【涨价】





1、聚醚产品价格创近4年新高 相关公司盈利能力有望改善





据百川资讯监测，近日聚醚产品市场价格持续上涨，软泡聚醚及硬泡聚醚等产品价格均突破去年8月高点，创下2014年以来新高。具体报价方面，1月3日华东地区聚醚市场继续上调报价。软泡聚醚市价报15000元/吨，较周二上调125元/吨，去年9月低点至今涨幅接近40%。硬泡聚醚市价报12650元/吨，较周二上调250元/吨，去年9月低点至今涨幅超过25%。华北、山东、华南等聚醚主产区涨幅相近，目前场内现货供应偏紧，报价持续高企。

红宝丽(002165)、沈阳化工(000698)等主营聚醚相关产品上市公司盈利能力有望改善。









2、多因素推动外盘原糖上涨 或带动国内糖价





2017年12月中旬以来，外盘原糖期货开启了一轮上涨势头。2017年12月18日至今，纽约原糖期价累计涨幅超过11%。





关注概念股的机会，包括南宁糖业(000911)、贵糖股份(000833)等。









3、石墨电极价格再度大涨 逼近历史最高点





元旦前后国内石墨电极主流成交价格再次上涨，目前超高功率石墨电极直径300-700mm主流出厂含税价格11+万-18万+元/吨，高功率石墨电极直径300-500mm主流出厂含税价格8.5万+-10+万元/吨，普通功率石墨电极直径300-500mm主流出厂含税价格7+万-9+万元/吨。 受需求量大以及石墨电极企业现货库存短缺的影响，目前直径400mm、450mm、500mm的石墨电极价格涨幅相对较大，较去年12月下旬上涨2-3万吨/吨。





上市公司中，方大炭素(600516)目前是国内最大的石墨电极生产企业。中国宝安(000009)子公司贝特瑞主营石墨相关制品及负极材料的精深加工。









【产业】





1、苹果低价换电池实现全覆盖 电池供应商获“意外惊喜”





据外媒3日报道，苹果公司已修改电池更换政策，不再进行额外电池状况检测，只要iPhone 6及后续机型用户支付29美元并且设备无损坏，即可更换电池。这是苹果公司为应对“降速门”事件再次做出让步。此前，苹果提前一个月启动全球电池更换计划并贯穿2018整年，还将费用从79美元降至29美元，中国区从608元降到218元。目前，苹果“降速门”已引发全球17起集体诉讼，未来或迫于压力实行免费更换。





德赛电池(000049)、欣旺达(300207)等苹果手机电池生产商将获得超预期大订单。









2、高铁新线年投产里程将大增 利好轨交装备行业





1月2日，中国铁路总公司工作会议在京召开。会议明确2018年全国铁路固定资产投资安排7320亿元；投产新线4000公里，相较于2017年初时规划2100公里大增超九成，远超市场预期。另外，铁路装备智能化水平将全面提升，智能动车组等技术装备的研制和配备实现新突破。动车组保有量达到3800标准组左右，其中“复兴号”动车900组以上。





投资上，铁路规划2018年投产新线4000公里，其中高铁3500公里，可重点关注高铁设备概念，永贵电器(300351)是轨交连接器龙头，公司业务有望拓展至高铁WiFi等领域；鼎汉技术(300011)车辆特种电缆产品应用于“复兴号”动车组。









3、阿里与本田联合开发 车联网服务万亿级市场受关注





据外媒3日报道，本田将与阿里巴巴合作，共同开发车联网服务。让司机使用高德地图预订服务以及商品，并通过阿里巴巴的在线平台支付宝来进行付款。越来越多汽车厂商开始与中国互联网巨头合作，希望能进一步深耕中国汽车市场。





华阳集团(002906)与BAT公司及其下属公司有较多的合作，其中阿里方面包括YunOS、高精度位置定位等；华测导航(300627)专业从事高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品，和千寻位置有良好的合作；启明信息(002232)与华为、阿里巴巴等在车联网基础平台、公有云建设方面有合作。振芯科技(300101)与高德基于北斗运营服务中心方面展开合作。









