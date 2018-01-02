【政策】





1、中央农村工作会议召开 公共基础设施建设将提速

中央农村工作会议2017年12月28日至29日在北京举行，会议讨论了《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见(讨论稿)》。会议提出了实施乡村振兴战略的目标任务和基本原则，到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成；到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。

机构认为，在乡村振兴战略的推动下，农村公路、农村光纤光缆、群众性治安防控雪亮工程、光伏扶贫等相关产业建设，有望进一步加快。公司方面，海螺水泥(600585)为国内水泥行业龙头，亨通光电(600487)在光纤光缆市场份额居行业前列，海康威视(002415)为安防监控视频业务龙头，通威股份(600438)已在积极布局光伏扶贫项目。









2、两部委印发车联网产业建设指南 路线图明确





工信部、国家标准委近日印发《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》，到2020年，初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系，到2025年，系统形成能够支撑高级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。





上市公司中，得润电子(002055)在中国开发高级辅助驾驶系统(ADAS)、自动驾驶和车联网领域的产品和市场，并就该领域进行分阶段拓展；金固股份(002488)参股公司苏州智华是专注于车辆智能驾驶的方案提供商。









【产业】





1、电影票房及观影人次双增 国内电影市场持续回暖





新闻出版广电总局电影局12月31日晚发布的数据显示，2017年全国电影总票房为559.11亿元，同比增长13.45%。城市院线观影人次16.2亿，同比增长18.08%。从增速看，高于2016年的总票房增速3.73%，观影人次增长8.89%。并明显高于2017全球电影票房3%的同比增速。同时，国产片《战狼2》以56.8亿元票房跻身2017全球电影票房Top20，是唯一一部非好莱坞电影。





A股中，华谊兄弟(300027)主投主控的《芳华》最新票房已突破12亿元；光线传媒(300251)2018年电影业务体量和品质大幅提高，将迎来电影业务发展大年。









2、全球电阻巨头暂停接单 被动元器件涨价潮蔓延





据台湾媒体上周报道，全球最大芯片电阻(R-Chip)生产商国巨(2327.TW)从上周二开始暂停接单。国巨称，芯片电阻安全库存已降至40天以下，而订单超出现有产能，需要暂停接单以维持交货。国巨芯片电阻月产能达900亿颗，全球市占率达34%，排名第一。受此消息刺激，国巨股价上周五再创盘中及收盘新高，四季度上涨66%。





A股中，洁美科技主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件；风华高科(000636)(是国内主要的芯片电阻生产商之一。









3、模拟人眼 光场技术获阿里大力布局





中国光场内容技术商叠境数字宣布完成由阿里巴巴领投的Pre-A轮融资，该轮融资资方还包括金沙江创投与赛富投资基金等投资机构。融资金额将继续用于光场技术与人工智能的研发和市场扩大。阿里巴巴对光场技术的布局不止一家，从Magic Leap到叠境数字。光场之所以如此垂青，其原因就在于它模拟人眼的功能。目前，叠境数字建立了一整套以光场采集、处理、显示为核心的解决方案。





上市公司中，苏大维格(300331)已掌握“头戴式三维显示光场镜片”的设计与制造技术；康得新(002450)3500万美元入股全球光场技术领导者Ostendo公司。









4、芯片国产自主可控再获突破 设备材料厂商迎机遇





上海兆芯集成电路有限公司日前发布全新一代CPU，名为开先KX-5000系列处理器，这是兆芯第一款采用SOC设计的通用CPU，同时也是国内第一款支持双通道DDR4内存的国产通用CPU。经测试，此款芯片整体性能较上一代产品提升140%，满足桌面办公应用需求，达到同期国际主流通用处理器性能水准，并进一步缩小了与国际先进厂商的差距。据专家透露，2017年我国进口集成电路达2500亿美元，其中与CPU相关的进口在550亿至600亿美元。





晶盛机电(300316)已成功研发全自动晶体滚磨一体机等多种半导体设备；上海新阳(300236)在半导体传统封装领域已经成为国内市场的主流材料供应商。









5、边行驶边充电 全球首条太阳能(000591)公路通车





目前全球正积极发展可再生能源，而位于山东济南的全球首条太阳能(000591)高速公路近日通车。据了解，该段路面连接电网，除了作为太阳能(000591)发电，未来电动车还可边驶边充电，可以负载中型卡车。据悉，该条公路不仅能用太阳能(000591)发电接入电网，冬季期间还能将光能转为热能，消融冰雪，确保行车安全。由于路面下埋设电磁感应线圈，未来配套技术成熟，还可让电动汽车边驶边充电。另外，公路也预留讯息传输埠，用于未来收集车辆资讯、交通状况等大数据。相关概念股主要有中环股份(002129)、拓日新能(002218)等。





【提醒】

1、中签缴款：百华悦邦(300736)

