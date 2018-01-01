2017年已经过去，回首一望的文章很多，我们不凑热闹，我们相信，新的一年大家真正关心的是，新年之后，2018将以什么样的面貌呈现在投资者面前。我们不说套话，只讲大家最关心的问题，首先从长远讲，2018年行情机会绝不会逊色于17年。而着眼于当下，我们认为一季度一波春季躁动行情正在路上。





其实从历史数据上能够看出，春季行情可以说是大A每年的标配，为什么呢？因为历年新春都是宏观数据的真空期、 资金面的相对宽松和投资者情绪高涨等,往往带来一波非常强势的春季行情，甚至可以说是每年最靠谱的吃饭行情！那么春季躁动又会从哪个方向展开呢？





在整个 A 股逐步美股化的过程中,业绩和价值主线将在未来很长一段之间都是整个资本市场的主线,那么对于短期市场白马股是最具确定性的不二首选; 在中期布局具备很强的业绩支撑性的优质成长股,携价值蓝筹与优质成长齐飞。



2018 年春季攻势主要关注年报预告带来的业绩机会,以及两会相关的主题机会。业绩为重,主题为次。 周期股关注股价落后于基本面的部分;消费股高股价高景气;成长股关注年报符合预期部分。这是我们认为春季行情最有可能首先重燃的三个部分！



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