4、新凤鸣(603225)四季度业绩超预期 凸显涤纶行业高景气





新凤鸣(603225)(新凤鸣(603225))最新公告全年业绩预增100%至109%，约为14.6亿至15.3亿元。以此计算，第四季度净利润约为5.3亿至6亿元，近四个季度呈现逐季递增，全年每股收益约2.43元至2.54元，超出券商研报预测。公司表示，业绩大增因涤纶长丝行业受国家供给侧改革影响，去产能、去库存成效明显；受行业景气度提升，公司产品销售价格上涨。





机构指出，涤纶终端需求向好，一方面源于海外经济复苏拉动服装及长丝出口改善，另一方面来自于服装内需的增长，此外地产销售大增带来的家装需求正在释放。相关公司包括桐昆股份(601233)、恒力股份(600346)等。









5、今年宇航发射次数将创新高 航天事业稳步发展





中国航天科技集团2018年将实施以长征五号发射、嫦娥四号探月和北斗卫星组网为代表的35次宇航发射任务，发射次数创历史新高。集团还表示，接下来要发布商业航天发展(000547)指导意见，积极拓展市场，推动商业航天发展(000547)；要充分利用军技合作模式，促进高端宇航产品出口。集团还出台了《航天制造2025实施方案》，用信息化、智能化手段支撑科研生产能力建设。





公司方面，航天电子(600879)的系统化集成产品已成为新的业绩增长点；中国卫星是航天五院卫星相关业务上市平台。









6、盒马鲜生加速跑马圈地 消费升级助力行业发展





盒马鲜生3日宣布，今年将在北京新开30家门店，其中包括西直门、广安门、双井等商圈。作为生鲜领域的新零售代表，去年盒马鲜生在全国7个城市开出了25家门店。据盒马鲜生方面透露，在北京首店十里堡店开业的第二个月，该店业绩就超越了上海的成熟门店，成为盒马全国门店第一名。





生鲜行业中，核心环节便是生鲜源头供应链、冷链物流以及门店的扩展与输出，看好在供应链、物流链和资金来源占据优势的生鲜企业，如永辉超市(601933)、家家悦(603708)等。









7、首家港资内地医院赴港上市 马化腾现身基石投资者





日前，马华腾作为三大基石投资者之一的希玛眼科申请在港交所主板上市，发售1.97亿股，其中国际配售90%，香港发售10%，每股发售区间为2.35-2.9港元/股，计划集资金额达到5.71亿港元。股票将于1月15日在港交所主板交易。 根据招股书，希玛集资所得的资金42.5%用于对中国内地城市三间运营中的眼科医院的潜在收购，40.4%用于在中国城市开设三间眼科医院。





