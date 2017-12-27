



看着今天这个下跌，我觉得还是得先和大家再强调一次。 我们仍然认为目前就是底部区间，如果继续下跌大家大胆的进行分批补仓就可以了。 市场这个位置没有实质性的利空，唯一能够拿出来当利空的，也就是整个金融层面年底资金结算的压力。这是大A反复的纠结的症结。但是距离新年仅仅两个交易日，如果能够平稳过渡，年后流动性将会明显改善，大家不要忘了还有延期降准的利好也将在年后兑现。所以说了很多次逢低补仓，切忌追高。 千万不要真的跌下去的时候恐慌，涨上去的时候就兴奋。





周三市场量能还是有轻微放大，不能叫恐慌盘杀出，因为大家要注意到，放量是什么时候，第一是集中在早盘——这是被昨天次新股热情点燃的进场资金。剩下是在尾盘下跌底部出现的——这是市场下跌低位进场的资金。所以其实大家看看，大资金已经在遵循逢跌逢买的做法。所以大家在操作的过程中一定不要做错。





说说板块，我们昨天和大家讲了次新股，我们说次新股类似于一个导火索，那么导火索点燃了谁呢？今天看，是资源品！





资源股在11月17日指数见顶之时见底，如今经过了1个多月的底部打造，事到如今底部结构完成，开始试探性往上突破。





其实一直跟着我们策略的朋友知道，在主板，已经多次出现资源股和白马股（包括权重股），之间的来回切换。上次从资源股切换回白马股的市场环境是，虽然资源股的价格较高，但是因为冬季环保因素，人们对传统能源减量使用的预期强烈，也就是说有价无量，市场逐步对资源股悲观，进入了2个多月的调整。





当时从资源股回到白马（包括权重），又因为白马和权重毕竟在5-7月大涨过，位置较高，吸引力不够，也就是不能全部兜掉从资源出逃的活跃资金，所以这一次的资金调仓出现了两个细分，一个是有绝对业绩支持的消费白马，另一波没有被兜住的活跃资金则开辟了新战场，以人工智能、智能芯片、5G为主导的三大概念引领了一波主题投资。 所以，从8月资源股被压制后，活跃资金有部分回到了白马和权重，有部分去炒作了题材。





如今，权重股和白马的问题我们和大家说过很多次——因为没有增量资金，所以白马股虽然有基本面支撑下不来，但是也因为缺少增量，存量一旦拉高就会面临抛压，所以也上不去。横盘、宽幅震荡背后是板块整体乏力， 活跃资金逐步回到周期股。 有意思的大家能看到最近黑色系期货并不强势，为啥股票能涨呢？其实市场这个位置找了两个理由。





第一个是黑色系价格维持高位： 对于企业来说，煤炭也好钢铁也好，不再涨都没事儿，维持这个价格也能够有非常高的企业利润，而事实上其实煤炭价格和钢价也已经在高位了。





第二个是我们目前看到的这个逻辑的延伸——高位的资源品价格会不会持续呢？ 大幅减产的预期会不会出现？我们目前看还是有一定难度，或者说价格值得期待，为什么？因为钢铁价格维持高位（钢铁库存的低位也导致价格不会快速回落），导致目前其实钢企有非常强烈的复产预期。这种预期导致未来一旦度过供暖季，煤炭的需求量会快速增长。而煤炭虽然说供给侧改革不限产，但是要求不可以露天堆放，这里面想也明白——仓库是有限的，所以实际上入冬之后煤炭的库存非常有限。所以一旦明年供暖季之后复工，就很可能会出现供不应求，至少是需求增量明显。





因此，这么看其实资源品还是有很多看点。这个位置我们讲大盘是在底部区间，很多的品种其实都可以期待一下，煤炭也不排除后面还会有市场拖累下的反复盘整，但是这个方向，以及钢铁的暗线，我觉得大家应该是要去关注的。



