【政策】





1、农村金融政策春风不断 行业先驱者或受益





日前，银监会农村中小金融机构监管部相关负责人公开表示，服务实体经济是金融工作的出发点和落脚点，金融支持“三农”发展义不容辞，需要把更多金融资源配置到“三农”领域，更好满足多样化多层次的金融需求。投资方面，中国社科院“三农”互联网金融蓝皮书数据显示，中国“三农”金融的缺口已达3.05万亿元。农村广大的市场空间和传统金融体系的缺失，农村数字普惠金融正迎来机会窗口。





新力金融(600318)实际控制人为安徽省供销合作社联合社；诺普信(002215)农村金融业务发展迅猛，公司农发贷和农泰金融已经累计放贷超过100亿元。





2、珠海再建城市新中心 构建粤港澳深度合作平台





据悉，为抢抓粤港澳大湾区建设和港珠澳大桥开通的历史机遇，珠海市委作出了推进城市发展重点南进西拓，向南对接港澳促进横琴与周边一体化发展，建设大桥经济区和城市中央商务区的决策部署。12月26日，珠海举行发布会，宣布横琴、保税区、洪湾片区正式实施一体化。





珠海相关上市公司，恒基达鑫(002492)、格力地产(600185)





3、北斗创新应用不断推出 民用产业化加速到来





中国卫星(600118)导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航 系统发言人冉承其27日透露，2017年中国国内卫星导航产业 产值已超过2500亿元、国产北斗芯片 累计销量突破5000万片。此外，北斗和云计算、大数据 、互联网进行了融合，实现了“北斗+互联网”新的产业模式，这种模式在国际上也是领先的。乐观估计，2020年国内导航产业产值将达到4000亿元。





北斗星通(002151)是北斗产业 链唯一获大基金入股的上市公司，其自主北斗芯片曾获国家科技进步奖；华力创通(300045)是北斗导航民用终端级资质企业和北斗导航民用分理服务试验资质企业。





【涨价】





1、电子铝箔掀缺货潮 台股相关概念股齐涨停





据台湾媒体27日报道，由于电容组件上游材料铝箔供不应求，加上大厂芯片电阻暂停接单，铝电容等被动元器件涨价风再起，相关概念股周三掀涨停潮。铝箔材料厂立敦(6175.TW)涨停，股价再创历史新高，四季度涨幅超过80%。电容器厂商凯美(5317.TW)、智宝(2375.TW)股价均涨停，四季度涨幅分别达97%和51%。





A股中，新疆众和(600888)形成从高纯铝到电极箔一体化产业链；华锋股份(002806)是国内规模最大的低压化成箔生产企业之一，部分产品品质达到国际一流，实现出口。





2、成本上升和冬储推动 复合肥价格创反弹新高





受成本上升和冬储市场推动影响，近期复合肥价格持续调涨，创近一年反弹新高。百川资讯数据显示，氯基复合肥、硫基复合肥27日报价分别大涨4.5%、2.3%，近一月累计涨幅分别为8%、3.5%。目前山东地区复合肥企业看涨心态明显，冬储行情仍在进行当中，山东地区45%CL出厂均价每吨2050至2300元左右，45%S出厂均价每吨2280至2560元。





公司方面，史丹利(002588)、新洋丰(000902)等为复合肥行业龙头。





3、钒系列产品供不应求加剧 两个月暴涨约5成





据百川资讯数据，12月27日中国五氧化二钒(98%片钒)价格上调0.65万元/吨至14.65-15.15万元/吨，涨幅约4.5%；钒铁FeV50价格上调0.5万元/吨至16.1-16.6万元/吨，涨幅约3%。自10月底以来，钒系列产品一路上行，五氧化二钒、钒铁涨幅均已接近50%。





西宁特钢(600117)控股子公司肃北博伦矿业公司拥有钒矿资源约4400万吨，可年产钒产品3000吨。河钢股份(000709)是国内第二大钒产品生产基地，具备2.2万吨钒产品加工能力。





【产业】





1、港珠澳大桥即将通车大湾区建设进入“快车道”





据媒体报道，目前港珠澳大桥已进入收官阶段，计划于今年底整体具备通车条件的港珠澳大桥正进行全面交付验收。另据港珠澳大桥上的通车倒计时牌显示，大桥将于2018年1月1日正式通车。随着港珠澳大桥通车时间临近，粤港澳大湾区建设进入了“快车道”。粤港澳大湾区规划已基本定稿，准备报国务院审批，争取年底公布。





可关注珠海港(000507)、广州港等。





2、港股紫光控股大涨 大肆并购打造世界级芯片巨头





周三收盘，紫光控股大涨55.73%，位列港股涨幅榜第一名。该公司上周先举牌联想控股后又增持中芯国际。公司董事长赵国伟表示，未来要做3000亿元产业投资和并购基金，芯片业务总产值进入世界前三，成为世界级芯片巨头。





上市公司中，紫光集团旗下A股上市公司主要有2家，分别是紫光股份(000938)和紫光国芯(002049)。





3、谷歌领投手游直播平台触手 或为重返中国又一布局





据报道，由全球顶尖科技公司谷歌领投，手游直播平台触手TV获得5亿人民币的新一轮融资。有分析称，这或许是谷歌重返中国的又一布局。触手TV属杭州开迅科技有限公司旗下的弹幕式手机游戏直播平台。





A股上市公司中，游久游戏(600652)此前宣布拟获得苏州游视21%股权，后者运营有龙珠直播平台。中文在线(300364)拟收购晨之科是较早从事二次元游戏代理发行及游戏社区业务的公司。





