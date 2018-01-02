2018年的第一根阳线，比以往来得都早了一些。







新年第一天，市场形成了强势上攻，不枉我们在去年底反复玩了命的喊市场底部区间。也不知道大家听没听。上个周末我们在永源财经公众号（HLC5678YC）里面，点明了三条一季度春季躁动的板块品种，其中有一条成为了今天市场爆发的中流砥柱、大明星、救世主、兴奋剂。





就是周期股（想要详细内容的朋友，关注公众号回复关键词“策略”）。





周期股的启动应该说真的是情理之中。不管是期货价格和二级市场的倒挂，还是目前主营周期品种的历史性高价，以及马上要来的春季补库存行情。都在说明一个问题——可能行情没结束





对于老朋友而言，周期股并不陌生，但是我相信大家对于周期往往会有两个疑问——为什么周期股走势往往落后于商品期货，以及为什么周期股会形成非常鲜明的暴涨暴跌？





既然和大家说周期有看点，那么我们也有必要给大家好好作一下解释。举个例子。





假设A公司生产X产品，每年产能100万吨，在每吨价格从1万的位置开始上涨到2万元，每年的收入是200亿元，如果净利率水平是10%，那么公司的净利润将会有20个亿。如果公司的市值是100亿，那么公司的动态PE将是5倍。如果你在X价格从1万元开始上涨的过程中买A公司看着很便宜，但股价仍旧可能不涨





为什么？两个原因，一个是PE估值，另外一个就是EPS每股收益。我们都知道股价=PE*EPS 这个两个指标是引导股价变化的核心因素。EPS相对简单，如果公司的主营产品的价格波动过快，导致公司的订单不能有效的按照当前价格制定，就不会引起EPS的增加；如果大家对公司主营产品的价格持续上涨缺乏信心，就不会给相对高的PE。这自然不会引起股价的上涨，这两点才是周期股更加应该关注的点，换句话说：持久的涨价预期，或者持续的高价才能带动股价的上涨，无论从商品价格上，还是从公司的盈利能力上、





我们看第一点：公司主营产品的价格持续上涨的预期。对周期股来说，价格上涨意味着着毛利率的提升利润的增加（成本涨幅落后于售价的时候），如果市场上大多数的投资者对商品价格的持续性并不看好，就会导致价格持续上涨而股价不动。这种情况往往会发生在周期品上涨的第一阶段，这就需要仔细的研究行业或者产业的基本面，如果确定价格会持续上涨，那么需要等的就是量变引起质变的过程。这个阶段相当于对行业或者公司的产品价格有非常好的预期，并没有导致公司的利润必然发生变化，因此更多的是PE的变化，而不是EPS的变动。看懂这个，其实就明白——如何判断周期股究竟是在底部还是假上涨！





然后是第二点：公司的盈利的提升带来利润以及每股收益EPS的上涨。我们看到有的品种商品涨价股价涨的多，有的不涨甚至还跌，最主要的是看其营业收入是否真的增加。比如上面的例子:A公司生产的X产品按照当时的1万元的价格按照长单2年期限全部卖给B公司，因此并不能带来营业收入增加，就必然不会引起EPS的增加。除了这种极端的情况还有好多其他情况比如公司的产能是线性的不可能去全部按照现实的价格出售，价格波动非常大可以，平均价格几乎不变等等。所以，最终能不能引起收入增加从而带来净利润的增加是我们考虑的另外一个重要的因素。这种情况在商品上涨的初期比较普遍，也是最容易导致亏损的地方——如果市场对预期打的过满，股价经过大幅上涨后如果业绩低于预期反而会快速回落





篇幅有限，给大家简单介绍一下这些年对于周期股跟踪的一些体会，有心的朋友可以套用在现在的行情中，看看究竟哪些是底部准备起飞的。更核心的观点，我们会在明晚的电话会议中给学员带来解读。学员朋友也可以期待一下。





最后还是提示大家，电话会议确认延期至明晚（1月3日）晚间7点半召开，重点给大家讲2018的策略布局。之所以延期，也是对目前的投研成果做最后的确认。学员安排好时间，咱们不见不散。热线010-57594189