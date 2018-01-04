昨天电话会议开得很成功，感谢学员朋友的支持和厚爱，2018年了，第一次和大家通过声音交流。也是讲了很多。其实行情进展到今天，我相信很多朋友看到市场的五连阳，会非常急迫，急迫的是怕错过行情，但是同时，我相信很多朋友心里还是有顾虑，对于究竟是反弹还是怎么样的走势并没有太多的判断。





我们重复一下昨晚会议的观点——我们认为 2018年的行情如果用季节来表示，会是“倒春寒后喜迎初夏” ，经历了2017年末的倒春寒后，2018年将会让大家有一点夏天的味道，不是盛夏，而是初夏。那更多的内容，昨天和学员做了详细的解读和说明，不再赘述了。





来说说今天的盘面，沪指五连阳，周四的强势进攻和大权重有关系，两桶油、茅台的快速拉升对指数贡献巨大，这个位置大家要多想想为什么——3360~3410应该说是最沉重的筹码套牢区，这个位置主力资金拉升超级权重，肯定不是为了赚钱。我们讲这应该是一步有力道的“闲棋”，不是多空双方黑白大龙绞杀的主战场。但是这一步闲棋意味深远，为什么呢？因为权重不为赚钱暴力拉升指数进攻密集套牢区，只能有一个目的，就是通过强势盘面吸引增量资金。换句话说，权重志不在此。这是市场的一个积极信号。所以 我们还是和大家强调此前的观点。市场情绪活跃，大家都在等风来，目前的位置，是可以大胆回调补仓的位置。





之所以要回调补仓而不是追高，因为追高确实风险很大。昨天的头牌雄安新区，今天临近午盘遭遇炸板，建科院、光启技术、科林电气、冀东装备，不用说石化油服那小脚老太太的封板图形。。。太磕碜了。昨天和大家说，雄安板块借着没有实质性利好的消息面风声，炒的是市场资金活跃但是没有成型热点的时间差。游资干了一票逼近前期套牢区必然首先想的是落袋为安。所以，大家对于这种品种，逢低布局了赚到了则罢，没有做布局，就不建议追高了。 之前内参研报给学员的先河环保，昨天涨停，已经在文章里提示大家做好减仓了 。游资主导的热点，拿到了手表就别老惦记自行车了。





其实很多朋友近期眉毛胡子一把抓，类似雄安这种反复追高，五连阳反而未必赚钱，但是大家回过头来看看，酿酒、周期、食品消费，这些板块反而稳稳地拉升中，确实是强悍。我们讲今年行情再好，也一定是2017年的一个延伸——尤其是在增量资金进场前更是如此。





那么2017年的主基调是基本面炒作，我们认为2018年也一定仍然是围绕这个领域进行演化。这里面会有很多的干扰声音出现，比如说近期市场的投机热度实际上一直是不减的。所以大家在选股的过程中更要重视这一点。昨天给学员重点讲了两条主线，目前先和大家保密，讲一点，周期目前火爆，涨价又称为了主要台词，早盘石油价格上涨带动了整个石化板块的动力。不过有一点很有意思。 去年周期股上涨的过程中，化工类市场认可度不高，但是今年再看，因为此前天然气涨价已经带动了气头化工价格，因此今年的周期炒作，大家也要关注化工板块的机会。





总的来说，市场继续上行，但是个股分化加剧，随着指数进入套牢区间，这种分化和震荡会更明显，分化震荡不要怕，是进场机会。我们坚定看好2018年行情的演化。



