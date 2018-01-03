【政策】





1、雄安规划框架基本成熟、一批重点项目适时启动





京津冀协同发展工作推进会议2日在北京召开。会议提出，河北雄安新区规划框架基本成熟。规划框架在履行程序经党中央、国务院审批后，要稳妥精心抓好贯彻落实。要适时启动一批重点项目，加快推进交通基础设施和生态环境工程建设。





公司方面，中国建筑(601668)、金隅股份(601992)、首创股份(600008)分别是基建、建材和生态治理方面的国企龙头，天域生态(603717)联合体不久前中标了雄安一地块的造林项目。





2、光电子器件发展路线图发布、提出突破高端产品





工信部网站2日显示，《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)》日前发布。《路线图》聚焦于光通信器件、通信光纤光缆、特种光纤、光传感器件四大门类，并进行了深入分析，提出若干策略建议与重点方向。光通信器件企业应重点加强100Gb/s光收发模块、ROADM产品、高端光纤连接器等产品的研发投入与市场突破。继续加大对光纤光缆制造行业上下游产业链的政策扶持和资金支持，争取早日打破国外企业对中国超低衰减光纤光缆产品的技术、装备和原材料封锁。





去年11月，国家信息光电子创新中心获批成立，参与建设的企业包括光迅科技(002281)、亨通光电(600487)等。此外，中天科技(600522)的特种光缆在国内市场占有率较高。





【涨价】





1、环保整治限产 煅煤增碳剂月涨45%





据我爱钢铁网数据显示，1月2日，煅煤增碳剂(粒度3-5、品质92)价格报3300-3350元/吨，较12月初价格大涨45.7%。自11月初以来价格累计涨幅则高达70%。增碳剂是生产优质钢材必不可缺少的原料之一，采用石墨 粉剂压制成型，可大幅度地增加废钢用量，减少生铁用量或者不用生铁。国内煅煤增碳剂的产地主要分布在宁夏石嘴山、内蒙乌海等地区。





A股中，天原集团(002386)云南彝良天力高纯炭素 项目一期于2015年建成，主要产品包括高纯石墨粉和增碳剂。科达洁能(600499)全资子公司漳州巨铭石墨生产增碳剂。中兵红箭(000519)全资子公司江西申田炭素生产增碳剂。





2、美线满舱集运价格涨两成 行业改善超市场预期





据媒体报道，全球货柜轮市场需求趋热，新年第一周美国线再度满舱，海运 业界赶在农历年前出货大动作申请调涨运价，远东-美西由原来每FEU(40呎标准货柜)调涨346美元，来到1523美元，涨幅约29.4%；远东-美东调涨到2418美元，上涨446美元，涨幅22.6%。1月2日台湾股市集运双雄应声大涨，其中长荣海运(2603.TW)涨停、阳明海运(2609.TW)涨7.83%。





中远海控(601919)是A股核心集运标的；康欣新材(600076)是集装箱底板细分龙头。





【产业】





1、首款国产人工智能芯片推出 打破国外垄断





华夏芯(北京)通用处理器 有限公司在发布了国内第一款六十四位高端嵌入式CPU&DSP统一处理器IP------长城系列，以及G60系列嵌入式人工智能专用处理器IP后，1月2日推出了基于以上全自主IP的多核SoC芯片 ，命名为“北极星”。





上市公司中，耐威科技(300456)持有华夏芯(北京)通用处理器有限公司22.7%股份；国民技术(300077)与华夏芯(北京)通用处理器有限公司共同参与了中国异构系统架构标准工作组。





2、FDA批准第一个冲击波医疗装置 生产公司股价涨幅接近翻番





美国食品药品管理局(FDA)近日批准Sanuwave公司的Dermapace系统，这是FDA批准的第一个使用冲击波促进治疗的设备，并通过了FDA“重新上市前审查途径”的批准。Dermapace系统可用来治疗糖尿病 患者的足溃疡。Sanuwave股价上周五单日涨幅接近翻番。





上市公司中，诚益通(300430)收购龙之杰布局大健康 ，龙之杰主要产品包括冲击波治疗仪等。新南洋(600661)控股90%的子公司上海交大南洋医疗器械有限公司生产体外冲击波碎石机等。





3、京东物流 首张新能源车专用京牌亮相





京东物流于2017年12月29日拿下了首张新能源汽车 专用京牌------京AD09860。自此以后，京东物流近期新增投放的新能源物流车都将配备新能源汽车 专用号牌。





东风汽车(600006)、北汽集团等均是京东物流的合作伙伴，多款物流车连续进入推广目录。





4、全球顶级消费电子展临近 屏下指纹成关注焦点





据外媒报道，全球顶级消费电子展会CES 2018将于当地时间1月9日在美国拉斯维加斯开幕。CES被视为全球科技行业发展趋势的重要风向标，代表新一年行业发展趋势。从今年情况看，屏下指纹成为展会一大焦点，期间展示的三星 S6、LG G7和vivo Xplay 7等新机型均有望搭载屏下指纹识别 技术。Xplay 7还将成为全球首款配备屏下指纹的量产机型。





