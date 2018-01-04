如果去年在贵州茅台异动的时候没有感受到市场资金所谓恐怖的话，那么今天在两桶油的大暴走上面大家应该再一次重温了。两市最大的超级大权重，说6%就6%，让人有一种疯牛重现的错觉。当然市场还没有疯牛。 两桶油的暴涨和原油近期的涨价有直接关系。 而原油涨价背后的事件好像又表明这事儿不会短期结束——一个是欧洲运油管道爆了，一个是沙特在年前新国王的清洗，一个是伊朗近期爆发的大规模游行。





其实除了欧洲的问题，沙特和伊朗都属于是OPEC国家在油价长期下跌后经济扛不住的表现，前者是铁腕政策向庞大的王室开刀，后者是因为老百姓扛不住高失业，高通胀（超过10%，尤其是蛋和肉类价格涨幅高达40％），以及伊朗政府还在计划削减社会福利、上调燃油价格。





其实这大家就能看出来，单纯依靠资源出口而缺少核心产业纵深的国家，在面对全球产业转型（此次事件导火索是美国的页岩气革命）的背景下的毫无还手之力。





所以想想看，我们勒紧裤腰带发展经济、革新制造业、甚至当初即便是只靠出口袜子出口鞋出口廉价劳动力，也要打入WTO和西方经济绑定在一起是多么明智。实际上就是签署了一份一荣俱荣一损俱损的协议嘛，也唯有如此，才能避免像类似沙特、伊朗、委内瑞拉、巴西、泰国等等等一样，用得着你的时候是可爱的小弟，用不着你的时候，是可弃的棋子。





石油涨价应该说是给了石化企业近十年来最好的开年局面，叠加之前天然气涨价，今年化工类真的是值得期待。具体解析，大家可关注（永源财经HLC5678YC） 不过，今天两桶油这种走法，市场存量博弈的特征又没有改变，我们认为短期说追高两桶油，还是要多谨慎一点。





另一方面，茅台今天也新高了，而且是调控上涨，我们昨天已经给学员好好的分析了茅台的处境和问题，能不能买，什么时候能买，什么信号能买，要注意什么问题，昨天说的很清楚，大家要好好回味，就不再赘述了。





指出一点，大家看一下临近 尾盘的时候上海本地股集体飙升 ，激进市场涨幅榜前三， 消息面，上海市城市总体规划（2017-2035年）提出，加快中国（上海）自由贸易试验区建设 ，探索建设自由贸易港，强化上海在金融、贸易、航运、文化和科技创新等方面的功能引领性。这个有意思了。因为昨天是张高丽讲了雄安，今天是新闻提到了自由港。都没什么实质性的利好，也看不出超预期政策。讲道理是不值得这种规模的炒作和异动。所以多少能够闻出一股非常浓烈的投机气息——近期大家特别警惕一下，我们之前说次新回暖标志着监管压力缓解，结果缓解之后游资的这种搞法就开始明目张胆起来。昨天汹涌的雄安，今天除了龙头都出现高位炸板。也没有今天能够追进去的可操作性。目测上海本地股明天很可能也是如此。 这种游资炒作的板块，就是提前埋伏或者启动第一时间吃肉，当天追高喝汤，第二天进场就只能当被煮成汤给人家吃喝的食材了。 而游资的启动又几乎是不讲道理。所以大家要特别的警惕，近期还是要切忌追高。





总的来说，我觉得大家心态不妨更轻松一些，因为我们说 2018年的行情可能比我们所预期的更好，2018年开门红，开周红，这个传递的主力信心是非常直观的 。操作上面，还是回调加仓，板块上，之前和大家反复强调过，不多说了。学员跟紧内参和电话会议的布局思路。2018，我们让盈利飞起来。





大A2018开门红+开周红，确立沪指反弹趋势，甚至可能比我们预期的更强烈。昨晚学员电话会议已经传达最新策略内容，大家依照策略操作，学员注意内参策略更新。热线：010-57594189