4、百度Apollo组自动驾驶“国家队”出征美国 将发布2.0版本





2018年1月9日至12日，第51届国际消费电子展(CES)将在美国拉斯维加斯举行。CES是世界上最大、影响最为广泛的科技产业盛会，也被视为科技领域发展趋势的风向标。埃森哲预测，人工智能和自动驾驶将是CES 2018的最大看点。本届CES展会，百度Apollo将作为自动驾驶“国家队”出征，与全球自动驾驶企业同台竞技。





路畅科技(002813)是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴；亚太股份(002284)已明确将智能驾驶作为自身战略方向之一。

【提醒】

1、新股申购——百华悦邦：申购代码300736，申购上限1.35万股，申购价格19.18元。

2、成品油调价窗口

3、中签缴款：润都股份(002923)、鹏鹞环保(300664)、科华控股(603161)

【要闻】

1、证监会：认真思考如何更好地服务提高直接融资比重。

2、媒体：中国原油期货或于1月18日上市。

3、证监会：昨日5家上会，2家通过3家被否。

4、证监会：将不断加大对私募基金管理人的行政追责力度。

5、财政部：明年起至2020年底新能源汽车免征车辆购置税。

6、上海：将全面深化自贸试验区改革开放方案，积极探索自由贸易港建设。

7、中国11月规模以上工业企业利润同比14.9%，增速放缓。

8、央行明年4月起规范条码支付业务，支付机构应取得许可。

9、卫星导航系统管理办公室：北斗三号信号接口控制文件发布，明年底建成基本系统。

10、中央网信办等部门联合开展国家电子政务综合试点。

11、国家生物技术发展战略纲要编制研讨会召开。

12、贵州燃气(600903)：股价异动停牌核查 此前已连续六日涨停。

13、美股收涨，纳指涨0.04%；COMEX 2月黄金期货涨0.3%；美国WTI 2月原油期货跌0.6%。

【公告：复牌】

航新科技(300424)：拟受让爱沙尼亚Magnetic飞机维修公司100%股权

博敏电子(603936)12.5亿收购君天恒讯100%股权

海普瑞(002399)并购重组未获通过

江南化工(002226)、中通国脉(603559)并购重组获无条件通过

金冠电气(300510)、文化长城(300089)并购重组获有条件通过

*ST云网：向深交所申请撤销股票交易其他风险警示

【公告；中标类】

阳光照明(600261)：中标1736万元对外援助项目

启迪桑德(000826)：中标43亿元PPP项目

粤水电(002060)：中标4亿元项目

海格通信(002465)：子公司预中标中国移动7.4亿元项目

亚翔集成(603929)：中标2.33亿元重大项目

普邦股份(002663)：子公司中标两环保项目

森特股份(603098)：中标2.63亿元工程项目

中新赛克(002912)：中标4.8亿电信招标项目

【公告：并购投资类】

远大智能(002689)：终止收购沈阳远大环境工程100%股权

桐昆股份(601233)：“嘉兴石化年产200万吨PTA项目”试生产

【其他公告】

数据港(603881)：收到阿里巴巴关于HB33项目的合作框架协议

飞乐音响(600651)：国有股权无偿划转，仪电集团成直接控股股东

中泰桥梁(002659)：简称将变更为凯文教育 大力推进教育业务

华鑫股份(600621)：签署房地产买卖框架协议，增利逾6亿元

河钢股份(000709)：拟计提资产减值准备8.2亿元，影响归母净利润6.15亿

广汽集团(601238)：设立广汽蔚来新能源汽车公司，研发智能网联新能源车

佳沃股份(300268)：公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻

雷科防务(002413)：公司现无控股股东及实控人

北新路桥(002307);控股股东国有股权无偿划转

皖江物流(600575)：拟设立合资公司 拓宽煤炭资源采购渠道

云赛智联(600602)：国有股权无偿划转 仪电集团成直接控股股东

顺丰控股(002352):拟境外公开发行不超过5亿美元债券

华仪电气(600290)：自然人王仕孝受让控股股东所持公司5.39%股权

泰禾集团(000732)：董事长所说2018年销售目标不构成公司承诺

海天味业(603288)实控人及其一致行动人变更

中弘股份(000979)：子公司已偿还借款利息 不影响公司经营

【公告：高送转】

迪瑞医疗(300396)：拟10转8派2.5元

【公告：增持】

洪城水业(600461)：控股股东拟增持公司不超2%股份

爱建集团(600643)：均瑶集团拟增持公司3%至4.98%股权

北京文化(000802)：大股东增持计划延长6个月

永兴特钢(002756)：实控人及一致行动人拟增持不低于1亿元

【公告：减持】

双箭股份(002381)：董事终止减持计划

华谊兄弟(300027)：清仓减持掌趣科技(300315)0.42%股份

盾安环境(002011)：减持海螺型材(000619)299.99万股 预计投资收益约1019.89万元

三七互娱(002555)：控股股东拟减持2%股份

柘中股份(002346)：多位股东拟合计减持6.92%股份

浙江龙盛(600352)：董事阮兴祥拟减持公司1140万股

唐人神(002567)：股东湘投高科减持2%股份

金贵银业(002716)：两股东减持285.5万股

【解禁股】

神州高铁(000008)、北方国际(000065)、欢瑞世纪(000892)、深圳惠程(002168)、拓维信息(002261)、华明装备(002270)、捷顺科技(002609)、中矿资源(002738)、 科迪乳业(002770)、弘亚数控(002833)、同为股份(002835)、赛为智能(300044)、 汇川技术(300124)、创业软件(300451)、 英飞特(300582)、浙大网新(600797)、正泰电器(601877)、日月股份(603218)、元祖股份(603886)