A股上市公司中的眼科用药及医疗概念股有中珠医疗(600568)及爱尔眼科(300015) 等。





【提醒】

1、新股申购——盈趣科技(002925)：申购代码盈趣科技(002925)，申购上限2.25万股，申购价格22.50元。

2、新股申购——西菱动力(300733)：申购代码西菱动力(300733)，申购上限1.60万股，申购价格12.90元。

3、新股申购——德邦股份(603056)：申购代码732056，申购上限3.00万股，申购价格4.84元。

4、12月财新综合PMI、服务PMI公布





【要闻】

1、本周国常会：部署优化营商环境，要求全面实施市场准入负面清单制度。

2、河北召开会议，原则通过省政府《关于推进雄安新区规划建设的实施意见》。

3、两部委拟制定城乡居民养老基金投资运营文件，养老金投资或新增四省，资金约1500亿元。

4、证监会昨日审核3家公司首发申请，两公司通过，一家未过。

5、央行“一刀切”关停比特币矿场消息不实。

6、新华社：防风险将是金融领域今后一段时期的重中之重。

7、去年A股定增募资额达1.32万亿，同比下降22%。

8、上周新增投资者数22.42万，环比减少1.97%。

9、工信部原材料司发文强调2018年严禁以任何理由新增钢铁产能。

10、上海：全面深化以自贸试验区建设为重点的改革开放。

11、美股再刷历史新高，纳指涨0.84%；COMEX 2月黄金期货涨0.2%，连续第九个交易日上涨；WTI 2月原油期货涨2.1%。





【公告：复牌】

光启技术(002625)：投资设立雄安光启超材料技术有限公司

深南电路(002916)：停牌自查没应披露未披露信息

步森股份(002569)：与步森集团合作筹建纺织供应链公司

霞客环保(002015)终止重大资产重组





【公告：中标类】

云投生态(002200)：联合预中标曲靖市PPP项目，总投资逾20亿元

东方电缆(603606)：中标4.79亿元海缆项目

菲达环保(600526)：子公司签订6亿元工程总承包合同

石化油服(600871)：子公司新签逾11亿元海外合同

东方园林(002310)：联合中标保山市生态景观项目 金额15.4亿元

雄韬股份(002733)：签订3.17亿元锂离子电池海外订单

万里马(300591)：预中标被装物资装备金额逾1亿元

众合科技(000925)：中标4.6亿地铁信号系统项目

美尚生态(300495)：拟定增募资18亿元投向草原产业集聚区PPP项目等

今天国际(300532)：新能源电池物流仓储系统供货青海比亚迪(002594)





【公告：投资类】

亿利达(002686)：1.98亿元增资三进压铸获51%股权，布局新能源汽车领域

华峰超纤(300180)：子公司投资6.42亿元新建分布式能源站项目

海航创新(600555)：拟参与发起成立50亿元宁夏全域旅游产业基金

裕同科技(002831)：与金之彩集团联合投资2亿元 建设江苏高端环保包装项目

海航创新(600555)：拟参与发起成立50亿元宁夏全域旅游产业基金





【公告：合作类】

东方明珠(600637)：与中国联通(600050)签订战略合作协

苏试试验(300416)：与中国船舶(600150)重工集团七一六所战略合作

西陇科学(002584)：与上海交通大学Bio-X中心就精准医学领域合作

中广天择(603721)：终止与云南广播电视台电视剧业务合作





【其他公告】

蓉环境(000598)：控股股东兴蓉集团深化改革方案获成都市政府批复

东易日盛(002713)：定增获万科链家捧场

读者传媒(603999)：黄河财险获批开业

伊利股份(600887)：不再参与MG公司战略发展方案事项

紫金矿业(601899)：出售普瑞提姆公司648万股股份 将获2.15亿元投资收益





【公告：分红及业绩】

中顺洁柔(002511)：控股股东拟推10转10派1元

赫美集团(002356)控股股东提议年报10转7派1元

达华智能(002512)：拟转让卡友支付股份 投资收益预计超2016年净利200%

常熟银行(601128)：2017年净利12.67亿 同比增21.71%

新凤鸣(603225)：产品售价上涨 2017年净利预增100%-109%

万科2017年合同销售额5298.8亿元 同比增长45%





【公告：增减持】

腾达建设(600512)实控人配偶拟增持不低于1亿元

佳沃股份(300268)：控股股东再增持49.47万股

广誉远(600771)：控股股东拟增持1%-4%股份

道恩股份(002838)：股东拟减持3%股份

南玻A股东北方工业合计减持2430万股





【解禁股】

吉电股份(000875)、苏泊尔(002032)、雅克科技(002409)、太安堂(002433)、老板电器(002508)、岭南园林(002717)、金轮股份(002722)、中矿资源(002738)、万达电影(002739)、康弘药业(002773)、创意信息(300366)、飞天诚信(300386)、美联新材(300586)、均胜电子(600699)、*ST锐电、吉比特(603444)



