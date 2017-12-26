圣诞劫刚过，大A迎来了一位“救世主”？





周二市场走势有一件事儿我是比较满意的——次新股反弹。持续跟踪我们的朋友知道，次新股必然会有暴力反弹，这个论点我们提出的比市场启动稍早——大约是12月中旬首次在永源财经公众号（HLC5678YC）上面点明。我们当时和大家说，市场想要真正的底部企稳，要做两件事儿。







第一，次新股超跌反弹必须要展开。这是要用行动证明——最具有杀跌动力，最不被政策认可的品种，已经跌到位了。





第二，蓝筹白马的拉升要展开。因为两点，首先大龙头贵州茅台可以说是整个市场调整的导火索，以他为首的蓝筹白马能企稳，这说明风险警报解除，其次蓝筹白马是政策面认可度最高的品种，这个版块最容易引发大资金关注，而如果蓝筹白马能够逐步拉升，则可以最大程度的唤醒市场人气。





这两点，差一个市场的反弹都会一波三折。之前大家看为什么蓝筹股拉升，但是迟迟无法唤醒成交量也是如此。所幸的是“正义有可能迟到，但是不会缺席”。次新的超跌反弹终于展开了。





应该说我们的策略大概领先了市场一周，当时周末把整个次新股超跌得问题进行了全面的分析，为什么要提前做预判——因为超跌反弹这种事情，一旦错过第一爆发点，就失去意义了。因为次新股的风险不在基本面，而在政策层面，而政策面的事情是我们最无法预判的。





次新股启动了，接下来的问题是能不能从超跌反抽变成反弹？





几个因素我们认为有戏，其一是次新确实跌幅太大，从最深处看，今年以来，次新股指数跌幅为45.88%！近半年来，次新股指数跌幅为27.16%！近一月，次新股指数跌幅为27.3%！非常惨烈。而在这其中，更有40多只个股最新收盘价跌破了上市首日收盘价，4只破发。





其二，次新股三季报实现归母净利润正增长的比例高于A股整体。纵向来看，2017年以来上市的新股基本面状况好于前3年上市的新股。从我们的统计来看，三季报次新利润正增长比例高达80%已经高于A股整体。





其三，新股市盈率已经大幅回归。截止目前，次新股指数的动态市盈率39.15倍，已经大幅低于历史峰值数据。同比来看，中小板从50.53倍降至39.86倍，创业板从61.61倍降至54倍，深证A股从44.9倍降至34.87倍。次新股的市盈率不算低，但是绝不算高





那么接下来就要看监管方面会不会最终给次新股这个炒作窗口。我们认为不妨期待一下，因为次新近期可以说是从星星之火开始辽源之势，这个过程监管可以说是放任的。放任可以有多种角度的解读。





要么是看到近期通过权重拉升感到力不从心，为了避免年终的系统性风险要通过次新的超跌反弹，化解市场整体的风险要素。要么是真的看到临近年终，监管开始释放红利，毕竟从大A的习惯上来看，临近假期或者重要窗口通常都还是较为温和。这个时间点适当放松次新股的监管力度，实际上对于整个市场承接今年的IPO终局，和明年延续直接融资扩张都有好处。这就好比拉皮筋儿，一直处于紧绷状态早晚老化断掉。





最后我们再多说一句，我们的策略始终没变过，始终告诉大家，这是底部区间，这是底部区间，要逢下跌进行补仓，越跌越买。怕就怕的是，昨天收阴大家一片悲观好多朋友留言问割不割割不割，今天收阳又有好多朋友问追不追追不追。





策略我们半个月前就摆出来了，底部，买，两步走，次新蓝筹。多看，看透自然能懂。





市场底部继续夯实，分批增仓的策略不变，而对于能够大胆抄底的品种，我们也将在下周二学员电话会议中进行公开，所以大家不要错过，学员注意近期的会议通知发送，热线010-57594189