一轮10亿美元融资，未来有可能进军共享汽车领域。滴滴是ofo大股东，但据悉，滴滴内部孵化了自己的共享单车业务，并完成了小蓝单车的收购。





上市公司中，合众思壮(002383)参股公司北斗导航位置服务有限公司与ofo达成战略合作，ofo将在新一代小黄车上配备由前者提供的北斗智能锁；永安行(603776)为共享单车第一股，已完成对哈罗单车的并购。









4、中概股人人网计划涉足区块链 股价两日大涨76.3%





因发布白皮书计划涉足区块链，美国上市中概股人人网(NYSE:RENN)两天累计暴涨了76.3%。此前美国LongFin公司宣布通过收购进军区块链，两个交易日股价最高涨25.5倍。





上市公司中，飞天诚信(300386)在区块链方面有技术储备和研究；赢时胜(300377)4亿元参股东吴在线，将在金融科技如人工智能、大数据、区块链等方面的研发予以部署实施。





5、英特尔处理器曝安全危机 芯片替代迎重大机遇





有报道称，英特尔处理器周三曝出安全危机。一个漏洞导致本来单独用于保护密码等重要信息的存储区，可能会让一些软件程序获取权限，这使得过去十年间所有使用英特尔芯片的电脑都受到影响。据悉，紧急补丁将降低运行速度。补丁之后，intel芯片性能几乎将降低一代。消息对英特尔股价造成了冲击，最高下跌了5.5%，创下2016年10月份以来的最大跌幅，同时让竞争对手AMD的股价飙升，最高上涨8.8%。





上市公司中，中科曙光(603019)控股子公司天津海光与AMD成立合资公司，研发生产X86芯片。中国长城(000066)收购飞腾芯片，打造国内最强处理器。

【提醒】

1、新股申购——万兴科技，申购代码：300624，申购上限：20000股，发行价格16.55元

2、中签缴款：美凯龙(601828)

【要闻】

1、一行三会发文规范债券市场参与者债券交易业务。

2、国务院发布《食盐专营办法》 食盐价格由经营者自主确定。

3、银监会：推动金融资源进一步向“三农”倾斜。

4、《上海市城市总体规划》正式发布，探索建设自由贸易港。

5、雄安新区：要从前期准备阶段向规划实施阶段做准备。

6、新华社：行政执法与司法审查良性互动促进资本市场监管进步。

7、海洋工程装备发展五年行动计划印发，提升智能化程度。

8、我国启动大规模国土绿化行动，优先支持PPP国土绿化项目。

9、工信部研究制定超高清视频产业发展行动计划，推动地方产业集聚发展和先行示范。

10、本周国内LNG均价较上周下跌1984元/吨。

11、四川紫光IC国际城项目正式启动建设，项目总投资预计超2000亿元。

12、美股收涨，纳指涨0.18%；COMEX 2月黄金期货涨0.2%，连续第10个交易日上涨；WTI 2月原油期货收涨0.62%，报62.01美元/桶，创2014年12月份以来收盘新高。

【公告：复牌】

中文在线(300364)、天翔环境(300362))发行股份购买资产获无条件通过

木林森(002745)发行股份购买资产获有条件通过

交大昂立(600530)：部分高管拟增持80万股

延长化建(600248)：拟逾16亿元收购北油工程100%股权

【公告：中标类】

重庆建工(600939)：联合体中标6.88亿元EPC总承包项目

浦东建设(600284)：子公司中标13.63亿元工程项目

宏润建设(002062)：中标3.13亿元项目

美尚生态(300495)：联合体中标7.51亿元项目

【公告：投资并购类】

常熟汽饰(603035)：子公司拟在杭州湾投资年产150万套汽车内饰件项目

广电运通(002152)：拟3.27亿元收购信义科技85%股权 布局安防技术领域

科华生物(002022)：收购控股三家下游公司 增强销售服务

【其他公告】

凯莱英(002821)：与公共卫生临床中心共建生物样本分析联合实验室

神州泰岳(300002)：AI技术助力广西建立立体化社会治安防控体系

深赛格(000058)：公司股票价格不及配套募资发行底价 改为自行筹资支付

恒瑞医药(600276)：许可美国Arcutis公司在国外开发和销售JAK1抑制剂

泰禾集团(000732)：股票交易异常波动 公司不存在应披露未披露情况

江南嘉捷(601313)股价三连板 公司提示风险

罗牛山(000735)重组大东海承诺逾期 证监局督促严格履行承诺

达华智能(002512)：子公司将到期债权及现金共计1.5亿元投入新乐视智家，将持股1%

旺能环境(002034)：转型进入环保行业 证券简称变更为“旺能环境”

中青旅(600138)：青旅集团国有产权将整体划转至光大集团 实控人变更为国务院

嘉事堂(002462)：控股股东将由团中央变更为光大集团 实控人将变更为国务院

新奥股份(600803)：沁水LNG工厂恢复生产

龙力生物(002604)：公司六家银行共11个账户已处于冻结状态

【公告：业绩】

索通发展(603612)预计2017年净利润5.49亿元 同比增长517.44%

金龙汽车(600686)：2017年客车产销量同比下降两成

金地集团(600383)：2017年累计签约金额1408亿 同比增39.9%

东方银星(600753)：2017年净利预增586%到701%

泰合健康(000790)：预计2017年净利1.6亿到1.9亿元

宇通客车(600066)：2017年客车销量同比下降4.82%

【公告：增持】

通策医疗(600763)：部分高管及员工拟增持3000万元-8000万元股票

安德利(603031)：实控人已累计增持1.23%股份

通达动力(002576)：控股股东天津鑫达增持至30% 拟继续增持2%股份

联创光电(600363)：实控人增持122万股 直接持股比例升至5.06%

金洲管道(002443)：大股东累计增持1%公司股份

中威电子(300270)：实控人累计增持1.626%公司股份 增持计划完成

美年健康(002044)：实控人及一致行动人过去一年累计增持1.3643%股份

【公告：减持】

容大感光(300576)：董监高及股东拟合计减持不超过4.97%股份

振华股份(603067)：原高管拟继续减持不超138万股

【解禁股】

中国武夷(000797)、北纬科技(002148)、达实智能(002421)、江苏神通(002438)、江苏国信(002608)、长生生物(002680)、麦趣尔(002719)、弘亚数控(002833)、星星科技(300256)、德威新材(300325)、 苏大维格(300331)、高伟达(300465)、数字认证(300579)、天铁股份(300587)、熙菱信息(300588)、香江控股(600162)、天业股份(600807)、德新交运(603032)、常熟汽饰(603035)、共进股份(603118)



