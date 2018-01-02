周一早盘，市场一枚中阳线暴起，直接打破了僵局，并且成交量显著放大，如果午后能够维持，应该最终能够有2300~2500的成交水平。昨天我们还在公众号（永源财经HLC5678YC）提示大家，说春季躁动是每年行情的标配，只可能迟到，但是不会缺席。今天市场就如此强势的表现，确实是2018年的第一枚中阳线，比以往来的都早了一些。





给大家看张图，其实假期已经展示过，是历年春季行情的统计情况。那么问题来了，不少朋友说，你这是不是巧合，那为什么春天一定有行情呢？

我们讲两点：





第一，春季行情最直接受益于资金面的宽松。 因为年初的流动性会有快速的转变——每年年底是全年流动性最紧张的时候，不管是基金做账、回款、银行考核等因素，都导致大家卖股票离场。但是一旦度过年终节点，这些压力不存在了。而大家反过头来想想，因为年底该跑的资金都已经跑了（没跑的也不会留到今天再跑路，当然16年熔断那种特殊情况不算），所以市场能够迎来的就只有增量资金，流动性突然缓解，这是市场一个重要利好。





而今年的流动性又尤其特殊，首先是有延期降准利好。其次是春节央行还提前发了宽松红包。其三17年开始外资占比加大，尤其是9月份三季度开始，外资成为市场的主力。大家知道歪果仁是不过春节的，但是歪果仁过圣诞节，元旦过后刚好是圣诞节休假的外资上班的日期，所以这个又是A股一个额外的增量来源。所以今年的一季度流动性环境至少要比去年有明显的改善。甚至大家可以期待一下——往年春节期间，因为国内资金无心恋战，往往走势平平。但是因为今年的外资比例提高，又不排除人家来一个闯空门，造一波外资主导的红包行情。





第二，春季行情的另外一个推手是政策宽松。 一般全年的核心政策要等待两会之后才会确立方向。所以元旦到两会的时间窗口，首先通常是监管缓和的阶段。其次，在两会前，地方两会又会冒出一堆利好预期，再加上两会的政策炒作。这种政策红利也成为春季躁动的来源。





所以大家明白了，流动性缓和+监管缓和，就成为了春季躁动的两枚种子。





周末在永源财经给大家点名了三条主线，今天早盘基本上是围绕我们讲的周期品种进行炒作。周期涨价再度成为了市场重要的看点所在。 但是今天早盘很多品种也呈现冲高回落。所以我们也是在提示大家一次——别追高，为啥，因为春节躁动再美好，现在的市场还是不太有钱。所以急拉是要有反复的，不要追高不要追高不要追高。





回调布局，加大仓位，春季行情已经展开， 不要仍然迷失在寒冬的错觉中。





最后还是提示大家，电话会议确认延期至明晚（1月3日）晚间7点半召开，重点给大家讲2018的策略布局。之所以延期，也是对目前的投研成果做最后的确认。学员安排好时间，咱们不见不散。热线010-57594189