2、本周央行公开市场有5100亿逆回购到期。

3、本周1033亿市值限售股解禁，环比增加238.91%。

【要闻】

1、证监会核发3家企业IPO批文 筹资总额不超过10亿元

2、供给侧结构性改革、创新驱动发展、乡村振兴、经济体制改革等列为国家发改委2018年重点任务。

3、周小川：实施稳健的货币政策，大力推动重点领域和关键环节的金融改革开放。

4、沪深两市年报预披露时间表出炉，农尚环境(300536)拔得两市年报披露日头筹。

5、新版证券交易所管理办法今起施行，强化交易所一线监管职责和手段。

6、上交所密集修订五项临时公告格式，要求公司区分并披露业绩变动的主要原因。

7、中国12月官方制造业PMI51.6，连续17个月站稳荣枯线上方。

8、证监会2017年12月29日宣布开展H股上市公司全流通试点。

9、央行：支付机构客户备付金交存比例上调，将由20%上调至50%。

10、资金流向监测机构EPFR数据显示，最新一个报告期的离岸中国股基单周吸金量触及逾两年来高位。

11、江南嘉捷(601313)：重大资产重组获证监会通过，1月2日开市起复牌。

12、上周五，美股收跌，纳指0.65%；美国WTI 2月原油期货收涨1.0%；COMEX 2月黄金期货收涨0.9%。

【公告：复牌】

大东南(002263)：公司控制权受让方为百能新能源

九洲电气(300040)：拟非公开发行募资6.53亿，投资风电场项目

通达动力(002576)：终止本次重大资产重组事项

天目药业(600671)终止重大资产重组

江南嘉捷(601313)重大资产重组获有条件通过

华源控股(002787)：重组获通过

贵州燃气(600903)、科创信息(300730)、名臣健康(002919)：完成异动自查

天华院(600579)收购橡塑机械等资产

【公告：中标类】

中国中车(601766)签订680亿元合同

花王股份(603007)签订4亿元建设项目合同

索菱股份(002766):5760万中标广汽丰田采购项目

【公告：并购投资类】

TCL集团向亿纬锂能(300014)出售金能电池100%股权

四川九洲(000801)拟挂牌出售翔成电子11%股权

天海投资(600751)出售两亏损公司

中珠医疗(600568)子公司部分肿瘤治疗中心项目终止

苏博特2.8亿投建成都新材料产业园项目

朗姿股份(002612)：子公司拟2.67亿元收购一家医疗美容医院

【其他公告】

山西证券(002500)：与京东金融战略合作 共同发起50亿元基金投资大数据消费升级

中国海诚(002116)终止非公开发行股票事项

东方锆业(002167)：盐鸿分公司部分恢复生产

ST云网控股股东所持公司股份被轮候冻结

普洛药业(000739)获得8155万元政府补助

江铃汽车(000550)获3.87亿政府扶持资金

晶方科技(603005)9.32%股权转让引入国家大基金

同济堂(600090)终止股份回购及员工持股计划

华东电脑(600850)实际控制人完成改制及更名

大秦铁路(601006)电气化附加费并入国铁统一运价

东睦股份(600114)终止投资协议，获补偿3780万元

盐津铺子(002847)收到8770万政府补助 占去年净利10.24%

粤泰股份(600393)出售房地产资产 增利8000万元

春秋电子(603890)：增加电子模组及消费电子终端产品生产线

光线传媒(300251)：孙公司彩条屋控股红鲤文化

南山控股(002314)：14.92亿元竞得长沙岳麓区商住地块

【公告：年报】

汤臣倍健(300146)2017年度业绩预增35%-55%

荣丰控股(000668)年报预增117%-132%

远兴能源(000683)年报预增235%-254%

【公告：增持】

利源精制(002501)：长城国融投资增持729.7万股 持股达5.01%

恒顺众昇(300208)：城投金控增持1344万股 持股达20.32%

巨力索具(002342)实控人之一拟增持不低于6000万元

嘉寓股份(300117)控股股东增持近2%股份

兔宝宝(002043)拟推加盟商、供应商持股计划

吉宏股份(002803)拟不超1亿元回购公司股份

博汇纸业(600966)控股股东完成增持计划

信邦制药(002390)：控股股东一致行动人近日增持2006万股

佳沃股份(300268)五个交易日跌逾三成 控股股东、董事长增持公司股份

龙宇燃油(603003)：拟回购公司股份 总额不低于5000万元、不超过6亿元

时代出版(600551)：控股股东拟增持公司1%至3%股权

【公告：减持】

中国武夷(000797)大股东福建建工终止减持计划

兰石重装(603169)股东金石投资减持至5%以下

口子窖(603589)股东GSCP完成减持计划

洪都航空(600316)减持中航电测(300114) 获益7750万元

中国医药(600056)出售招商银行(600036)股票 获益1.28亿

当代明诚(600136)董事一致行动人拟减持

奥普光电(002338)：股东风华高科(000636)减持至5%以下

登云股份(002715)股东李盘生减持0.94%股份 持股降至5%以下

国中水务(600187)出售八家公司股权 可增收9000万元

岭南园林(002717)：股东长袖投资拟减持5.97%股份

博迈科(603727)：光大金控拟减持不超1%股份

思维列控(603508)：远望谷(002161)累计减持公司160万股 完成减持计划

远望谷(002161)：减持思维列控(603508)部分股票计划实施完毕

【解禁股】

华锦股份(000059)、丽珠集团(000513)、风华高科(000636)、华闻传媒(000793)、银星能源(000862)、景峰医药(000908)、华帝股份(002035)、云南旅游(002059)、冠福股份(002102)、利欧股份(002131)、卫士通(002268)、奥飞娱乐(002292)、柘中股份(002346)、盛路通信(002446)、达华智能(002512)、百润股份(002568)、奥拓电子(002587)、葵花药业(002737)、中矿资源(002738)、星普医科(300143)、宋城演艺(300144)、华中数控(300161)、智慧松德(300173)、美亚柏科(300188)、卫宁健康(300253)、远方信息(300306)、正业科技(300410)、金盾股份(300411)、迦南科技(300412)、四方精创(300468)、雪榕生物(300511)、福日电子(600203)、鹏欣资源(600490)、保变电气(600550)、飞乐音响(600651)、天海投资(600751)、石化油服(600871)、江苏银行(600919)、常熟银行(601128)、明泰铝业(601677)、中衡设计(603017)、浙江仙通(603239)、普莱柯(603566)、南威软件(603636)、新澳股份(603889)、亚翔集成(603929)



