市场这一周走得跟肉夹馍似的，一天红一天绿而且K线几乎一致，几乎是在日线级别进行着3250~3310的窄幅震荡。原因我们说了，没钱， 年底的回款压力以及央行净回笼导致流动性层面并不太乐观 。没有增量资金，市场板块就形成了非常明显的分化。





早盘集合竞价其实特别有意思，白酒涨煤炭跌，昨天的玩法彻底反过来。其实这几天都是这个德行，说明什么呢？说明蓝筹白马不是真的被看空，而是因为没增量拉不动资金调仓。资源品也不是好到没话说，同样也是没有增量所以只好折腾着来。 归根结底，没钱 。





这里面白马的问题，最近很多朋友在问，问是不是白马在做头，我们答得很坚决——不是。白马这种走势，与其说是做头，我觉得是宽幅震荡，之所以上不去，是因为市场迟迟不放量，没有增量资金，存量只要一拉升就会遭遇抛压，而目前的市场状态又不太可能有太多增量，所以就这样了。并不是资金不认可白马逻辑，而是存量资金闹不出太大动作。





所以，大家看今天茅台怒涨超5%，上一次有超过这个涨幅是什么时候？是10月26日27日拉升突破的时候。所以我们和大家说， 消费白马，高位不胜寒，低位不胜暖。追高要谨慎，只要回调就可以补仓。





不过大家也可以松一口气，我们认为市场的好日子可能不远了，至少说从回款压力的角度来说，市场的抛压已经接近尾声。为什么呢？因为大家肯定都知道，资金结算的周期，简单讲，如果今天做卖出，那么结算后明天资金能够回到账户，满足回款的后续任务。但是如果今天不做卖出，明天再交易，那么实际上年底前资金是无法收回的。换言之， 年末的金融回款压力，今天就是极限。出于这个目的该走的基本上也到头了。所以这两天反而不太可能有幺蛾子，大家可以放宽心踏踏实实过节。如果真的有超预期的下跌，那没事儿，那就是大A给大家的新年礼物，大胆买就行了。





创业板短线看1760的平台压力，能不能被消化，如果反弹失败，还是要规避一下。尤其是次新股今天早盘已经出现分化了。我们之前和大家说过，次新一定要提前埋伏，时候追高反而不美，因为次新的真正风险是无法衡量的政策方向。所以这个风险在低位没有问题，但是股价一旦持续反弹，则随时可能出现。而这一预期会导致筹码在反弹过程中加速分化。所以这是我们说次新只能做导火索的原因，也是它和消费、资源最大的不同。





总的来说，市场仍然是底部区间，大家逢下跌做好补仓，我们认为大A的底部已经明朗了。不用担心。



