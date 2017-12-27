【政策】





1、发改委印发三年行动计划 研究布局新一代智能机器人(300024)





发改委印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》重点领域关键技术产业化实施方案，包括智能机器人(300024)、智能汽车、新材料等9个领域。研究布局全自主编程工业机器人(300024)、人机协作机器人(300024)、双臂机器人(300024)等新一代智能机器人(300024)，抢占产业发展制高点。





上市公司中，泰尔股份(002347)收购燊泰智能40%股权。劲拓股份(300400)产品包括智能焊接机器人(300024)、智能机器视觉设备等。









2、三部委推广绿色货运配送 新能源物流车迎来机遇





交通部网站26日显示，经交通运输部、公安部、商务部同意，决定联合组织开展城市绿色货运配送示范工程。具体包括：更新一批标准化、专业化、环保型运输与物流装备，新能源和清洁能源车辆占营运载货汽车比重大幅提升。加大对新能源城市配送车辆的推广力度，加强政策支持并给予通行便利，健全完善加补气、充电等基础设施建设，引导支持城市配送车辆清洁化发展。





汇川技术(300124)通过物流车集成式电机控制器等产品，成功布局微面和蓝牌4.5T轻卡等车型；东风汽车(600006)的新能源物流车在储电量、最高车速和续航里程方面具有优势。









3、化学仿制药注射剂将启动一致性评价千亿级市场面临洗牌





日前，国家食品药品监督管理总局药品评审中心发布关于公开征求《已上市化学仿制药(注射剂)一致性评价技术要求》意见的通知。这是继对口服固体制剂启动一致性评价后，又一个将影响医药产业结构的重磅通知。除了氯化钠注射液、葡萄糖注射液等个别品种外，几乎所有化学药仿制药注射剂都要开展一致性评价，业内表示，这意味着大批中小注射液企业将面临洗牌。





健友股份(603707)是国内为数不多的通过FDA认证的注射剂生产企业，重磅产品依诺肝素注射剂预计2018年底欧盟获批。常山药业(300255)主营肝素钙注射液，获得了国家科技重大专项项目“长效GLP-1药物艾本那肽的临床研究”。









4、环保税叠加排污许可制 农药等高污染行业将整合





环境保护税法将于2018年1月1日起正式实施，目前各地基本上已明确环保税适用税额标准，做好开征准备工作。随着2017年底临近，全国将倒排工期完成13个重点行业的排污许可证核发工作，未来不符合发证条件的企业将不得排污。在13个重点行业中，农药行业集中度相对偏低。行业协会数据显示，截至2016年我国共有农药生产企业2100多家，其中原药生产企业600多家。而根据环保部方面公示信息，目前有313家农药企业拿到排污许可证，还有2家处于许可申请前信息公开环节。





海利尔(603639)生产的吡虫啉目前市场集中度较低，沙隆达A合并ADAMA的制剂业务后已实现并表，获机构关注。









【涨价】





1、顺酐价格创数年新高相 关公司业绩或超预期





据生意社数据，12月25日，顺酐参考价为13128.57元/吨，较12月1日上涨了10.32%。自11月份开始，仅仅两个月时间，顺酐涨幅高达46.34%，创下3年多新高，顺酐行业更是摆脱了长期亏损格局。





齐翔腾达(002408)顺酐整体产能达20万吨/年。濮阳惠成(300481)是国内顺酐酸酐衍生物行业规模最大、品种齐全的生产企业之一。









【产业】





1、LG将在广州建OLED面板厂 设备企业受益行业爆发





据媒体报道，LG旗下显示器公司LG Display(LGD)将在广州建设大尺寸OLED面板工厂，该合资项目已经获得韩国政府的批准。据透露，此次合资公司的总投资规模约5兆韩元(约合人民币305亿元)，其中LGD持股70%，中方持股30%。新建的产线将是LGD在海外的第一条OLED面板生产线。LGD中国区方面表示，OLED产线预计2019年下半年量产，规划的月产能为6万片。





行业爆发设备先行，看好OLED产业链内国产化最先落地的后道设备行业，具体公司包括智云股份(300097)、联得装备(300545)等。









2、昆山上百家电路板企业环保停工 相关公司有望受益





据媒体报道，江苏省昆山市为了保证该市河流的国省考断面的水质达到国家下达的年度考核要求，12月24日下达紧急通知，要求该市范围内的270家企业全面停产。停产时间从2017年12月25日起至2018年1月10日。在270家相关受影响企业中，日月光、厚声、旺诠、富士康、丽智、捷安特、嘉联益、研华、沪士电子等知名企业都在停工范围内。值得注意的是，此次停工的电路板企业高达上百家，影响甚巨。





昆山地区集中了大批的电路板块企业，是国内重要的电路板生产基地。此次企业大面积停工，短期或将对国内电路板行业供给造成一定的冲击与扰动。可关注景旺电子(603228)、依顿电子(603328)等相关电路板龙头公司。









3、腾讯与武汉地铁签署战略合作协议 发力智慧交通





今日(12月26日)，腾讯、财付通、武汉地铁集团和武汉智慧地铁科技有限公司签署战略合作协议，将共同推动武汉“互联网+交通”发展，建设绿色、高效、智慧的“世界级地铁城市”。





上市公司中，民德电子(300656)微型激光扫描引擎等模组产品集成于数据采集器、票检机等各类数据采集设备。众合科技(000925)与腾讯、财付通签署《“智慧交通”创新应用合作框架协议》。









4、首届世界地理信息大会确定在中国举办 事关国家安全





联合国世界地理信息大会指导委员会第一次会议今日(12月26日)在北京召开。经中国政府批准，首届联合国世界地理信息大会将于明年在中国举行。此次大会不仅是联合国主办的规模最大、级别最高、内容最丰富的地理信息大会，也是测绘地理信息领域迄今为止在中国举办的层次最高、覆盖面最广的重大国际多边活动。





