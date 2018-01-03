市场用两根大阳线宣告强势回归，也改变了很多人的信仰。节前记得听到最多的话就是：2018年还有戏吗？以及：我听朋友/X老师/业内人士说，一月份要看到2800。





有的时候真的是， 你永远叫不醒的不仅仅是装睡的人，还有被别人打晕了的人。 我们真的是不希望大家被莫名其妙的看空判断给“打晕”，所以 反复强调3250基本上到位，3230是极限。市场就是底部区间，回调就买回调就买，分批把仓位补起来 。也和大家说，现在看，这个判断是非常正确的。





刚刚过去的周末， 我们在永源财经（HLC5678YC）公开了三条春季行情的重点关注对象 。周期、消费、白马（没有看到的同学，去关注永源财经，回复关键词“策略”）。目前来看，三条策略里面，两大品类已经成为亮点，周期自不用说，近期市场几乎围绕周期股展开。而今天5G、苹果、OLED等科技白马也开始展开报复性上涨。整体思路还是得到市场认可。





对于整个春季躁动行情，我们仍然认为今年一定会有，并且至少要比去年更好看，因为整体的流动性局面和外资占比会极大地改善春季行情——尤其是春节期间市场的情绪。对于相关品种，没有进场的朋友不用着急追高，因为近期看市场还是游资占比较高，追高很大概率要承担短期波动的煎熬，但是如果走出回调，建议大家果断进行补仓操作。





板块方面，早盘雄安成为主角，说实话，市场没有实质性利好，但是涨起来之后非要翻回头去找，消息总是能找到。应该说，雄安的上涨超出了市场预期，因为实质性的利好就只有超跌——超跌加上市场回暖，昨天没有进场的游资活跃，导致早盘寻找了这么一个点进行突破。这种纯游资带动的炒作，追高肯定不行，只能做潜伏。 两周前，内参研报里面提示了一只先河环保，也是兼顾雄安的品种，震荡横盘两周今天拉升8%，但是说涨起来之后还能看不能看？我觉得这个位置大家首先做好减仓 。毕竟从雄安板块的指数上面来说，明天如果再来一根这种级别的上涨，基本上就进入密集成交区，抛压会非常显著的体现出来。而因为主体是游资，分化必然提前。所以是不建议大家做追高的。





有意思的事，大家看雄安新区起来，选择的是最早一批基建股，冀东装备，青龙管业，韩建河山这几个主打，从受益逻辑上面看并非是雄安的核心品种，真正的核心反而是第二波的跟涨品种。所以大家这个能看明白—— 游资还是做贼心虚啊，也就是做反弹还要擦边最近热门的周期 。所以大家近期的目光还是重点多看周期股的机会。周期股走势直接对应的还是商品期货价格，而从目前期货价格和二级市场股价的倒挂上看，这一波上涨不是短期能够结束的。





总的来说，市场强势回归，但是大家不要急着追高，回调做好进场操作，任何时候要保持自己的节奏，一旦节奏被打乱，会盲目的做出很多错误的决策，而做投资，一步错就可能步步错。所以 市场最低迷的时候，我们坚定地告诉大家要稳住，是底部。市场启动了，我们也要告诉大家，不急不躁，行情有长度。



