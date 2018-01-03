两市成交5317(温和增量)，有资金吸货，腾指上升，三大指数收阳，风险偏好有所改变，雄安，航运领涨。二，三级蓝筹有大资金运作，未来会有较好升势。沪.指连收4阳，巳站上3355点，比预料的走势要强。





最值得高兴的事，周末我们在永源财经（HLC5678YC）提示的春季行情三大看点，已经有两个品种强势表现。没看文章的朋友，关注永源财经回复“策略”自动获取。





周期股里面，首先强势表现的是水泥。直接利好是涨价。





最近几天，水泥价格涨幅较大的地区是东南和西北区域，如广东、新疆、陕西。新疆水泥价格于元旦放假前单日上涨35%，而这个价格还远远没有涨到位 。2011年，新疆水泥价格已经站上600元/吨，部分袋装水泥卖到700元/吨。





主营产品涨价是天大的利好，但要看具体的位置。如果像贵州茅台、工商银行等这种高位股，每次出利好上涨都要特别警惕，但是低位低价低估的水泥股出现价格上涨业绩保增这是一个非常乐观的信号。后面周期股的机会没有结束，因为天然气涨价其实已经开始推动化工方面价格上涨的趋势。而资源品方面，铜锌钴镍基本上也是价格快速上涨，几乎处于历史高价的状态，昨天和大家说了，周期品种的主营涨价到二级市场上涨需要时间传导，但是一旦市场确认之后，开始启动，这个趋势很难改变。 所以周期股到目前为止，戏还没有唱完 。





另一个是科技白马，科技股四季度尾声下跌很多，现在说完全脱离下跌趋势，有点早。但是优质的比如5G、OLED等品种已经开始异动。 我们期待科技白马成为蓝筹股第一梯队上涨之后的接力品种。





板块说完了，讲两个概念。





很多朋友看到今天上涨是围绕雄安展开，雄安的强势确实是超预期，但是从实质上来看，没有超预期利好，雄安之所以能起来，是游资打了一次非常漂亮的心理战——借助权重熄火市场人气回暖但是没有成型热点这样的空窗期，通过集中拉升板块品种造成一种“这个概念要起”的心理偏差，半哄半骗带动增量资金进场。 雄安这个板块今天的上涨我觉得大家注意三件事儿 ，一个是集中拉升的第一梯队仍然是以版块内周期股为主，而非是传统意义上的雄安龙头，这就非常有意思了。第二个是去年4月到9月的雄安套牢盘过重，可以说是重重套牢，游资有速度，机构资金有记性，真正闭着眼睛跟风的恐怕只有散户资金。所以雄安这个位置，恐怕很难复制去年的走势，短期急速拉升之后，首先考虑兑现。第三个是为什么这个时点拉，因为9月份到今天，雄安板块几乎调整了3个月，是最不受市场关注的但是前期出过妖股的方向，所以这种“冷门中的热门”身份，成为最容易激发市场想象的存在。





雄安板块，最快明天很多品种就要分化，因为很多已经进入密集套牢区。这类板块追高是不敢的，想要参与一定要提前埋伏。 我们在12月18日内参研报提示了先河环保，也是雄安概念之一，潜伏这段时间，今天涨停 ，还持有的学员，要分批兑现利润。距离密集套牢区，还有不足10%空间，资金的分化会早于这个空间出现，所以不可以恋战。





最后，说说中国平安，午后市场回落，平安的砸盘是主要原因，很可能是监管层控制市场上涨节奏，但是 今天两市5000亿的放量，明显是有增量资金进场 。这个位置大家不要着急了，回调补仓，这里增量进场，就是行情持续性的证明。