上市公司中，超图软件(300036)具有涵盖GIS应用工程全系列的产品。欧比特(300053)是国内最具实力的星载嵌入式系统供应商，已成功应用于北斗导航卫星平台。





【提醒】

1、统计局工业经济效益月度报告，公布11月规模以上工业企业实现利润

2、国新办举行北斗系统开通五周年新闻发布会





【要闻】

1、国务院正式任命阎庆民为中国证券监督管理委员会副主席。

2、央行、证监会联合发布绿色债券评估认证行为指引暂行办法。

3、上周新增投资者数22.87万，环比减少3.9%。

4、发改委：部分供气供暖企业价格违法行为被查处。

5、能源局官员：我国电动汽车充电设施建设仍存四大问题。

6、能源局：到“十三五”末期，全国要淘汰煤电落后产能2000万千瓦。

7、环保部：山东滨州电解铝总产能严重超过控制目标，落实国家环保决策部署不够到位。

8、由360公司牵头承建的“网络空间安全军民融合创新中心”26日正式成立。

9、发改委26日发布《关于深化铁路货运价格市场化改革等有关问题的通知》，市场调节价将扩围并提高波幅。

10、中国电信计划2018年在多个城市开展中等规模5G外场实验。

11、美股三大指数小幅收跌，纳指跌0.34%；COMEX 2月黄金期货价格收涨0.7%；美国WTI 2月原油期货价格收涨2.57%。





【公告：复牌】

*ST弘高：签约合作开发特色小镇

恒通科技(300374)：配股发行成功

泰禾集团(000732)：董事长2000亿销售目标不构成公司预测和承诺





【公告：中标类】

雅百特(002323)：中标7502万元郑州奥体中心金属屋面工程项目

安徽水利(600502) ：近期中标三个PPP 项目 金额合计55.23亿

美尚生态(300495)：联合预中标7.5亿元项目 金额占去年营收71%

超讯通信(603322)：预中标4.83亿元中国移动项目

天沃科技(002564)：与军方签订2.55亿元装备订购合同

宜通世纪(300310)：预中标11.7亿元中国移动通信设备安装工程采购项目





【公告：并购类】

科大智能(300222)：终止重组收购英内物联

麦迪科技(603990)：义浩涌兴受让WI Harper所持公司的6.5%股权

中新药业(600329)：拟3.55亿元设子公司并建设原料药基地项目

加加食品(002650)：0元转让亏损子公司云厨电商股权





【公告：投资类】

豫能控股(001896)：出资设立多家风电项目公司 布局新能源产业

锦富技术(300128)：拟15亿元投建光电和光学元器件项目

科达洁能(600499)：参股公司蓝科锂业拟投资逾31亿扩产碳酸锂

比亚迪(002594)：青海盐湖碳酸锂项目已备案 总投资48.49亿元





【公告：合作类】

天夏智慧(000662)：与印尼最大房企开展智慧城市合作

众合科技(000925)：与中国银联签署银联云闪付合同





【其他公告】

新奥股份(600803)：为保障居民用气需求，旗下沁水LNG 工厂暂时停产

东方明珠(600637)：子公司拟6.4亿元挂牌转让所持嘉行传媒14.25%股权

温氏股份(300498)大股东旗下公司买入唐人神(002567)1%股份，后续双方拟战略合作

龙力生物(002604)：公司流动资金或出现暂时性短缺

华侨城A：控股股东无偿划转5.32亿股

路畅科技(002813)：拟将深圳光明厂区生产业务分批搬迁至东莞

泰和新材(002254)：控股股东实施国有股权划转

建科院(300675)：在雄安成立的全资子公司取得营业执照

京运通(601908)：拟发行非金融企业债务融资工具 规模不超54亿

柘中股份(002346)：3.62亿股将解除限售 占总股本比例超8成

四环生物(000518)：大股东变更为王洪明 公司仍无实控人

新日恒力(600165)：对博雅干细胞已失去控制 对公司将造成重大影响





【公告：增持】

瑞丰光电(300241)：安芯基金增持股份至5.00%

高能环境(603588)：获副董事长刘泽军增持104万股

索菱股份(002766)：董事长推兜底增持 若亏损给予本金3%利息补贴

联美控股(600167)：获控股股东增持 拟继续增持不超1%股权

永创智能(603901)：获副总经理增持 拟继续斥资500万至1000万增持

歌尔股份(002241)：筹划7亿元“家园3号”员工持股计划

杭州银行(600926)：获大股东增持 未来拟继续增持逾1000万股

天海防务(300008)：实控人增持163万股

长高集团(002452)：实控人马孝武增持213.43万股 拟继续增持

千金药业(600479)：控股股东累计增持公司1.95%股权





【公告：减持】

外运发展(600270)：出售1075万股中国国航(601111)，获益0.92亿元

三一重工(600031)股东三一重能清仓减持

江苏吴中(600200)：出售1000万股江苏银行(600919) 获利4992万元

京东方A：股东合肥建翔减持计划执行过半

华资实业(600191)：减持64.9万股华夏银行(600015) 预计获利603万元

苏大维格(300331)：实控人等终止股份减持计划

南兴装备(002757)：股东陈俊岭拟6个月内减持不超过3.10%

东北制药(000597)：二股东今年累计减持2.32%股权 或继续减持

江山股份(600389)：出售197.8万股江苏银行(600919) 获益1419万元

东方创业(600278)：出售770万股交通银行(601328) 实现净收益2655万元





【解禁股】·

天神娱乐(002354)、长高集团(002452)、德尔未来、岭南园林(002717)、安控科技(300370)、杭叉集团(603298)



