我们曾经给过大家一个非常标准的市场图景。我们说市场是底部区间，一定要越跌越买。我们还说市场这个位置企稳，一定要分两步走，第一步叫超跌次新启动，第二步叫白马蓝筹发力。



这两天的行情来看，基本上沿用了这一思路。市场与我们一个月前定下的这个策略略有不同的是——资源品的异动，至于原因，我们在昨天的文章中已经给大家进行了比较全面的分析。



今天来看，茅台的提价成为全天市场最大的热点，贵州茅台酒股份有限公司今日早间公告称：经研究决定，为更好地统筹兼顾各种因素，公司自2018年起适当上调茅台酒产品价格，平均上调幅度18%左右。此次价格调整将会对公司2018年度经营业绩产生一定影响。此外，公告还显示：在即将过去的2017年，茅台扩大基酒产量，增幅达9%，全年产量达到4.27万吨，成品销量同比增长34%左右。预计实现营业收入超过600亿，利润总额同比增长58%。茅台方面同时表示，力争2018年实现营业总收入增长10%



当然我们之前讲过，茅台最好是不提价，中国有一句老话叫曲高和寡，过高的酒价最终会驱逐一部分消费者，而与过早的杀鸡取卵相比，我们认为茅台最好的战略应该是“旺季走量，淡季走价”。不过现在看，首先茅台涨价的程度还没有打破需求上面的平衡，至少目前看如此。无论如何，茅台的涨价已经完成，那么对于盘面以及自身又会造成什么样的影响呢？



其实在我们的跟踪下，提价措施已酝酿一年以上，目前市场一批价超1600元，渠道利润较高，提价幅度（819元提至969元，平均提价幅度为18%）处于经销商接受范围以内。目前终端提价情况还未公布，市场流传为1399元或1499元。此外，今年会议上还提出了酱香酒和系列酒的提价计划。其中总经销产品提价幅度较高，如蓝茅、玫瑰金等；系列酒及年份酒价格本身较高，提价幅度预计较小。预计2018年会延续2017年走势，高端酒市场整体偏乐观。通过对此次春节前动销调研得知，消费者、经销商、酒行等各级渠道囤货较多，如果终端价提到2000以上，可能不利于市场动销。此次茅台提价最大受益者为五粮液和国窖1573。目前五粮液一批价约为820元～850元，相对茅台性价比较高，大众消费接受度强。



所以茅台提价这事儿，最终怎么讲呢？西方有句谚语——上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。



对于市场来说茅台提价最大的意义在于激活了机构，或者说让市场看到激活了机构资金，茅台的天量8%绝不是散户资金所为，茅台的股价意味着这将是一个绝对意义上机构博弈品种，也是A股有史以来的第一次。而有朋友说会不会今天的放量长阳实际上是机构出货。我说不太可能，为什么呢，因为当初11月中旬没有提价、高层喊话，这批资金都死扛着没出来。今天这个位置能放弃战场？目前看不太可能。



对于白酒而言，茅台不需要暴涨，茅台只要不动其他品种就会跟涨。而对于市场来说，人气激活，这是最好的信号了。







市场底部已经足够明确，但是真正能抄什么，什么品种能涨，什么品种大胆买，我们下周二学员电话会议，给大家重点解读，聚焦2018年大A布局思路进行详细梳理。学员注意会议通知更新，热线010-57594189