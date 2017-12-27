



沪指继续再走拉锯战，盘面上还是之前的问题——看着每天都有热点，但是每天的热点都不相同。周三带动指数上行的是资源品，但是之前湖畔的保险、消费又再度走低，其实目前市场还是缺钱，主力资金变着花样的找各种相对低位的品种轮番上阵，目的是平稳度过年底的流动性紧张窗口，也是给高位的蓝筹一个喘息的机会，毕竟没有增量资金，消费白马已经回到前期高位，很难暴力新高，而目前的流动性环境，又很难有增量。





所以鸡生蛋蛋生鸡的事儿缺了一个开头。





市场这两天反弹成交量还是不足，周三早盘确实出现了放量，但是成交随后快速萎缩，而且年前资金面确实紧张，这个对市场会有很大压力。好消息是目前所有的市场情绪都在复苏，坏消息是上面说的，一些宏观的压力仍然存在。 所以短线市场恐怕还有反复，大家这个阶段要耐心一点，做好逢低补仓，越跌越买，切忌追高。 大概率决战会在年后，资金面缓解之后展开。





但是结构性的亮点还在。我们在12月18日节目中重点讲的煤炭，12月20日也再度在博客里面点明——煤炭股还有机会。其实大家看近期的行情，一条暗线是贯穿近期市场的——就是钢铁复工预期。





这算是燃气之外，另一个能够牵动多个板块的线索。钢价高位，库存历史地位，所以整个钢铁行业复工预期非常强烈，并且是各种手段复工。





之前和大家讲过，电弧炉不限产，所以方大炭素这种生产电弧炉用石墨电极的企业是钢铁复工重要的上游，近期方大也在启动。看着方大碳素起来就想起在篮球场旁边卖矿泉水的大爷大妈。这就好比当初美国淘金热，牛仔们没怎么赚钱，但是卖牛仔裤的发了笔横财，Levi’s也是当时的产物。历史车轮滚滚向前，但是现在的事情又何其相似。





再回过头来看煤炭其实逻辑也相似，煤炭股的核心逻辑还是明年限产结束之后的复工，而煤炭因为监管不能露天堆放，所以其实说是不限产但也是收到仓库的上限压制。所以一旦度过采暖季进入复产高峰，焦煤焦炭也将成为最直接受益的品种。





本周会给大家梳理一下各个煤炭企业的主营：是动力煤是焦煤是焦炭还是无烟煤。有兴趣的朋友关注永源财经HLC5678YC。