A股中，汇顶科技(603160)是指纹识别领域龙头；欧菲科技(002456)在屏下超声波 和光学方案上是技术和产能的引领者。





【提醒】





1、新股申购——美凯龙(601828)：申购代码780828，申购上限9.40万股，申购价格10.23元。





【要闻】

1、新华社：从监管层传递的种种信号来看，2018年严格监管的方向不会动摇。

2、证监会将IPO扶贫政策延期至2025年。

3、保监会：毫不动摇整治市场乱象，让监管长上牙齿。

4、六部门联合组织编制《土壤污染防治先进技术装备目录》。

5、三部门近日印发《关于开展秸秆气化清洁能源利用工程建设的指导意见》，包括秸秆热解气化和秸秆沼气等技术。

6、工信部通信司2日举行5G第三阶段规范评审会，预计本月内将正式发布规范。

7、去年前11个月我国光伏发电量同比增长72%，分布式光伏新增装机规模同比增长2.7倍。

8、深圳新房均价连续15个月下降。

9、美股收涨，纳指大涨1.50%；COMEX 2月黄金期货收涨0.5%；WTI 2月原油期货收跌0.08%。





【公告：复牌】

红旗连锁(002697)：永辉超市(601933)将成第二大股东，并与永辉超市(601933)、中民未来战略合作

龙星化工(002442): 中止筹划重大事项

天目药业(600671)：终止本次重大资产重组事项

王府井(600859)：没有异议股东申报行使现金选择权

泰合健康(000790)：董事长失联不能履职 公司经营情况正常

*ST重钢：重整计划执行完毕

【公告：中标类】

棕榈股份(002431)：联合中标邕江PPP项目 金额14.74亿元

高乐股份(002348)：联合中标普宁市教育设备项目 金额2.5亿元

国祯环保(300388)：联合中标11.96亿元PPP项目

四川路桥(600039)：子公司与苏交科(300284)联合中标112亿元工程项目

*ST沈机：与国银租赁开展50亿元规模的设备租赁业务

鸿路钢构(002541)：公司及子公司签订多项钢结构合同 总额逾7亿元

中原环保(000544)：联合预中标水务项目总金额8.77亿元

华脉科技(603042)：中标1.2亿元中国电信ODN器件产品采购项目

【公告：合作类】

众合科技(000925)：与支付宝签订杭州地铁检票业务合同

巨人网络(002558)：招商致远3亿元入股旺金金融 巨人金融科技布局提速

光启技术(002625)：与齐鲁交通战略合作，探索超材料平台在交通领域应用

【公告：投资类】

长青集团(002616)：生物质热电联产项目获批，总投资4.13亿元

万年青(000789)：签订万年水泥厂环保搬迁协议 投资总额16.89亿元

恒泰艾普(300157)：签订四川得荣县天然气项目投资协议

泰禾集团(000732)：7.7亿元竞得锦辉置业51%股权 增加北京土地储备

御银股份(002177)：拟投资3.24亿元建御银金融电子高新科技园

【其他公告】

华达科技(603358)澄清：未参与智能新能源汽车产业园项目建设

江南嘉捷(601313)：与三六零全体股东签订业绩承诺及补偿协议之补充协议

外高桥(600648)：子公司签订5.46亿元租赁合同

必康股份(002411)：控股股东与华夏人寿签订一致行动人协议

华铁股份(000976)：收到资产转让款项1.37亿元 化纤资产及债务整体转让已完成

冠城大通(600067)：2017年度净利预增80%-100%

【公告：增持】

*ST昌九：控股股东拟增持不低于2%股份

三峡水利(600116)：长江电力(600900)完成增持承诺 成为第一大股东

宁波韵升(600366)：控股股东拟增持0.5亿元-2亿元公司股份

三德科技(300515)：控股股东及实控人拟增持不超2%股份

【公告：减持】

创新股份(002812)：股东上海国和拟减持不超1%股份

江南化工(002226)：减持雪峰科技(603227)1%股份 获得投资收益约1651万元

索菲亚(002572)：控股股东减持1.9999%公司股份

视觉中国(000681)：股东黄厄文减持990万股 持股降至4.3888%

远达环保(600292)：出售950万股西南证券(600369)股票 获利3695万元

山东金泰(600385)：紫光集团承诺一年之内不减持公司股票

【解禁股】

九芝堂(000989)、濮耐股份(002225)、奥拓电子(002587)、众信旅游(002707)、中原证券(601375)、华正新材(603186)



